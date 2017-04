Matchrapport Lunds BK U19 – Malmö FF U19 0 - 4

Malmö FF spelade idag årets första bortamatch i U19-allsvenskan mot Lunds BK. Tillställningen slutade med en komfortabel 4-0-seger, och de himmelsblå seglar upp till serietoppen efter två omgångar.

Vårt kära U19-lag gjorde idag den resa på jordens omkrets minus två mil som utgör avståndet mellan Malmö och Lund för årets andra seriematch. I skymundan av vad som utspelade sig på Ullevi i Göteborg besegrade di blåe GAIS med stabila 3-1 förra lördagen. Dagen efter besegrade dagens motståndare Lunds BK Landskrona BoIS med samma siffror och det var sålunda två lag med vind i seglen som samlades i södra Lund för att spela dagens match.Tränarna Roland Andersson och Anders Palmér hade formerat laget i ett traditionellt 4-4-2 med följande spelare: Mathias Nilsson – Joakim Sjöberg, Victor Kristiansson, Dennis Hadzikadunic, Anton Kralj (kapten)– Pavle Vagic, Jakob Andersson, Samuel Adrian, Laurent Shabani – Max Olsson Kevin Harletun.Malmö FF ställde upp i en lite mindre fancy variant av den mörkblåa dräkt som varit vårt bortaställ de senaste åren medan Lunds BK hade iklätt sig sina sedvanliga gula tröjor, vita skjorts och gula strumpor. Skulle motståndarnas färgkombination i kombination med det korta geografiska avståndet väcka gamla derbykänslor från hövdingens tid vid liv?Tja, om det var det eller inte vill jag låta vara osagt, men Malmö FF tog i vilket fall som helst ett snabbt kommando. Redan i den andra minuten ordnade Kevin Harletun (en förvisso tveksamt dömd) frispark ett femtontal meter utanför straffområdet. Fram klev Samuel Adrian som skickade in ett skruvat inlägg där en svävande Victor Kristiansson knoppade in 1-0 via målvakten.I den 18:e minuten kom LBK:s stora chans. Victor Kristiansson rev ned en lundensare just utanför straffområdet. Den efterföljande frisparken slogs mot mål, Nilsson kunde inte hålla den, men den efterföljande returen stöttes utanför av en gulklädd.Detta till trots var det Malmö som stod för de stora chanserna. Pavle Vagic hade en stor möjlighet i boxen efter att Kevin Harletun vunnit bollen högt och slagit en fin passning till Vagic, Max Olsson fick en chans efter att ett kombinationspel på vänsterkanten givet möjlighet till Anton Kralj att slå en snett-inåt-bakåt-pass, men målvakten räddade.Efter 27 minuter kom så ytterligare ett malmömål. Samuel Adrian nådde Victor Kristiansson vid straffområdeskanten (Kristiansson hade dröjt sig kvar efter en frispark) och denne spelade bakåt till Jakob Andersson. Mittfältaren sköt ett vackert skott i målvaktens högra kryss och vips var det 2-0 till Malmö. Bara ett par minuter senare var det dags igen. Samuel Adrian slog ännu en frispark in i boxen och vem om inte Victor Kristiansson nickade fint in 3-0 vid den första stolpen.Första halvlekens stora dominant var just mittfältaren Samuel Adrian. I uppspelsfasen vandrade han gärna ned till en position mellan vänsterinneback och vänsterback och styrde därifrån spelet. Han är dessutom en god bollvinnare, har hela tiden koll på vad som händer kring honom, var med- och motståndarna är och tar närmast uteslutande rätt beslut. Kan nog inte minnas en enda felpassning under matchen.Att detta var den dominerande spelvägen kan kanske också förklara varför Pavle Vagic inte riktigt var lika involverad i spelet som vanligt. Som högerytter var han ofta ganska långt från spelet, men då han väl får bollen ser man verkligen vilken talang han har.Malmö fortsatte dominera spelet under andra halvleken och skapade flera chanser. I den 75 minuten kom också ett 4-0 mål sedan den inbytte Felix Konstandeliasz dribblat in från sin högerkant och avslutat med ett hårt vänsterskott i bortre stolpen.Ytterligare någon chans följde, men matchen slutade rättvist 4-0.Av intresse för a-laget skall också nämnas att Dennis Hadzikadunic gjorde en stabil och bra insats. Han syns ofta inte så mycket under matcherna, men var vid flera tillfällen på rätt ställe och bröt.Sammantaget var det hela en stabil insats av U19-laget som nu leder serien. Nästa match är på fredag (14 april) mot Mjällby på bortaplan.