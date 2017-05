Malmö FF (U21) - Halmstad BK (U21) 3 - 1

Efter representationslagets promenadseger mot Allmänna Idrottsklubben igår var det äntligen dags för lite utmaning för di blåe. U21-möte med serietrean Halmstad BK stod på programmet och i vårt lag fanns en räcka intressanta unga spelare och dessutom en provspelande malisk högerback. Malmö tog en komfortabel 3-1 seger och är nu etta i tabellen.

Halmstad BK:s U21-lag kom idag på besök för att möta vårt oss på vår U21-borg Hyllie IP. Glädjande nog visade det sig att Halmstad kom med ett rutinerat och bra lag där lejonparten av spelarna hade A-lagsrutin. U21-matcherna präglas ofta av digniteten på motståndet där man kan se alltifrån renodlade juniorlag till – som idag- kompetenta seniorspelare. En god utmaning för ett ungt men inspirerat Malmölag.De Malmöspelare som fick äran att ställas mot hallänningarna var: Fredrik Andersson , Souleymane Coulibaly, Dennis Hadzikadunic, Franz Brorsson , Anton Kralj - Andreas Vindheim Mattias Svanberg , Samuel Adrian, Pavle Vagic - Teddy Bergqvist, Lourent Shabani.Trots Halmstadsspelarnas större rutin var det Malmö som stod både för chanserna och spelförandet. Redan efter en dryg spelad kvart hade Malmö skapat tre riktigt heta chanser. Först bröt Mattias Svanberg bollen djupt in på HBK:s planhalva och passade fram Lourent Shabani som – efter ett par fina touchar – dessvärre misslyckades med att stänka in bollen. Därefter hade Mattias Svanberg själv en nick i helt öppet läge som han dock generöst riktade rätt i målvaktens famn. Halmstadlyckan skulle dock bli kortvarig eftersom Pavle Vagic strax därefter väggspelade med Teddy Bergqvist på en kontring och avslutade snyggt. Även efter målet var Malmö det bättre laget och skapade några halvchanser. Första halvleken avslutades med att Fredrik Andersson fick göra en jätteräddning efter en hörna och att Pavle Vagic slog i bakhuvudet och blev utbytt mot Felix Konstadeliasz.I andra halvlek var det dags för Teddy Bergqvist show. Två snabba mål, varav båda var typiska Teddymål med snabba aktioner i straffområdet gjorde att det snart stod 3-0 till MFF. Malmö skapade ytterligare ett par chanser och Lourent Shabani (som var pigg och rapp idag) var ytterst nära att få in bollen. Halmstad kom slutligen att reducera efter en omställning på deras vänsterkant men närmare än 3-1 kom de inte.Intrycken av spelarna då?En av säsongens skuffelser i mina ögon är attinte har spelat en större roll i a-laget. Konkurrensen på både innermittfält och kant är förstås mördande, men i dagens match visade han återigen att han nog kommer kunna spela en viktigt roll i laget när matchande blir tätare och skador och avstängningar kommer ta ut sin rätt. Mot HBK idag syntes han (som vanligt skall man kanske tillägga) kanske lite för lite i spelet, men lyckades likväl skaka fram åtminstone en handfull kvalificerade målchanser genom sin fart med boll, blick för spelet och förmåga att vinna boll högt upp i banan. Han serverade Lourent Shabani vid två tillfällen och fick en assist till Teddys första mål. Jag tycker han känns starkare som närkampsspelare än förra året och är i mina ögon ett alternativ inte bara som flyfotad ytter utan även som central mittfältare.Även hans mittfältskollegaimponerar på mig. Han anförtroddes idag rollen att (liksom man ofta ser mittfältarna i a-laget) komma ned som en tredje back i uppspelsfasen och agera igångsättare av anfallen. I den rollen är han bra. Han är duktig på att driva upp tempot, har en mycket låg felprocent i sina passningar och blir dessutom mer och mer flitig på att driva upp bollen själv. I tillägg är han bra på att läsa spelet i defensiven och att vinna boll. Tack vare sina snabba tillslag och sin förmåga att täcka boll kommer han dessutom ur brorsparten av alla dueller med bollen i sin ägo. En kul utveckling under det senaste året.Hur gick det då för vår provspelande malierpå högerbacken? Jo, han gav ett välskolat och vårdat intryck. Var tämligen bolltrygg och passningssäker. Det föreföll som att han bestämt sig för att han skulle spela enkelt – vilket han också gjorde. Kanske dock till den grad att han egentligen aldrig satte sig i så utmanande situationer att han fick bevisa någonting. Fysiskt imponerade han inte riktigt heller utan gav snarast ett lite pojkaktigt intryck i sin kroppsbyggnad. Dessutom fick han kramp och tvingades utgå efter dryga sjuttio minuter. Med viss reservation för de besvärliga omständigheter ett provspel naturligtvis innebär (med resor, nya lagkamrater etc) var intrycket från dagens match att han absolut är en kompetent fotbollsspelare, men att han inte är en man för vår a-trupp.Övriga observationer:was nowhere to be found. I mina – förvisso totalt oinsatta ögon – känns det som att han är på väg bort nu.kändes rapp och mer involverad i spelet än vanligt och man anade även ett självförtroende som jag inte tror mig sett tidigare. Kanske är det yttermittfältare han skall vara trots allt.spelade en timme på halvfart. Var superstabil och blev varken skadad eller utvisad.är en jäkla trevlig utflykt. Närmast någon slags kombination av lägre seriers intimitet och allsvenskans klass. Har ni möjlighet så och ut och se på någon match. Garanterat välinvesterad tid.Framåt Malmö!