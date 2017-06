Reseguide: Strumica away

Dags för ännu ett Europaäventyr. Himmelriket guidar dig till kommande destination, Strumica, alltifrån hur du tar dig dit till var du avnjuter ölen.

Strumica är en stad i sydöstra Makedonien. Med sina drygt 35 000 invånare är staden den tionde största i landet. Stadens namn är taget efter den flod, Strumica, som flyter genom staden. Här växte också fotbollsspelarna Goran Pandev och Goran Popov upp. Popov som tidigare spelat i Premier League , men som i dag återfinns i just FK Vardar. Här följer en reseguide för dig som har planer på att åka iväg på bortamatchen, eller rentav nyfikenhet vill ägna sig åt att läsa om vad staden (snålt) erbjuder.– Precis som det låter, stadens stora shoppingcenter. Adress: 4-ti Juli.– Torget där supportrrana lär samlas för att sedan gå gemensamt till arenan.– Upptäck stadens historia och följ med genom dess krig som staden påverkats av. Adress: 27-mi Mart 2– Kaffé på dagen, nattklubb på kvällen – vilken kombo! Den här klubben ligger mitt i centrala Strumica, och sägs ha stadens bästa uteliv. Adress: if Josifovski Sveshator.– Den har ett rykte för att vara en av de bättre i hela Makedonien. Här finner man bra drag, i en atmosfär med både lokalbefolkning och turister. DJ’s från hela landet och andra delar i Europa kommer hit för att ge festprissarna den bästa musiken. Hittas lätt mitt i stan. Adress: Josif Josifovski Sveshator 43.– Klubben för dig som gärna skippar det där ”dunka dunka”, för att istället lyssna in tonerna till James Brown, Beyoncé och Snoop Dog. Adress: Nevena Stojkova 11.– Erbjuder alla möjliga rätter, däribland pizza, sallader, kötträtter och mackor. Beställ in en pizza för otroliga 15 kronor. Adress: Blagoj Jankov Mucheto 54.– Påminner om Bonita i vad de erbjuder. Ska också ha pizzor som uppskattas genom många kommentarer på nätet. Adress: Blagoj Jankov Mucheto 31.– Här serveras en mängd olika kaffedrinkar. Men törstar man hellre efter alkohol, servereras det också öl eller vin. Förmodligen bästa stället om man är intresserad av att prova sig på den inhemska ölen. En flarra bärs för 13 kronor? Ja, tack! Adress: Josif Josifovski Sveshator.– Bar och café i modern stil. Serverar öl, drinkar och kaffe fram till midnatt. Adress: Blagoj Jankov Mucheto 10.Därtill hittar ni andra restauranger oftast i anstlutning till SQUARE. Oftast är pizza en vanligt förekommande rätt på menyn. Caféer och barer är ofta allt i ett, något att tänka på.Enklaste sättet att ta sig till Strumica är avgång från Malmö Airport (Sturup), där det går direktflyg till Skopje. På plats i Skopje är det lättast att sig vidare till Strumica med taxi. Nedan presenteras ett reseförslag och priser.18 juli utresa, Malmö Airport – Skopje09:20 – 12:0019 juli hemresa, Skopje – Malmö Airport06:15 – 08:50(Wizz Air)Kostnad (ca): 3 000:-eller17 juli utresa, Malmö Airport – Skopje09:20 – 12:0019 juli hemresa, Skopje – Malmö Airport06:15 – 08:50(Wizz Air)Kostnad (ca): 3 510:-Taxi är väldigt billigt att ta sig fram med i Makedonien. Är man ett gäng som åker, är det ännu bättre för kostnadens skull. En taxiresa från Skopjes flygplats till Strumica tar cirka två timmar. Kostnaden för resan landar på drygt 700 kronor (70 euro) enkel väg. Avstå helst att hyra bil i Makedonien. Vägarna är ofta i dåligt skick, vilket kan ge mer besvär än nytta.En taxi kan med största sannolikhet bokas för hemresan redan på ankomstdagen. Taxi till Skopje direkt efter match är att rekommendera. För mer info: www.taxiskopjeairport.com.MFF-support har sett över möjligheten för att chartra ett flyg. Detta har dock inte kunnat lösas. Möjligheten för att boka bussar ner, ses nu istället över. Mer info inom kort. Håll utkik här: mffsupport.com.Hotel Esperanto **** - Ett mycket eftertraktat hotell som är beläget i hjärtat av staden. Boendet erbjuder fräscha rum och ett perfekt läge. Pris: 417 per natt (inklusive frukost).Hotel Gligorov **** - Hotellet ligger en kilometer från centrum. Här finns en ståtlig trädgård på boendets område. Tillgång till fitnesscenter och bastu finns mot en extra kostnad. Paradggatan för nattliv återfinns på samma gata. Pris: 475 per natt (inklusive frukost).Hotel Emi **** - Hotellet nås strax utanför Strumica, men det är trots det enkelt att nå staden via gång, buss eller taxi. Biluthyrning erbjuds även mot en extra kostnad. Pris: 329 per natt(inklusive fruksost).(Trivago.se)(Med reservation för ändrade priser. Alla priser per den 21 juni.)Källor: Tripadvisor, Trivago, Booking, Flygresor, TaxiSkopjeAirport, MyGuideMacedonia, Come2Strumica, Wikipedia.