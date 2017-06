Måndag morgon: Se tillbaka, se fram emot

12 matcher spelade och redan uppehåll.

Anton Tinnerholm blev utsedd till maj månads bästa spelare. När jag gjorde segerintervjun med honom frågade jag om han tyckte det kommande uppehållet var skönt eller oskönt.



Han svarade så här:

– Lite oskönt vill jag nog säga. Jag känner mig som sagt i riktigt bra form och fick ju avstå matchen mot Norrköping, så jag hade gärna spelat ett antal matcher till. Visst är det skönt med lite ledighet och koppla bort fotbollen ett litet tag, men jag hade gärna fortsatt spela om det hade gått.



Jag är helt enig med honom. Det känns minst sagt tråkigt att inte få allsvensk fotboll under en hel månad. Serien har endast hållit på i två månader och nu är gräset så grönt och vackert som det ska vara, handskar och mössor är nerpackade hos alla utom hipsters och när det faller nederbörd så säger vi att det är ett sommarregn.



Men men, nu är det inte mycket att göra något åt: U21-EM står för dörren.



I stället kan vi titta tillbaka på en två månader gammal allsvensk säsong med rätt mycket glädje och framtidstro. MFF leder som bekant serien och har bjudit på så många sena avgöranden att det har blivit en vana. Kanske är de inte alltid att föredra men de är om inte annat minnesvärda. Snabbt svar: Vad minns du bäst, målet som gav 3-0 mot HBK eller målet som gav 3-2 mot Djurgården?



Vi kan också titta tillbaka på en kort säsong av rivet hår efter chanser som inte har satts. Bristande effektivitet har blivit något av lagets signum den senaste tiden, och signaturen Sanjay beskrev det talande på Twitter: ”Om Örnen spelat i MFF i år så hade han slagit målrekord för Allsvenskan.” Örnen är förstås Vidar Örn Kjartansson.



En överdrift förstås och vi glömmer lätt vilka problem den isländske målgöraren hade att komma igång i fjor. Men i överdriften vilar också en viss sanning. Om vi hade gjort mål på åtminstone hälften av alla ypperliga och farliga chanser hade vi haft en gedigen målskillnad. Och en större allsvensk ledning. Behöver vi alltså värva en anfallare?



Säg så här, jag tror inte Daniel Andersson ligger sömnlös om nätterna över den frågeställningen. Jag tror å andra sidan att han inte tackar nej om det dyker upp ett namn som bevisligen har förmågan att göra de där runt 20 målen över en hel säsong. Framför allt inte som det väntar Europaspel och att det återstår 18 allsvenska matcher.



Vi kan också se tillbaka på en rad avstängningar på grund av röda och gula kort. De bägge på Franz Brorsson och Behrang Safari i matchen mot Östersund skulle visa sig bli väldigt kostsamma. Därefter följde oavgjort mot Hammarby och förlust mot Norrköping. Å andra sidan fick Felipe Carvalho chansen i dessa bägge matcher plus den mot AIK och eftersom det var han som gjorde målet i 93:e minuten i den sistnämnda så vet man ju inte hur det hade slutat där utan honom på planen.



Slumpens skördar.



På minuskontot hamnar, förutom förlusten mot Norrköping och den usla insatsen mot Kalmar, den lilla speltiden för Magnus Wolff Eikrem och den minimala för Mattias Svanberg. Två olika spelartyper, men två spelare som måste få speltid. Jag säger inte att Magnus Pehrsson har gjort fel som låtit dem värma avbytarbänkar så mycket. Jag konstaterar blott att Eikrem är en spelare som var bäst i laget 2016 och som med allsvenska mått mätt är gudabenådad, och att Mattias Svanberg i den åldern och i den fasen i sin utveckling som han befinner sig i behöver speltid, speltid, speltid.



Men det finns som bekant alltid ett ”å andra sidan” och å andra sidan här är ju att vem skulle de peta? Yotun som Magnus Pehrsson hittat en plats åt och som varit en tongivande spelare? Anders Christiansen? Erdal Rakip?



Jag ser tillbaka på 12 omgångar som gett 8 segrar, 20 mål framåt och 10 bakåt, 27 poäng, serieledning, utökat avstånd i Maratontabellen till IFK Göteborg och en så kallad positiv fotboll.



Och jag ser fram emot att uppehållet ska ta slut. Under tiden får vi väl klippa gräs, ta studenten, åka utomlands, jobba, slappa, sola, torka efter sommarregn eller vad som nu står på agendan/faller en in.





Om två veckor lottas det vilket lag vi ska få möta i kvalet till Champions League.

2017-06-05 06:59:00

