Måndag Morgon - En liten lista på fina pågar

En grå måndag i januari kan det vara trevligt att drömma sig bort. Idag hjälper vi till med en liten lista med härliga MFF-profiler som på ett eller annat sett stack ut lite extra.

En av det tidiga 80-talets få attraktioner i MFF.Den hårfagre Hammarby aren tog Malmö med storm och charmade publiken på Stadion med sin fina bollbehandling och en del alldeles egna delikatesser.Rönnbergs straffar t ex där han stannade upp precis innan tillslaget lurade bl a gnällspiken Thomas Wernersson i Göteborg så till den grad att Wernersson krävde förbud.Ett vanligt sätt att bemöta motgångar i 80-talets Blåvitt, vi minns fortfarande när Ruben Svensson försökte förbjuda Bajen att spela samba på läktaren.Den här mannen måste man bara älska.Jonnie gjorde sin debut under Hodgsons 80-tal men han är mest förknippad med det tuffa 90-talet.Även om det var en svår tid för oss himmelsblå kunde vi glädjas åt Fedels härliga uppsnurrningar av tjurrusande motståndare, illustra utskällningar av backlinjen, blixtrande reflexräddningar och sneda utsparkar.Det är med stor glädje jag konstaterar att MFF har tagit vara på denna härliga personlighet, nu i rollen som målvaktstränare.Slog igenom under Houghton som en liten bolltrollare och gjorde sedan succé i Skottland hos vår slagpåse Glasgow Rangers.Efter många år i exil kom Robban hem och gjorde några väldigt fina säsonger som samlande kraft och motor på mittfältet i mitten på 90-talet. En mentor för de unga och en skön profil på plan.Det tog mig några år att komma över Prytz snedsteg att spela några säsonger i IFK Göteborg under 80-talet, men som det heter: "Fela är mänskligt - Att förlåta är gudomligt".Denna mäktiga pjäs från Olympic fick inte heller vara med om någon storhetstid, men han gjorde ändå ett intryck under 90-talets första hälft.Den store Hulda hade en sublim teknik vilket han mestadels använde i anfallet, men under vissa matcher även som mittback.När han och tidigare nämnde Fedel började väggspela med känsliga utsidor mellan motståndarnas forecheckande anfallare stod tiden och publikens hjärtan stilla.Denne ex-HIF:are, Högaborgare och boxare var kanske inte den bästa anfallare MFF har förfogat över, men det var en fighter som vann våra hjärtan ändå.Under en jobbig period för klubben stångades Pavlovic med kraft och inställning och jag vill påstå att hade inte domarna ständigt blåst mot honom, enkom för hans storleks skull, hade han gjort många fler mål.Dejans två stora ögonblick i MFF-tröjan kom 1998 när han gjorde ett äkta hattrick mot Häcken och när han i derbyt mot HIF på Olympia slog in en straff när MFF vann med 1-2.