Sex och Jävligt offside: Hemmaperspektivet

Medan tre glada Himmelriket-representanter förlustar sig i Salou följer veckans lista händelserna på avstånd, från ett kallt och snöblåsigt Malmö.

Nyförvärven (HALVNY)

Nä, OK, egentligen är detta att tänja på begreppet. Att en spelare, likt Pawel, återvänder efter ett års utlåning innebär såklart inte ett ”nyförvärv” i ordets rätta bemärkelse. Men oavsett vilket, han har sett pigg ut, några kilo tyngre men till synes med bibehållen snabbhet. Och på temat snabb har väl Lasse Nielsen hittills inte satts på särskilt många fartprov, men han gav ett både rappt och tryggt intryck mot Östersund.





Rundvandring (NY)

Apropå händelser här hemmavid hade jag den stora förmånen att häromdan få delta i en av Staffan Tappers och Hans Zielinskis guidade stadionvisningar. Ni som inte har gjort detta än har sannerligen en högtidsstund framför er. Jag ska inte förta nöjet genom att berätta alltför många detaljer, men: Rundvandringen börjar i det nya museet, där en ytterligt intressant historielektion (det är ju trots allt Malmö FF det pratas om) kombineras med suveränt framförda anekdoter. Sen bjuds det på besök nere i omklädningsrum, spelargång och presscentret. Jag läser på mff.se att de planerade turerna i februari är fullbokade, men som samma sida berättar är det också möjligt att specialboka en egen rundvandring.





Bortafölje (NY)

För inte särskilt många dagar sedan släpptes biljetterna till bortasektionen på Ullevi den 1 april. Inte särskilt lång tid därefter var dessa biljetter slut, och jag läser att malmöiter nu köper platser på sektionerna bredvid. 52 dagar kvar idag. Det ser ut som det blir ett rätt så rejält bortafölje till den allsvenska premiären.





Artiga applåder (NY)

Bärande mittfältare från 2013 års guldlag har ramlat hem i strid ström på sistone. Med ”hem” menar jag då förstås Sverige i allmänhet, och inte Malmö FF i synnerhet. Och även om åtminstone någon av de här spelarna möjligen hade hamnat i Malmö FF igen om Malmö FF visat större intresse, kommer det ändå kännas lite underligt när Thern, Hamad och Friberg springer in på Stadion i andra tröjor (och den där underliga känslan gäller även för Ivo Pekalski i annan tröja). Så det får gärna räcka med sånt här nu. Det vore exempelvis på många sätt jobbigt att se Markus Halsti krita på för nån annan allsvensk klubb.



Så varför hamnar den här punkten på listans positiva del, och inte som offside? För att jag tycker att de här spelarna inte förtjänar någonting annat än vår högaktning. Känns som om årets bortalagspresentationer kommer att kräva artiga applåder vid ett antal tillfällen.





Matchdag (NY)

Klockan 13 en onsdag är sannolikt inte en optimal tidpunkt för särskilt många av oss, men så dags blåses det alltså till spel idag. Så vi är nog några stycken som sitter där på jobb och loggar in på CMore, sätter på hörlurarna och har det hela igång bakom, eller framför, Outlook-fönstret.







Februaribilden (NY)

Det var en sann fröjd när januari blev februari. En ny månad innebär att alla vi som skaffade Himmelriket-kalendern bokstavligen talat vänder blad och får en ny väggprydnad att fröjdas åt (vilket i och för sig gäller de flesta väggkalendrar ... men, som sagts så många gånger förut, få andra kalendrar kan mäta sig med Himmelrikets när det kommer till stilighet). Februaribilden är tagen just efter att Felipe Carvalho knoppat in sitt enda mål ifjol. Fotot visar mittbacken jublandes, armarna i luften, med nöjd min torna upp sig över en avsevärt kortvuxnare motståndare. Här, före utlåningen, har Carvalho kvar sin mohikanfrilla, vilket ger honom ytterligare några centimeters längd. Han ser STOR ut.





När Erdal fick iväg ett hyfsat distansskott en bit in i andra halvlek i lördags – ett skott som gick rakt på Östersundsmålvakten – dök avslutsstatistiken upp i TV-rutan. ”Shots on target: 1-0”, stod det. Vi hade ett antal lägen, men förtvivlat svårt att pricka mål.



Än så länge oroar jag mig inte särskilt mycket över den risiga effektiviteten. Veckans verkliga orosmoln fortsätter där förra veckan slutade: i Silly Season-ångest, och mer specifikt illusionen av det stängda transferfönstret. Det går nämligen inte alls att pusta ut. Visst, många ligor stängde sitt transferfönster i månadsskiftet – men inte alla. Ryssland har öppet till den 24 februari. Och både Kina och USA är länder som lockar en del allsvenska spelare numera. I Kina tillåts spelarköp månaden ut, och USA:s fönster har inte ens öppnat än (och nej, denna otakt med resten av världen har inget med Donald Trump att göra). Det gör det först den 18 februari, och har sen öppet tills i maj. Aldrig får man vara riktigt lugn.