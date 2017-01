Måndag Morgon - Nu är det dags!

På lördag är kulan i luften igen! MFF:s matchande drar igång och äntligen får vi möjlighet att följa pågarna på nära håll igen.

Då är det äntligen dags att få se våra himmelsblå hjältar spela match igen.Jag får erkänna att tiden sedan sista matchen 2016 mot Hammarby för egen del har gått rysligt fort, inte minst på grund av mycket jobb.Abstinensen efter MFF har därför denna gången varit på en relativt sund nivå.Icke desto mindre, nu skall det bli fantastiskt spännande att sätta tänderna i 2017!En del av förutsättningarna är annorlunda jämfört med i fjol och en del saker är sig lika. Jag tänkte belysa tre punkter som jag personligen är mest nyfiken på.Den stora förändringen såhär långt är ju givetvis tränarbytet.Det finns en stor oro bland oss supportrar gällande vår nye tränares kompetens och sällan har väl så många önskat att de har fel i sina farhågor.Med det sagt skall det bli riktigt kul att få se hur Magnus styr laget framöver och hur spelarnas respons kommer att se ut.Jag hade låga förväntningar på Roland Nilsson, Rikard Norling och Åge Hareide, men de kom på skam varenda gång. Så vem är jag att döma ut Magnus Pehrsson?Det är med tungt hjärta jag läser att Rasmus Bengtsson inte riktigt vet om och när han kan vara tillbaka. Rasmus är en fantastisk spelare och ledare och jag håller tummarna stenhårt för att han gör comeback i stor still 2017.I väntan på det finns det dock ett antal väldigt intressanta konstellationsmöjligheter.Det bli väldigt kul att se hur Pehrsson formerar mittlåset nu sedan prestigeförvärvet Lasse Nielsen plockats in. Trots Bengtssons skada är det alltså knivskarp konkurrens om mittbacksplatserna och det kommer att behövas en säsong som denna då vi skall ut i Europa igen.Med Nielsen, Brorsson, Arnason och outsidern Carvalho finns det resurser. Försäsongen lär ge en fingervisning om hur det kommer att se ut i april.Med AC borta ett bra tag till och med Adu såld, öppnas möjligheter för andra spelare att spela in sig på det centrala mittfältet.En som jag hoppas oerhört mycket på är Erdal Rakip . Det finns så enormt mycket talang i den här pojken och nu finns det verkligen förutsättningar för honom att blomma ut.I AC:s och Adus frånvaro lär Erdal få mycket speltid och sett till vilka kliv han tog förra året tror jag att han har självförtroende nog att att visa sin fulla potential.Vid sidan om denna förhoppning verkar det som att Pehrsson kommer att matcha Eikrem en del som offensiv innermittfältare och sett till norrmannens fantastiska fjolår är man naturligtvis nyfiken på att se honom i en sådan roll. Oscar Lewicki känns som en rätt given defensiv pjäs, men här krävs en större jämnhet och ett bättre passningsspel jämfört med 2016. Potentialen finns och med den pågens ambitionsnivå kan vi nog räkna med en kvalitetshöjning.Utöver de nämda har vi den kreative allt-i-allon Yotún och genombrottsmannen Mattias Svanberg som konkurrerar vilket kryddar anrättningen ytterligare!Detta är ju bara några få punkter att spekulera i så här några dagar innan matchandet sätter igång, det finns ju hundratals saker man är nyfiken på.Så här i skrivande stund känner jag hur den där abstinensen plöstligt slår till med full kraft.Ge oss lördag!!!