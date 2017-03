Samuel Adrian var en som imponerade i eftermiddagens match.

Matchrapport Malmö FF U19 – Mjällby AIF U19 2-0

Malmö FF U19 besegrade i dag Mjällby med 2-0 i ligacupens sista omgång. På en dålig plan 9 på stadionområdet bjöds ett hundratal köldtåliga åskådare på ett stabilt Malmöspel med bud på många fler mål.

2017-03-19 18:09:00

Denna råa och kalla eftermiddag tog Malmö FF:s U19-lag emot Mjällbys U19-lag i ligacupens avslutande omgång. Detta är en turnering vars A-slutspel består av fyra grupper med 6 lag i varje och i Malmös grupp har - förutom Mjällby - IFK Göteborg, Halmstad, Värnamo och Falkenberg deltagit. De fyra gruppvinnarna går till semifinal och i och med att IFK Göteborg igår säkrade gruppsegern i vår grupp gällde matchen idag inte någonting för turneringen.Malmös spelare hade inför matchen iklätt sig ljusblå skjortor och strumpor samt vita kortbyxor. Det uppenbara undantaget var målvakten Jakob Tånnander som hade ett helsvart set. Med all sannolikhet för att på ett tydligt sätt manifestera att han var den ende i laget som fick ta bollen med händerna.Malmö startade matchen i det gamle goe 4-4-2:Jakob Tånnander – Aron Már Brynjarsson, Noel Hansson, Hugo Andersson, Anton Kralj – Felix Konstandeliasz, Victor Kristiansson, Samuel Adrian, Laorent Shabani – Max Olsson, Trajce Lamnjov.Direkt tog Malmö ett bastant kommando. Mjällby skall enligt säkra källor (en förälder som jag pratade lite med i pausen) ha haft ett ganska ungt lag på banan, och om det var det eller helt enkelt en lite högre klass på Malmöspelarna som visade sig skall jag låta vara osagt. Hursomhelst skapade Malmö en radda fina chanser omgående och ganska snart gjorde Trajce Lamnjov 1-0. En liten stund senare knoppade Viktor Kristiansson in 2-0 på en fast situation och känslan var att det verkligen skulle kunna rinna iväg. Emellertid samlade sig blekingarna, och trots att halvleken fortsatte med ett fortsatt stort spelövertag för Malmö (och en handfull riktigt fina chanser till mål) stod sig resultatet halvleken ut.Kanske kan det urusla underlaget på plan 9 ha spelat in en smula i att man hade svårt att kapitalisera på sitt spelövertag. Jag vet inte hur vana spelarna är att spela på den här planen, kanske är de uppväxta här, men planen ser oerhört hård och sliten ut och vid flera tillfällen rullade genomskärare och djupledsbollar alldeles för långt i förhållande till sitt tänkta mål.Stort plus i första halvleken till Samuel Adrian som vann boll, distribuerade boll och generellt sätt bidrog till att hålla uppe ett högt bolltempo. Felix Konstandeliasz på högerkanten gjorde också en fin halvlek och likaledes kändes båda anfallarna giftiga.I andra halvlek gjorde Malmö en del byten. Bland annat kom Pavle Vagic in som innermittfältare, Anton Kralj lämnade vänsterbacken till förmån för Sanusi Naesae och Ahmed-Chadi Hadrous kom in för Felix Konstandeliasz (tror jag, mobilen dog i kylan så anteckningarna är slut). Så småningom äntrade även Kevin Harletun och möjligen även någon till som just nu undslipper mitt minne.Andra halvlek såg inte samma dominans från Malmö FF. Det kändes mindre organiserat, sannolikt en kombination av trötthet och kanske också en viss effekt av alla byten. Dock skapades det även i andra halvlek ett tämligen stort antal fina chanser, och med lite mer flyt och lite mer skärpa borde Malmö FF ha vunnit matchen ännu större.I min bok var matchens spelare Hugo Andersson tätt följd av Samuel Adrian. Att gå på U19 och titta på Hugo Andersson är i mina ögon en ganska underskattat helgutflykt. Utöver att han är stor, tuff och teknisk spelar han med beslutsamhet, självklarhet och närvaro. Hoppas han får komma upp och träna lite med A-laget, hade varit kul att se hur han gör sig där.Nu är ligacupen alltså avslutad och nästa hemmamatch för U19 är seriepremiären mot GAIS den 1 / 4 klockan 13:00.Malmö FF U19 besegrade i dag Mjällby med 2-0 i ligacupens sista omgång. På en dålig plan 9 på stadionområdet bjöds ett hundratal köldtåliga åskådare på ett stabilt Malmöspel med bud på många fler mål.Trots bra spel hade MFF ännu en gång svårt att faktiskt vinna.Nytt norskt motstånd väntar för MFF i morgon lördag.Idag ägnar vi oss åt lite kärlek. Aldrig fel på en fredag. .Dagens lista letar länge och väl och hittar glädjeämnen i lördagens match mot Jönköping. Det ges även plats åt lite kultur.Denna information gäller för dig som köpt på biljett till matchen IFK Göteborg - MFF 1 april på sektion O4-O6Mitt i sjukdomseländet ser man ändå ett himmelsblått ljus. Det är ett spännande MFF som vässar formen i Marbella kommande vecka.En match med försvinnande få målchanser såg ut att gå mot 0-0, men Tobias Sana gjorde matchens enda mål med fem minuter kvar. Roligast annars var att Anders Christiansen gjorde comeback.Fem snabba punkter efter dagens match mot J Södra som slutade 1-0.Malmö FF och Franz Brorsson har idag kommit överens om en förlängning av mittbackens kontrakt, vilket nu sträcker sig över säsongen 2020.