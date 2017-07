Malmö FotbollFörening - Ryssholms projekt 3-2

I en av de absolut sämsta allsvenska fotbollsmatcherna typ någonsin vann Malmö FotbollFörening mot AFC Eskilstuna med 3-2.

Magnus Pehrsson hade en del att fundera kring då varken Berget eller Eikrem kände sig i speldugligt skick vilket gjorde att Pehrsson till slut valde att köra med följande startelvaWilandTinner, Franz, Nielsen, SafariYoshi, Rakip, AC, CibickiJeremejeff, RosenbergDet tog sen några minuter av matchen innan MP fick tänka till ytterligare då Markus Rosenberg skadade sig i ryggslutet i samband med ett skott och tvingades byta. Det pratas om att det antingen kan vara en krampkänning eller bristning. Om det är bristning kan han bli borta i över en månad - Vid krampkänning blir det betydligt kortare viloperiod. I vilket fall tvingades han byta tidigt och ersattes av Mattias Svanberg som tog kaptensbindeln och skickade upp Cibicki på topp.Den första tjugan var väl en period som kan beskrivas som ganska dålig men inte helt överraskande med tanke på att det varit uppehåll. Viktigast är ju emellertid att under perioden kunde Malmö FF, välförtjänt, ta ledningen. Alexander Jeremejeff vände spelet snyggt från vänsterkanten till Mattias Svanberg som fick bollen i ett bra läge, kunde löpa med boll och sen dra in bollen stenhårt vid första stolpen. Klassmål av, tydligen, kaptenten.Det som hände efter målet går emellertid in under kategorin "Totalt sinnessjukt uselt". Det var en period som fylldes av lågt tempo, slarv och dålig kvalitet från MFF. Kombinerat med AFC:s strategi att komma in sent i tacklingar, dra ner på tempo och söka fasta situationer i form av frisparkar och inkast blev det förmodligen det absolut sämsta jag sett på allsvensk nivå. Det var helt enkelt ofattbart dåligt.Och förutom det extremt dåliga spelet lyckades gästerna göra två mål. Först sprang Omar Eddahri offside, men då domaren inte agerade och Lasse Nielsen stod och viftade med handen i vädret blev det ett jätteläge, som sen blev ännu större när Anton Tinnerholm s försök till rensning gick tillbaka till Eddahri som kunde nicka in bollen från typ 30 cm. Ett vansinnigt mål i en vansinnig match.Och i slutet av halvleken slarvade Erdal Rakip och tappade bollen i farligt läge vilket gav Ferid Ali ett läge som han tackade för och med ett kanonskott satte han 2-1 i den 48:e minuten. Ett kvalitetsmål i en halvlek som var hemsk att beskåda och då absolut inte på grund av att MFF låg under utan den otroligt låga kvaliteten.Nåväl. I paus fick Malmö rimligen klart för sig att semestern faktiskt var slut och när spelarna kom ut var det utan Erdal Rakip men med Oscar Lewicki . Att Rakip byttes ut går knappast att ifrågasätta. Det var mängder med nonchalanta ingripanden från honom där missen vid målet endast var toppen av isberget. Noteras bör emellertid att han inte var ende spelaren att uppträda nonchalant. Absolut inte.I vilket fall som helst kom Malmö ut och gjorde en 20 minuters period som de åtminstone inte behöver skämmas över. Perioden gav 2-2 på frispark från Yoshi. Malmö fick frispark i bra läge sedan AC sparkats ner och Yoshi slog den fint över muren, men ska vi vara helt ärliga borde förmodligen Erlandsson ha räddat skottet.Men kvitteringen följdes något senare upp av ledningsmålet. Efter en hörna slogs bollen in i straffområdet i andravågen av Yoshi och där dök Lewicki upp och nickade in lednings och, visade det sig, segermålet.Efter 3-2 gick matchen tillbaka till bottennivåer i form av det extremt låga tempot och avsaknaden av faktiska kvalitetsframträdanden. Det var inte lika mycket slarv som i första halvlek och det var förmodligen tur och rimligen den största anledningen till de få chanserna AFC skapade i andra halvlek.3-2 till Malmö blev slutresultatet, och tur var väl det...-----------En fars. Men åtminstone en fars vi tog tre poäng i.-----------Vem kommer undan med äran i behåll då? Nja, eftersom vi vann gjorde väl egentligen alla det. Det är trots allt ett lagspel.-----------Men bäst? I mina ögon Yoshi.Följd av Svanberg, som tröttnade och byttes ut, Safari och Lewicki.-----------Jeremejeff och Cibicki visade väl egentligen ingenting för att få fortsatt förtroende.Tyvärr.Jeremejeff hade visserligen passen fram till 1-0, men i övrigt kommer jag bara ihåg ett skott på mål - Totalt av duon.-----------Eller just ja, Cibicki hade en nick i ribban också.Är ju inte helt ovanligt för honom i år heller.-----------I slutändan var de tre poängen det enda som betydde något.Både för oss sett till tabellen men kanske framförallt för att det viktigaste är att vinna mot Ryssholms projekt.-----------Lika usel som kvaliteten var i dag i framförallt första halvlek. Lika bra var attityden som gjorde att vi vände.Och kanske inte lika, men det var åtminstone bra.-----------Hallå där nere!