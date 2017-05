Östersund och om vikten av att undvika plumpar

Det finns så få inbördes möten med Östersunds FK att spinna om att Harald Perby har öppnat kuriosakabinettet för att belysa vikten av tre poäng på söndag.

Malmö FFs rad mot Östersunds FK är enkel och det är svårt att resonera om kring den:2 1 0 1 4-4 3.Laget från Jämtland gjorde en riktigt bra allsvensk debutsäsong och har inlett denna säsong lika bra. Poängsnittet är nu 1,43. Den otillfredsställande statistiken mot förra årets nykomling beror på den miserabla plattmatchen på Stadion i höstas. 0-3 i baken suddade ut försprånget med 4-1 borta. Möjligen kan vi säga att MFF leder den inbördes statistiken på fler gjorda bortamål.Samtidigt visar raden varför jag, som avskyr att mitt favoritlag har minusstatistik, lägger stor vikt vid matcher mot nya lag i serien. Malmö FF är allsvenskans mest vinstrika lag genom tiderna (just nu nio fler vinster än IFK Göteborg), det enda lag som har fler oavgjorda än förluster samt det högsta poängsnittet, 1,74. Klubben har därför plusstatistik mot nästan alla andra lag och speciellt de etablerade allsvenska lagen.Att Malmö FF har minusstatistik mot ett fåtal allsvenska lag är därför ren kuriosa men det skyggar inte statistiknördar för. Lagen är Motala AIS, Ludvika Ffl och Gårda BK. Mot Högadals IS ligger Malmö FF lika, precis som mot Östersund. Tidigare låg Malmö FF under i inbördes möten mot Trelleborg s FF. När började de spela trevligare fotboll under den återvändande himmelsblå favoriten Tom Prahl vände statistiken. 2015 kvitterade de senaste årens skräckmotståndare, BK Häcken, i inbördes möten men två segrar i allsvenskan 2016 rättade till den saken. Cupen tar vi en annan dag …Gemensamt för lagen som har plusstatistik på Malmö FF är att de har besökt allsvenskan korta eller i Gårdas fall ganska korta perioder och när Malmö FF inte var ett stabilt topplag. Motala AIF mötte Malmö FF tre gånger under den extra långa säsongen 1957/58 när serien gick från höst/vår till vår/höst. Det blev en vinst vardera och en oavgjord men Motala leder på målskillnad. Ludvika Ffl mötte Malmö FF säsongen 1944/45. Det blev en uddamålsförlust och en oavgjord. Högadals IS som gjorde en svag säsong i allsvenskan 1962 men spelade oavgjort i båda matcherna mot Malmö FF.Gårda BK är ett svårt fall. De spelade allsvenskt under åren 1935-1943, det vill säga innan MFF hade etablerat sig som ett stabilt och starkt allsvenskt lag. Under 1930-talet och fram till det första guldet 1943/44 mestadels ett mitten- eller bottenlag. Malmö FF har bara två vinster mot Gårda BKs fem. Klubben är annars mest känd som Gunnar Grens moderklubb. Han var en tredjedel av den klassiska trion Gre-No-Li.Möjligheterna att putsa statistiken mot dessa lag är små. Motala AIF ligger närmast till, de spelar i division 2. Ludvika Ffl (numera Ludvika FK) ligger i division 4 liksom Gårda BK och Högadals IS. Fast de är välkomna upp i allsvenskan i framtiden så att Malmö FF kan rätta till de historiska misstagen, precis som jag hoppas att Malmö FF gör mot Östersunds FK på söndag. På samma sätt tror jag att de blåvita supportrarna vill ha upp Assyriska FF i allsvenskan, det enda lag IFK Göteborg har minusstatistik emot - förutom Malmö FF. IFK Göteborg förlorade 2005 hemmamatchen mot Assyriska FF med 0-3 men vann borta 3-2 och ligger därför under på målskillnad. Malmö FF har däremot 13 vinster fler i de inbördes mötena än IFK Göteborg.