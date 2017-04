Måndag Morgon - Fast på eftermiddagen

Renovering, jobb, familjemiddagar, MFF och en massa helgdagar. Då blir det kortslutning i det Kroonska huvudet.

Jag har en deal med Magnus Johansson att han alltid ger mig en liten påminnelse inför de måndagskrönikor som ligger på mitt bord. Trots att han för det mesta är ute och reser sköter han det utomordentligt väl (för att använda Bengt Madsens vokabulär). Om han så är i Madrid, Litauen, Peru eller Japan kan jag alltid lita på att få en liten blänkare på messenger "Pontus, du har koll på måndag morgon, va?" Varvid jag alltid svarar genuint lögnaktigt "Självfallet Redaktörn!".



Även inför denna helg fick jag den sedvanliga påminnelsen och allt kändes som om det var under kontroll och ändå sitter jag här och plitar ihop dessa rader med skammens rodnad brännandes på mina kinder. Inte för att jag hade glömt mitt uppdrag, men för att jag har gått i förvissningen om att det är måndag i morgon och söndag idag. Pinsamt!



Då jag jobbar i en bransch som som inte tar ledigt under helger och högtider har jag jobbat hela påsken, samtidigt som jag under lediga stunder har renoverat ett hus med min son samt pressat in ett par rejäla påskmiddagar med släkt och familj. Det är inget försvar men kanske en förklaring till att jag har tappat tidsbegreppet en aning. Skall man ändå jobba varje dag spelar det ju mindre roll vilken veckodag det är.



Vad som spelar desto större roll är att MFF har fått en härlig start på allsvenskan!

Bortsett från de sömndruckna första 20 minuterna mot IFK Göteborg i premiären har pågarna gjort det bra och efter Pawels uppvisning igår på Örjans Vall känns det som att vi har både kunnandet och självförtroendet att matcha det tunga favorittrycket som ligger på lagets och Magnus Pehrssons axlar.



Av försäsongens stora frågetecken, anfallsspelet, har firma Rosenberg-Cibicki svetsat ett utropstecken i stället. På de tre första matcherna har vår forwardsduo stått för sammanlagt sju poäng. Fyra mål och tre assists, helt fenomenalt.

Att dessa mål och framspelningar till stor del har hållt högsta klass och varit fantastiskt vackra gör ju inte saken sämre.



Laget i övrigt ser också harmoniskt ut med en solid defensiv och ett välvårdat, tålmodigt passningsspel där den lilla extra energin från en frisk och spelsugen AC har spetsat till hela elvan..

Sett till detta känner jag att jag trots min förseningsfadäs ändå kan känna mig lite glad och nöjd med helgen och måndagen.



Ha en fortsatt Glad Påsk alla serieledare!





0 KOMMENTARER 197 VISNINGAR PONTUS KROON

2017-04-17 12:33:00

