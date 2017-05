Sex och Jävligt offside: Boof

Två mittbackar som inte var tilltänkta samt en domare värd många lovord - det är onsdag och veckans lista är här.

Felipe Carvalho (NY)

Där är några i truppen som jag unnar speltid och mål. Svanberg är en. Sana en annan. Eikrem givetvis. Carvalho? Jag hade mer eller mindre räknat bort honom, och en flytt i sommar hade jag inte gråtit över. Sedan dök det upp avstängningar och skador och han har fått speltid, och måndagens match var ett stort utropstecken. Han fick visa att det visst finns kvaliteter i den stora kroppen som gör att en kontraktsförlängning kanske är att önska. Tummar upp, applåder till domare och medspelare, glad min och förstås – målet. Jag kom inte på hur mycket jag unnade Felipe Carvalho det målet förrän han gjorde det, i minut 94.



Närproducerat (NY)

Det är populärt att prata om närproducerat; vi köper kött från kossor som betat på gården en bit bort, dricker mjölk och öl från närliggande producenter och hittar vi en isbergssallad som grannen odlat på balkongen så vet vi inte till oss av glädje. Och glädje, samt stolthet, är de rätta epiteten när man ser att 5 elftedelar av måndagens MFF-startelva innehöll egna produkter. Dessutom hittas ytterligare andra i truppen. När talet om Malmös alla CL-miljoner kommer på tal, så känns det viktigt att poängtera att halva laget är närproducerat.





Serieledning (1)

För två veckor sedan plockade jag bort den här punkten från min lista. MFF gick som tåget brukade gå och det började nästan bli lite upprepningsvarning över det hela. Men efter den listan spelade vi oavgjort mot Hammarby och förlorade mot Norrköping. Serieledningen var inte längre att ta för given. Detta tillsammans med en portion vidskepelse gör att jag hakar på kollega Henrik som förra veckan lade tillbaka den här punkten. Vi vann ju efter det så varför utmana ödet?





Avgöra sent (NY)

På tal om punkten ovan, den här hade jag visserligen med för 14 dagar sedan men längre ner på den listan. Och jag beklagade mig en aning över det faktum att det skulle behövas sena avgöranden trots stort spelövertag i match efter match. Man kan förvisso lägga samma kritik till den här veckan, med tanke på alla målchanser hade MFF kunnat leda hyfsat stort efter 90 spelade minuter. Å andra sidan hade AIK kunnat ha en flermåls-ledning efter första 25, så jag antar att det vore förmätet att beklaga mig över bristande effektivitet. I stället gläds jag än en gång över ett sent mål som gav tre nya poäng. Att avgöra sent är en styrka.





Oscar Lewicki (NY)

Det har sagts att vi behöver handla mittbackar i sommar, och kanske redan borde ha gjort det. Med Oscar Lewickis insats i måndags i åtanke så tycker jag att Don Danne kan avvakta med eventuella planer på nyförvärv. Ge Oscar vad han vill ha och förläng kontraktet, och sedan har truppen en mittfältare/mittback av hög klass även fortsättningsvis. Med så förhållandevis lite erfarenhet och så lite träning på den här positionen, var det inte annat än fantastiskt hur bra han spelade och styrde försvaret. Och på tal om Don Danne, behöver jag påtala likheterna mellan de bägge?



Det är sällan som vi supportrar pratar om domare annat än i kritiska ordalag. Därför känns det roligt att få ta med Glenn Nyberg på veckans lista efter hans insats i mötet mellan AIK och Malmö FF. Det var befriande att se en rättskipare som tillåter hårt spel, inte är en petimäter när det gäller decimeteravstånd vid inkast eller frisparkar, som visar att det är han som bestämmer men som samtidigt lyssnar på upprörda spelare utan att hala fram gula kort vid minsta lilla förseelse. Visst, jag förstår om AIK-supportrar ropar på frispark vid målet, samtidigt är det ju inte precis så att AIK-backen Nyholm står med armarna längs sidan och inte försöker hindra Jeremejeff att komma i läge. Jag tror Glenn Nyberg såg situationen, bedömde den som en av många kampsituationer under en match, lät dem hållas och förstod att Nyholm ändå inte hade kunnat göra något åt Carvalhos mål. Utmärkt dömt under en hel match av Glenn Nyberg.AIK:s och Svenska Fotbollslandslagets (herrar) hemmaplan kallas allt som oftast för Nationalarenan. Det låter väl finare än Friends Arena förmodar jag. Må så vara. Men sedan invigningen har det med en del undantag inte varit någon vidare gräsmatta att spela fotboll på. Hela Europa och halva världen kunde i torsdags se hur det släppte under fötterna på Manchester Uniteds och Ajax spelare, och hela Sverige kunde i måndags se hur det halkades runt som vore det en isbana när AIK tog emot Malmö FF. Det är verkligen ingen bra reklam för svensk fotboll. En nationalarena, därtill så nybyggd, ska givetvis vara tipptopp överallt.