MFF-familjen drar nu igång en kampanj där man samlar in pengar till sjuka Mio

I torsdags publicerades en artikel på Malmö FF:s hemsida som många läste och blev berörda av. Artikeln handlade om Mio, en Malmöpåg på 13 år, som lider av en sjukdom som orsakar kraftig huvudvärk. Malmö FF bjöd in Mio, hans mamma Alexandra och hans bror Alvin till matchen mot Örebro för att se vinsten och träffa A-laget. När Mio var nio år blev han uttagen till MFF men på grund av sjukdomen var han tvungen att sluta spela fotboll helt och hållet. Mio har genomgått hela 15 operationer under bara några år utan förbättring. Trots sin sjukdom har han klarat av skolan men ju äldre han blir desto svårare blir det.Det finns en neurologisk klinik i Tyskland som är villiga att ta in Mio och göra en två veckors lång utredning för att undersöka de problem han har samt huruvida behandlingar kan utföras. Utredningen kostar 300 000 kronor och familjen har i dagsläget lyckats samla ihop runt 90 000 kronor.För att Mio ska få den vård han behöver är det nu dags för MFF-Familjen att visa att vi tar hand om varandra. Inför matchen mot Östersunds FK den 14:e maj kommer MFF-familjen stå och samla in pengar till Mios utredning och vi uppmanar alla att skänka en slant. Under tiden drar vi igång kampanjen Stötta Mio där alla är välkomna att skicka sitt bidrag till MFF-familjens egna swishinsamling! Alla insamlade pengar kommer senare att sättas över på Mios konto.SWISHA TILL 123 326 46 52Märk betalningen med "Stötta Mio"Gå med i Mios grupp på facebook https://www.facebook.com/groups/1168185239957371/?fref=ts