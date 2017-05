Måndag Morgon - Serenity Now!

Skribenten är lite ur fas och tar hjälp av Frank Costanza och - förstås - Malmö FF.

Jag skall inte sticka under stol med att det har varit en lite rörig period för mig under våren.

Välsignad som jag har varit i många herrans år har jag kunnat jobba ostört utan större krämpor, men sedan slutet av 2016 har det varit en segdragen parad av förkylningar, lunginflammation, lungsäcksinflammation och en hosta som varar ända till påska 2018 verkar det som.



Jag är i högsta grad medveten om att detta är en västanfläkt jämfört med vad många andra människor lever med och det är liksom inte så att mitt liv är i spillror, men som småföretagare blir det lite stimmigt när man tvingas vara borta från jobbet en tid och jag är helt enkelt lite ur fas för tillfället. Jag blir lite hängig av saker som inte brukar bekomma mig, till exempel att jag jobbade bort hela lördagen som de facto är den enda vårdagen värd namnet så här långt. Nu är den en minne blott och regnet och kylan är tillbaka.



Låter jag som en kvidepitt? Ja, visst fan gör jag det och det är faktiskt inte så likt mig. Det får bli bättring trots att det är en råkall måndagmorgon.



Som en stor fan av Seinfeld tänker jag på den koleriske Frank Costanza som i ett försök att kontrollera sitt temperament och höga blodtryck uppmanas att upprepa mantrat "Serenity now" när det börjar kännas jobbigt och han börjar koka inombords. Lyckligtvis delar jag inte Franks karaktärsdrag, men tanken på hans rätt misslyckade men underhållande försök att lugna ner sig får mig på gott humör och jag fylls av viss tacksamhet att jag under denna period av yttre och inre stress har lite bättre verktyg att förhindra att topplocket går.



En annan plusfaktor när man själv är nere på minus är såklart ett MFF i serieledning.

Jag är medveten om att allt inte är perfekt spelmässigt (ännu), men har man lite objektivitet och ett fungerande minne så kan man, handen på hjärtat, inte dra fram många säsonger där allt har fungerat fläckfritt direkt.

Att ha möjligheten att spela till sig en jätteledning i allsvenskan redan i omgång sju och fortfarande har rätt gott om detaljer att förbättra är i min värld gott nock så här långt.



Om inte annat har det fått mig på bättre humör under en tradig vår och det är jag tacksam för. Det är inte alla förunnat att kunna luta sig mot ett framgångsrikt fotbollslag när livet är lite motsträvigt.

Så varför vara en kvidepitt när man kan glädja sig åt att det är match i kväll?



Framåt Malmö!









0 KOMMENTARER 329 VISNINGAR 0 KOMMENTARER329 VISNINGAR PONTUS KROON

2017-05-08 07:47:00

