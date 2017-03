Sveriges El Classico – Malmö FF leder kampen

Nu sparkar allsvenskan igång med vad som definitivt är den svenska fotbollens motsvarighet till El Classico när tvåan i maratontabellen, IFK Göteborg tar emot ledaren, Malmö FF. Harald Perby tittar på statistiken i mötena mellan lagen.

IFK Göteborg har spelat i allsvenskan under 84 säsonger (tre fler än Malmö FF) och har det näst högsta poängsnittet av alla lag, 1, 68 mot Malmö FFs knappt 1,74.Klubben har 18 SM-guld – varav tre togs innan allsvenskan startade (1908, 1910 och 1918). Det senaste guldet tog klubben 2007. Det är också det enda under 2000-talet. Blåvitts verkliga storhetsperiod var 1980- och 1990-talen med totalt tio SM-guld och framgångar i Europaspelet.Malmö FF och IFK Göteborg har i allsvenskan mötts 147 gånger genom historien. Tabellraderna ser ut så här (Malmö FFs siffror först) :(Spelade, Vunna, Oavgjorda, Förlorade, Målskillnad, Poäng): 147 61 38 48 240-221 221-18274 34 17 23 126-106 119-8673 27 21 25 114-115 102-96Ser vi bara på 2000-talet är det dock ytterst jämnt mellan lagen:32 14 5 13 44-47 47-4416 7 2 7 23-28 23-2316 7 3 6 21-19 24-21Nicket Hasimusi lade för ett par veckor sedan ut en uppskattad animation på Himmelriket som visar hur maratontabellen utvecklats omgång för omgång sedan starten 1924/25. Blåvitt hamnade snabbt i toppen men di blåe under lång tid kom smygande bakifrån för att först under slutet av 1970-talet nå toppen och nu leder med 28 poäng. Med tillstånd från Hasimusi kommer denna godbit i repris.