Mattias Svanberg: "Jag borde ha gjort mål"

Anton Tinnerholm och Mattias Svanberg ger sin syn på matchen.

Anton Tinnerholm spelade första halvlek innan Andreas Vindheim kom in och ersatte honom sista 45.– Jag tycker att vi har hyfsad koll på dem, speciellt i första halvlek. Vi har lägen att göra mål på dem, men är inte tillräckligt effektiva. Det är klart att vi möter ett bra lag, och de är effektiva idag och gör mål på sina chanser. Samtidigt sumpar vi våra och då är det inte lätt att vinna matcher. Men även om de gör det bra, så tycker jag att vår press kändes hyfsad.Som många andra också varit inne på redan så hände det något efter första kvarten. Efter att Östersund tillåtits rulla boll och sticka upp till en del halvchanser, tog MFF över. Och det rejält. Även om det inte koms till så många klockrena målchanser, så var det nästan bara de himmelsblå för hela slanten. Pressen var hög och effektiv, och bollen vanns oftast tillbaka.– Precis. Första kvarten tilläts de rulla boll, och de är skickliga på det. Därefter tog vi över nästan allt. Därför känns det extra surt att gå ifrån matchen med 0-2 i baken. Även om pressen och spelet fungerade ganska bra, så saknades det sista lilla idag.Anton får frågan om det två raka förluster på försäsongen kan påverka laget.– Att inleda säsongen med två förluster kommer ingen att bry sig om, när eller om vi vinner guldet i höst. Det gäller att vara bra när serien startar. Givetvis vill vi alltid vinna, men nu är det som det är. Vi får ta med oss våra höga press och att vi skapade många målchanser i alla fall, och ta det därifrån.Även Mattias Svanberg spelade första 45 för att därefter bli utbytt (mot Yoshimar Yotun). Han är inte helt nöjd med sin egen insats, och tycker inte att han riktigt kom in i matchen.– Jag hade ett bra läge som jag borde gjort mål på. Det gör att jag lämnar matchen med sådär-känsla. Men det är bara att komma igen och göra det bättre i nästa match.Likt alla andra spelare och ledare Himmelriket pratade med efter matchen, var Mattias nöjd framför allt med presspelet.– Det gjorde vi mycket bra mot ett spelskickligt lag. Vi har en god grund där att bygga vidare på.– Jag vet inte. De sätter sina lägen medan vi inte gör det. Kanske spelar bytena in; det kommer in många nya samtidigt och det blir lätt lite rörigt då. Men vi borde ha gjort mål innan bytena. Jag borde ha gjort ett mål om inte annat. Det är ett väldigt bra läge som jag oftast sätter. Idag gjorde jag det tyvärr inte.