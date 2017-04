Örebro – allsvenskans komplementspelare nummer 1

Harald Perby kollar in statistiken för vår näste motståndare.

Örebro ståtar med ett allsvenskt rekord som absolut inte är skamligt men som fansen helst vill bli av med fortare än kvickt. Det är den klubb som spelat flest säsonger i serien, 49 stycken, utan att vinna guld. Tvåa i ligan är Landskrona med 34 stycken. ÖSK har inte heller någon cupseger. I båda fallen har Närkes stolthet som bäst nått andraplatsen.Klubben har ett annat rekord som illustrerar lagets tillvaro i allsvenskan genom tiderna. ÖSK är ett av de sju (!) lag som har spelat flest oavgjorda matcher under en serie, 13 stycken. Fast den statistiken leder nog AIK på poäng eftersom de har tangerat rekordet tre gånger.Under sina 1191 allsvenska matcher har ÖSK tagit i snitt 1,33 poäng per match, det är ganska stabilt men det visar att klubben mestadels håller till i tabellens mera undanskymda delar. Laget är på så sätt den där komplementspelaren som sällan får de stora rubrikerna men är viktig för att det ska fungera.Till de ställen där ÖSK:s drömmar om kamp i serietoppen gång efter annan har krossats brutalt hör nog Malmö IP, Malmö Stadion och Nya Stadion. Inte ens hemma på den egna arenan ser närkingarnas statistik särskilt rolig ut för dem när det gäller mötena med himmelsblått (MFF:s siffror först):Alla matcher: 94 44 35 15 161-95 167-80Hemmamatcher för MFF: 47 24 18 5 89-48 90-33Bortamatcher för MFF: 47 20 17 10 72-47 77-47Jag har på Svartvitts forum läst Örebrosupportrar som betraktar Malmö FF som lagets bogeyteam nummer ett. Sagt med sedvanlig malmöitisk kaxighet är de förvisso långt ifrån ensamma om det men inbördes möte under senare år ger dem rätt. Örebro har sedan millennieskiftet bara vunnit en gång i Malmö och det var för 16 år sedan. Malmö FF har även dominerat på Behrn Arena. Där har hemmalaget bara vunnit en gång under 2010-talet och innan dess får vi gå tillbaka till 2001 och 2003 för att hitta vinster för Örebro. Även på den tiden MFF näst intill lämnade WO så fort det spelades på plast blev det rätt ofta poäng på Behrn Arena (MFF:s siffror först):Sedan millennieskiftet: 26 16 6 4 51-24 54-18Hemmamatcher för MFF: 13 9 3 1 28-12 30-6Bortamatcher för MFF: 13 7 3 3 23-12 24-12