Måndag Morgon: En tipparmorgon

Det börjar dofta läder.... I veckan startar äntligen Allsvenskan. ÄNTLIGEN!

0 KOMMENTARER 298 VISNINGAR 0 KOMMENTARER298 VISNINGAR ULF "RAULOLLE" NILSSON

ulf.nilsson@svenskafans.com

2017-03-27 07:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Malmö FF

Malmö FF

2017-03-27 07:00:00

Malmö FF

2017-03-26 08:00:00

Malmö FF

2017-03-25 08:00:00

Malmö FF

2017-03-24 14:28:00

Malmö FF

2017-03-24 14:04:00

Malmö FF

2017-03-23 17:52:26

Malmö FF

2017-03-22 16:14:00

Malmö FF

2017-03-22 12:00:00

Malmö FF

2017-03-20 06:47:00

Malmö FF

2017-03-19 18:09:00

ANNONS:

Och hur börjar man en premiärvecka om inte genom att tippa.. Lite allt möjligt.1 Malmö - Är alla friska finns det väl inte så många spelare från de andra lagen som skulle gå in i startelvan. Det får man luta sig mot och lita på att föreningens vinnartradition är större än MP:s avsaknad av sådan. Måste ju ändå tippa oss som mästare, även om jag troligen är hyggligt nöjd med en topp 3 (Europaplats)2 AIK - Har väl egentligen seriens bästa trupp. Vi får hoppas på den sedvanliga usla starten och att Norling inte reder ut mittfältet som kanske saknar lite bollvinnare.3 Häcken - Har plockat in den ena spännande spelaren efter den andra och är nu återigen ett lag att se upp för. Kanske för stora förändringar i truppen?4 Norrköping - Sista av de som ser ut att bli "de fyra stora" i år. Mycket bra trupp och bör vara med och slåss hela vägen. Elfsborg - Får nog svårt att blanda sig i guldstriden på allvar, men truppen är mycket intressant. Om allt faller på plats kan man vara med hela vägen.6 Djurgården - Den rutinerade trion blir en viktig ryggrad hos Djurgården. Frågan är väl bara vem som ska göra målen för att hota toppklubbarna.7 Östersund - Svårt att inte gilla det Östersund byggt upp i spelet och truppen. Kan givetvis bli ett tungt bakslag i år, men det känns verkligen inte så.8 Göteborg - Historiken finns. Spetsen finns. Men det är egentligen inte mycket mer än så som talar för Blåvitt. Lär få det svårt över 30 matcher. Kalmar - Seriens kanske bästa mittfält om man ser till både bredd och spets. Men övriga lagdelar är rejält mycket sämre. Och tränaren....10 Hammarby - Jille till trots, Hammarby ser inte speciellt bra ut. Kan säkert sänka topplag, men sett över 30 matcher lär man inte räcka till.11 Örebro - Laget är inte alls oävet och tränaren är fortsatt bra, men det är mycket och bra spelare som försvunnit.12 Sundsvall - Gediget lag, men det saknas i princip helt och hållet spets. Kommer troligen kämpa för kontraktet hela säsongen.13 Sirius - Tveklöst en av seriens sämre trupper, men det finns ett intressant spel som kan rädda laget.14 AFC United - Egentligen seriens sämsta lag, men kan räddas av Pelle Olsson.15 J Södra - Utan Pawel kommer det bli jobbigt, och nu är det andra året. Är man verkligen tillräckligt bra?16 Halmstad - Jag hoppas att Ivo kan lyfta laget, men det ser tveksamt ut.: Paulinho. Om kroppen bara håller kan han stänka in 20 strutar.Bubblare: Berget och Cibicki har såklart båda chansen. Goitom bör inte räknas bort. Pekings Sebastian Andersson känns som rätt säker på runt 15 strutar. Nye kompisen Kalle Holmberg är inte oäven. Häckens anfallare gör ju alltid mycket mål så om Paulinho har problem kanske Kamara öser på istället. Nordin Gerzic - ÖSK-mittfältaren drar alltid på sig en mängd varningar, och han verkar aldrig bli polerad.Bland bubblarna hittar vi Jon Jönsson om han håller sig frisk, Markus Rosenberg. Bajens Johan Persson brukar slippa en del kort han förtjänar - Ändring i år?Jonas Olsson var opolerad deluxe i BoIS och nu har han drillats i England. Kan bli intressant.: Jiloan Hamad - Inte för att han kommer vinna serien åt dem, men för att han kommer bli lagets överlägset bästa spelare.Bubblare är bland annat Lasse Nielsen, Pa Dibba, Kristoffer Olsson, Alex Dyer , Kimpa Källström, Johan Bertilsson: Nej, den passar jag på.: Markus Rosenberg. Såklart.Bubblare finns inte. Mackan är seriens stjärna. Mattias Svanberg - Det är svårt att inte fnittra förtjust när man ser Bosses påg lira. Jesper Karlsson är väl i övrigt de mest intressanta ynglingarna under "gubbarnas år". Anders Christiansen . Ägde serien förra året - Lär inte bli sämre i år.Bubblare är möjligen Kim Källström om kroppen orkar plasten, eller Rasmus Elm om kroppen orkar överhuvudtaget. Alexander Farnerud? Wolff Eikrem?Det börjar dofta läder.... I veckan startar äntligen Allsvenskan. ÄNTLIGEN!Sex dagar kvar till Malmö FF:s allsvenska premiär. Likt alla andra år räknar Himmelriket ner genom ett antal frågor för redaktionen att ta ställning till. Idag: Har MFF värvat nog?Sju dagar kvar till Malmö FF:s allsvenska premiär. Likt alla andra år räknar Himmelriket ner genom ett antal frågor för redaktionen att ta ställning till. Idag: Vem gör flest mål?Om goda klubbar och onda klubbar, och hur mycket som spelar roll egentligen.Detta var nog den match som jag hade minst bilder i kameran ifrån. Det visar på hur lite MFF befann sig i organiserade anfall nära motståndarnas mål. Men några bilder och lite positivt blev det till bildspecialen.Det allsvenska genrepet mot AFC Eskilstuna blev ett fiasko. Motivation, rörlighet och stabilitet saknades för att rubba nykomlingen.Malmö FF spelar imorgon sin sista match innan den efterlängtade premiären. Manskapet är något brandskattat eftersom flera spelare är iväg på allehanda landslagsuppdrag, men det ger å andra sidan en del spelare som är utanför den tänkta startelvan chansen till spel.Erdal Rakip imponerade mot Molde, Magnus Pehrsson imponerar på spelarna - veckans lista är här."Nu har MFF kommit hem från Marbella och endast en match återstår att spela innan premiären mot IFK Göteborg den första april. Sitter inte det som ska sitta så finns det inte mycket tid kvar."Malmö FF U19 besegrade i dag Mjällby med 2-1 i ligacupens sista omgång. På en dålig plan 9 på stadionområdet bjöds ett hundratal köldtåliga åskådare på ett stabilt Malmöspel med bud på många fler mål.