Måndag morgon: Tålamod

"Låt oss ge honom tid. Det känns förtroendegivande trots allt." Himmelriket om Magnus Pehrsson.

De flesta, inte alla, var överens om att det såg förhållandevis bra ut i lördags. I alla fall mellan minut 15 och 65. Det vill säga i 50 minuter, eller drygt en halv match om man så vill. Jag är en av dem som med tillförsikt såg på spelet under den perioden.Det var ett tag när Östersund, detta erkänt boll- och passningsskickliga lag, knappt fick låna bollen. Och när de väl fick det så paniksköt de bort den av och till. När Malmö FF orkar sätta in den pressen under åtminstone större delen av matcherna, samtidigt som man förvaltar målchanserna som man skapar, kommer det att bli mycket intressant att se vart det här kommer att leda.Magnus Pehrsson fick av några journalister frågan om han inte är orolig över det uteblivna målskyttet. Av i alla fall någon fick han frågan om han känner press efter två raka förluster. Hans resultatrad är ju som bekant 2 0 0 2 0-3 0.Hans svar blev nej. Det faller sig naturligt, det hade varit minst sagt förvånande om han hade svarat något annat. Men dessutom tror jag honom. De som ser betydligt fler träningar än jag har lagt märke till en ökad intensitet och framför allt det som utmärkte Tom Prahl: Ständiga avbrott för att korrigera någon liten detalj.Och spelarna verkar köpa det. Och gilla det.Magnus Pehrsson gick in i det här jobbet med många belackare hängande på sin rygg. Hans smekmånad är kortare än vanligtvis hos nyanställda tränare i MFF. Och efter två förluster av två möjliga, mot ett danskt andra-divisionslag och en allsvensk kollega som Malmö hamnade 24 poäng före 2016, så är det en hel del som vittrar blod.Låt oss ge honom tid. Det känns förtroendegivande trots allt. Efter matchen förklarade han att bytena var bestämda att göras oavsett resultat i matchen. Alla var lovade att få spelminuter och då inte bara fem-sex på slutet. Vi märkte, och givetvis Magnus själv, att truppen innehåller väldigt många alldeles utmärkta fotbollsspelare, och med dem på planen kommer hans lag att bli svårslaget i år.Men vi märkte också att truppen kanske inte är så bred som vi vill tro. Jag säger kanske, för jag vill inte döma ut någon eller några efter två försäsongsmatcher. Gigantiska kliv kan komma att tas och det kan bli bra vid behov, men det går naturligtvis inte att komma undan det faktum att som det ser ut idag: om fem-sex nyckelspelare samtidigt är borta, då blir vi sårbara.På onsdag möter vi Sirius. Katastrof vid förlust? Eller mardrömsstart som några vill kalla det? Nej, och åter nej. Ingen bra start, men absolut ingen katastrof. Däremot tror jag för allas bästa och för allas lugn och ro att det vore bäst om målskyttet snart släpper, och att defensiven börjar sitta ordentligt i hela matcher. Annars kan pressen på Magnus Pehrsson från en del håll bli jobbig. Det vore olyckligt. Jag tror nämligen att vi kan ha något stort på gång.