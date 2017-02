Sex och Jävligt offside: 457, 38 och dubbla Johans

En vecka utan match, men tillståndet står aldrig still i det himmelsblå universumet. Listan summerar veckan som varit och hyllar de som hyllas bör.

457 miljoner (NY)

De senaste åren har februari varit en tid för självförhärligande och klappar på de egna ryggarna - då kommer nämligen årsredovisningen för föregående år. 5 miljoner plus (Tack Vidar!), 248 miljoner i omsättning och 457 miljoner i eget kapital. Sensationella siffror för ett allsvenskt fotbollslag och en ekonomisk sits som sätter oss i särklass i Sverige. Dessutom verkar ledningen på intet sätt sväva iväg, utan investerar pengarna klokt, förnuftigt och med sikte på framtida avkastningar.



Jag hyser det största av förtroende för MFF:s ekonomiska ledning och njuter var gång vår särställning kommer på tal. Samtidigt behöver den ekonomiska särställningen hela tiden också avspegla sig även på planen, annars kommer det med all rätt börja gnällas.



I slutändan innebär detta att ingenting annat än SM-guld (och europakvalifikation?) i år är att betrakta som godkänt. Än så länge har ingenting, varken vår egna truppstatus eller konkurrenternas upprustningar, fått mig att misstro att så också blir fallet.

38 dagar till premiär (NY)

Hör nu hur den tickar allt snabbare, klockan mot premiären? 38 dagar kvar och för var dag vi kommer närmre, ju större blir min längtan. Säkert er också. Tusentals Mesta Mästare kommer första april att vallfärda till staden där de Näst Mesta Mästarna huserar för att kicka igång säsongen -17 med ett gille utan dess like. Det kommer bli så fruktansvärt roligt.



Har du säkrat din biljett än? Då är det hög tid att göra det. Bortasektionen är slutsåld sedan länge, köp förslagsvis istället biljetter på närliggande sektioner.



Ses i Göteborg (och på Stadion under resten av året såklart, för årskortet har du väl redan fixat? Om inte så löser du det här)!



Johan Wiland (NY)

Återkommen från en fyra månader lång skadeperiod. Eftersom vi knappt spelat några matcher under perioden har han väl knappast hunnits saknas jättemycket, och jag tackar de eventuellt existerande fotbollsgudarna för att den fyra månader långa konvalescensen inte låg under en intensiv matchperiod.



Bäst i serien i fjol - avslutar han sin MFF-karriär med en ännu bättre säsong i år?

Malmö Stad (NY)

Oj, vad den har fått utstå spott och spe den senaste tiden. I många fall självklart rättfärdigt och givetvis finns det massor som måste bli bättre, men i vanlig ordning är kritiken ofta också antingen gravt onyanserad eller direkt felaktigt (typ den från rysk propaganda-tv. What the fuck?).



För mig är Malmö vackert, i stora delar tryggt, varmt och alldeles underbart. Och inte minst hemvist för Sveriges framgångsrikaste och världens vackraste fotbollsförening. Bara en sådan sak.



Mitt försiktiga bidrag till att sprida den positiva sidan av Malmö får bli att trycka in den på veckans lista. Sämre äror kan man åtnjuta!



Mattias Svanberg (4)

Kvar på listan sedan förra veckan och har sedan dess hunnit ha lekstuga med IFK Göteborgs U21.



Jag har ynnesten att få vara ledig en hel del vardagar och när andan faller på ägnar jag delar av dessa dagar på MFF-träningen. Bortsett från att till och med mitt lekmanna-öga kan konstatera att intensiteten höjts avsevärt sedan i fjol har jag noterat en grej: Mattias Svanberg är ofta bäst. Alltså av alla. Såklart inte i samtliga moment; fysiskt ligger han fortfarande en bit efter, låt säga, Oscar Lewicki. När det däremot kommer till de tekniska momenten är han ofta obegripligt bra för sin ålder.



Mattias Svanberg kommer att skoja med massvis av allsvenska försvar i år. Som jag ser fram emot att få se det hända.



Malmöpågen fick aldrig någon strålande comeback i himmelsblå tröja efter återkomsten från Everton, men nu verkar han göra succé i Örgryte istället. Blev nyligen utsedd till kapten hos göteborgarna (före rutinerade rävar som Johan Elmander, Fredrik Björck och Stojan Lukic ) av tränare Marcus Lantz och kommenterade genast utnämningen med att konstatera att Markus Rosenberg är kaptensförebilden. Följer han bara sin förebild kommer Johan alltså bli en alldeles utmärkt kapten.Fyller dessutom 23 bast idag, så grattis på såväl födelsedagen som till kaptensutmärkelsen!Svenska Cupen-smärtan sitter kvar sedan förra veckan. Jäklar vad härligt det hade varit att sitta här och driva med de många allsvenska lag som fick stryk och stötte på svårigheter mot diverse ängagäng i cupens första omgång i helgen. Detta är av uppenbara skäl emellertid inte ett alternativ i år. Inte ens lite.Istället sitter jag här och biter mig i läppen, håller flabben och svär högljutt inombords. Fyfan. Låt aldrig detta upprepas.