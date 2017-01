Måndag Morgon: Nytt år - Nya tider

Årets första måndag. Vad kan gå fel!?

LundI går hade SVT en höjdpunkt i dess historia, jag hoppas att ni såg det. I "Dehlis vackraste händer", efter Mikael Bergstrands bok, har Himmelriket huvudrollen. Eller ja, vissa kan ju hävda att det är en stark biroll men utan Björn Kellmans karaktärs Himmelriketsbesök hade han aldrig hamnat i Dehli, så jag tycker givetvis det är kronan på verket.Missade ni det? In på SVT Play omgående! Eller köp boken. Gå All in.Nåväl. Nu hade jag väl inte tänkt att denna "Måndag Morgon" bara skulle handla om SVT, utan vi lägger om till Malmö FF och det nya året som vi har framför oss - Säsongen i helhet och SIlly Season som står på tur härnäst.Vad ska vi förvänta oss av säsongen?Jag hoppas vi prioriterar Allsvenskan , men anar kanske att högsta prioritet ligger på att ta oss till ett gruppspel i Europa - Helst Champions såklart. Och det är klart att det skulle vara fantastiskt med ett nytt långt äventyr i Europa, men jag vill allra helst ha det 20:e guldet. Allt annat är underordnat.Att vi brukar allvar i cupen till hösten förutsätter jag.Silly Season?Självfallet är det så att spelare som Eikrem, Berget, Adu och Tinner kommer bli svåra att behålla om det dyker upp intressenter som ger seriösa bud och det är svårt att veta hur stora chanserna är att de spelar i MFF även när säsongen drar igång men självfallet är det önskvärt att vi kan behålla alla - och i bästa fall också förlänga deras kontrakt. Kvalitetsspelare är aldrig enkelt att ersätta.Vilka förstärkningar kan vi förvänta oss? Well... Eftersom vi inte är IFK Göteborg vet man ju inte exakt alla spelare som vi tycker är intressanta, men jag förutsätter att vi har stämt av läget med Jiloan Hamad mycket noga.Och jag hoppas att vi kontrollerat hur landet ligger med spelare som Emir Kujovic och Isaac Kiese Thelin, som ju båda är på väg att röra på sig. Jag vill mycket gärna ha in en stor, stark anfallare som har presterat på högsta allsvensk nivå.I övrigt är det troligt så att vi värvar för att antingen ersätta flyktade spelare eller möjligen spelare vi räknar med att förlora nästa fönster.Jag tror, trots att vi satt en offensiv budget, att vi inte kommer värva speciellt mycket om vi inte behöver.Och oavsett hur Silly Season blir är jag inte speciellt orolig. Daniel Andersson är ju bevisligen ett geni vad gäller värvningar.Det enda jag känner oro för är såklart (Såklart som i att jag är öppet skeptisk) Magnus Pehrsson, men jag kommer ge honom samma chans som alla andra får. Jag dömer honom inte på förhand i det att han får mindre stöd när det drar igång.Han och alla i MFF får alltid mitt fulla stöd, och det blir ingen ändring under 2017.Spännande tider. 20:e guldet är i sikte.Låt oss ha det!