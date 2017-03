Rakip klarade sig undan från ett rött kort.

MFF förlorade i genrepet

Det allsvenska genrepet mot AFC Eskilstuna blev ett fiasko. Motivation, rörlighet och stabilitet saknades för att rubba nykomlingen.

WILHELM NILSSON

2017-03-23 17:52:26

Försäsongens sista träningsmatch slutade med förlust. Gästande nykomlingen AFC Eskilstuna visade upp fina kvalitéer som fick Malmö FF att falla.MFF tog taktpinnen direkt i matchen, detta på ett solblänkt stadion. Första målchansen kom knappt minuten in i matchen, när hemmalaget var så när att trycka in ett ledningsmål.Chanser fortsatte att radas upp, men målet uteblev.15 man saknades i MFF. Den stora skaran befann sig på diverse landslagssamlingar, men ”Di blåe” lyckades ändå stånga på bra. En som utmärkte sig lite extra var Anders Christiansen . Dansken har efter skadan, börjat komma i matchtempo ordentligt.Efter en halvtimmes spel såg MFF ut att få klara sig med endast nio utespelare. Erdal Rakip fick syna det röda kortet, efter en farlig slängning mot AFC:s Emmanuel Frimpong . Ett snack mellan de båda lagen fick dock Rakip att stanna på planen. Träningsmatcher i all ära.Den första halvlekens sista spark resulterade i att nätmaskorna rasslade till. Bortalaget tog ledningen efter en fin chip av Burya Turray över en chanslös Johan Wiland. Målet skulle också bli matchens enda.I matchens andra halvlek tog AFC större kliv in i matchen och såg än mer bekväma ut att vara på Swedbank stadion. Bortalaget letade efter utökning i målprotokollet, men någon vass chans lyckades de inte komma med.Malmö FF då? Hemmalaget hade trots underläge, spelövertaget. Spelet kan trots det, inte anses som godkänt idag. Klassiska försäsongsmissar och alldeles för stillastående spelare, resulterade i ett knackigt spel. Motivationen såg dessutom inte hundra ut, men jag är säker på att den till hundra procent finns där nästa helg i Göteborg.Himmelsblått hade också en tendens i att skapa hörnor, så många att jag till sist tappade räkningen. Desperat letades det chanser för en kvittering under de sista tio, men någon sådan blev det dock inte.Full fart framåt nästa söndag istället!Det allsvenska genrepet mot AFC Eskilstuna blev ett fiasko. Motivation, rörlighet och stabilitet saknades för att rubba nykomlingen.Malmö FF spelar imorgon sin sista match innan den efterlängtade premiären. Manskapet är något brandskattat eftersom flera spelare är iväg på allehanda landslagsuppdrag, men det ger å andra sidan en del spelare som är utanför den tänkta startelvan chansen till spel.Erdal Rakip imponerade mot Molde, Magnus Pehrsson imponerar på spelarna - veckans lista är här."Nu har MFF kommit hem från Marbella och endast en match återstår att spela innan premiären mot IFK Göteborg den första april. Sitter inte det som ska sitta så finns det inte mycket tid kvar."Malmö FF U19 besegrade i dag Mjällby med 2-1 i ligacupens sista omgång. På en dålig plan 9 på stadionområdet bjöds ett hundratal köldtåliga åskådare på ett stabilt Malmöspel med bud på många fler mål.Trots bra spel hade MFF ännu en gång svårt att faktiskt vinna.Nytt norskt motstånd väntar för MFF i morgon lördag.Idag ägnar vi oss åt lite kärlek. Aldrig fel på en fredag. .Dagens lista letar länge och väl och hittar glädjeämnen i lördagens match mot Jönköping. Det ges även plats åt lite kultur.Denna information gäller för dig som köpt på biljett till matchen IFK Göteborg - MFF 1 april på sektion O4-O6