Näst mesta mästarna - Mesta mästarna 1-1

I en match där spelkvaliteten pendlade friskt under matchen delade Sveriges två giganter på poängen i Göteborg.

Det var inget perfekt utgångsläge för Magnus Pehrsson i sin första allsvenska match i MFF-kostymen, men nära på. Visserligen saknades Jo Inge Berget , Rasmus Bengtsson samt Yoshimar Yotun och Anders Christiansen var fortfarande inte på bästa spelhumör för att kunna hota om en plats i startelvan på riktigt allvar, men det var en mycket stark elva MP kunde ställa på benen på Nya Ullevi - Ni vet den där gamla arenan...Wiland - Tinnerholm, Nielsen, Brorsson, Safari - Eikrem, Rakip, Lewicki, Sana - Rosenberg, Cibicki. Blåvitt ställde upp med en bunke spelare som vare sig är regerande eller mesta mästare. Namnmässigt såg det ut såhär:Dahlberg - Salomonsson, Bjärsmyr, Rogne, Jamieson - Diskerud, Albaek - Björdal, Rieks, Eriksson - Boman.Nåväl. Det var inte mesta mästarna som inledde bäst, utan hemmalaget. Blåvitt var mycket hetare, sprang mer, behandlade bollen bättre och skapade fler lägen. Redan i den andra minuten var det ytterst nära att det fick firas i hemmaklacken. Franz Brorsson , som hade en miserabel start på matchen, slog ett uppspel rakt på Lasse Nielsen som inte hann reagera och bollen studsade till en helt fri Rieks. Rieks blev dock överlistad av Wiland som räddade friläget.Tyvärr vaknade inte MFF av det, utan det skulle krävas ett baklängesmål. En hörna från vänster i den åttonde minuten hittade store Boman som vann duellen före Safari och knoppade in 1-0 mycket rättvist.Efter målet började Malmö hitta in i matchen - en kombination av att Malmö började spela bättre samtidigt som Blåvitt blev något bekväma i sitt läge- Det gjorde att MFF kunde börja skapa chanser, och främst var det Pawel Cibicki. Första fina läget fick han efter 25 minuter på en framspelning från Rosenberg och skottet togs från straffområdesgränsen men unge keepern Pontus Dahlberg räddade vackert.Efter dryga halvtimmen fixade Sana en hörna som Wolff Eikrem tog hand om. Hörnan slogs mot första stolpen där Oscar Lewicki dök upp och skarvade fram bollen till Cibicki som enkelt kunde nicka in kvitteringen.Några minuter senare var CIbicki nära igen när han kom med kraft och nådde högst på ett inlägg från vänster, men även denna gången stod Dahlberg i vägen.1-1 i paus och det var tämligen rättvist efter att Blåvitt varit totalt dominanta första 10-12 minuterna men där Malmö sen sakta tog över kommandot och motiverade en kvittering.I andra halvlek tog MP ut Wolffs Eikrem direkt då han inte tyckte att norrmannens presspel var tillräckligt bra, vilket gav rockader då pigge Cibicki flyttades ner och Jeremejeff tog över rollen på topp.Totalt kan man väl beskriva halvleken som direkt usel allsvensk kvalitet, även om det fanns några fina prestationer. Det bestående intrycket var en halvlek där inget av lagen riktigt fick kontroll över spelet, men trots det böljande spelet som uppstod var chanserna mycket få och resultatet 1-1 stod sig hela vägen ut.----------------------1-1 är ingen katastrof i Göteborg, men det finns väl egentligen inte så mycket att vara speciellt nöjd med förutom möjligen att vi åtminstone inte förlorade.----------------------I sig tycker inte jag att Eikrem var speciellt bra i första halvlek så där är jag enig med MP, men jag hade aldrig plockat av honom så tidigt. Han är fortfarande den som nästan alltid är inblandad i våra direkta farligheter. Mycket riktigt skapar vi ju inte heller egentligen någonting i andra halvlek med Wolffs utbytt.----------------------MP var själv ganska nöjd med Cibickis nya roll tydligen. Själv förstår jag ingenting. Det är ju inte så att han var dålig i andra halvlek, men han var riktigt jäkla het på topp.----------------------Annars var Lewicki en av våra absolut bästa spelare. Bäst?----------------------Brorsson och Safari var riktigt svaga inledningsvis, men spelade upp sig - framförallt Brorsson. Jag känner ingen jätteoro där.----------------------Jeremejeff kom in på topp och gjorde väl i princip exakt det vi sett honom göra på försäsongen - Ingenting. Tyvärr.Jag räknar inte ut Jeremejeff, och han fick ingen bra service heller, men tycker nog att vi kunde ha löst bytena annorlunda här.----------------------Svanberg får alltså ingen speltid. AC och Konate fick hoppa in förutom tidigare nämnde Jeremejeff.----------------------Inget av bytena hade någon direkt positiv effekt.----------------------Jaja, nu är vi igång och vi får väl hoppas att det blir bättre framöver.----------------------Nya tag. Dags för hemmapremiär!----------------------Till sist - Kärlek till alla er på plats som stöttade våra pågar!