Perby om Hammarby

Det är inte bara två fotbollslag som möts på onsdag kväll utan även två mycket starka och synnerligen olika klubbkulturer. Det syns både i prisskåpen och i statistiken.

I Malmö FF sitter vinnarkulturen i väggarna och meritlistan behöver jag inte rabbla upp här. Prissamlingen i Hammarby IFs medaljskåp är inte fullt lika omfattande när det allsvensk fotboll (väl väl i andra sporter). Det räcker med att ha tagit del av stämningen på några Hammarbymatcher för att inse att kulturen kring Söders stolthet är mycket speciell.Denna starka Bajenkultur mötte jag under 1970-talet när jag periodvis arbetade på Sydsvenskan. En av nattcheferna, bördig från Söder, var hängiven Bajensupporter och gammal vän till den stora bajenikonen Lennart ”Nacka” Skoglund. Nattchefen värvade några av centralredaktionens medarbetare i skaran. Under matcherna mellan Malmö FF och Hammarby IF var det ett vänligt tjabbande mellan delar nattredaktionen och hängivna himmelsblå som Calle Palmér och Nils ”Zorro” Printzlow på sportredaktionen. När 1973 vann Hammarby IF med 1-0 på Stadion var det nattchefen som formulerade löpsedeln. Den fick ett innehåll som många malmöbor nog fann svårsmält.En stor ikon i Hammarby, Ronnie Hellström, är född i Malmö och spelade för Malmö FF till dess att han vid 13 års ålder flyttade med familjen till Stockholm. Det är honom jag drar parallellerna till när jag ser Pontus Dahlberg imponera i IFK Göteborgs mål. Ronnie Hellström blev som 18-åring utsedd till allsvenskans bästa målvakt, spelade sin första landskamp när han var 19 år och utvecklades till en av Sverige bästa målvakter någonsin. Han är den enda jag vet som blivit studentfirad på en allsvensk arena, han spelade match samma dag som han tog studenten!Till avdelningen kuriosa hör också att en Hammarbyspelare, Rikard Larsson, gjorde det första allsvenska målet någonsin efter elva minuter i första omgången 1924/25. Det räckte inte, Örgryte vann matchen med 5-1. Säsongen slutade med att Bajen åkte ut och det dröjde innan klubben etablerade sig som ett ganska stabilt allsvenskt lag.Trots att laget har spelat allsvenskt i nästan hälften av de säsonger serien har pågått (49 av 93 med den innevarande) är medaljskörden tämligen skral. En enda serieseger 2001 och ett poängsnitt om endast 1,25 vittnar om att klubben ofta har ägnat sig åt kombinationen av fotboll och lindans kring nedflyttningsstrecket. I maratontabellen ligger laget på tolfte plats och just nu har laget exakt ett hundra förluster fler än vinster (501 mot 401). Malmö FF som har spelat 32 säsonger fler i serien har faktiskt tio förluster färre i statistiken totalt sett!Alla matcher: 92 52 18 22 178-104 174-84Hemmamatcher för MFF: 46 32 6 8 104-43 102-30Bortamatcher för MFF: 46 20 12 14 74-61 72-54Den sannolikt roligaste skildringen av Bajenkulturen under tiden när den statistiken byggdes upp är nu rätt gammal men finns på denna länk http://www.dn.se/sport/fotboll/ett-klassiskt-hammarby-upprop-i-dn/. Om Janne Halldoff et co hade känt till sitt favoritlags statistik mot Malmö FF under 2000-talet hade de blivit ännu ”oroligare”. Hammarby IF var under 00-talet en ack så svår motståndare och då framför allt på bortaplan. Det hade sett riktigt illa ut om inte Malmö FF presterat två raka bortasegrar (MFF:s siffror först):Sedan millennieskiftetAlla matcher: 22 9 5 8 41-33 32-29Hemmamatcher för MFF: 11 6 2 3 25-14 20-11Bortamatcher för MFF: 11 3 3 5 16-19 12-18