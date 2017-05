Uefaranken: MFF på rätt sida strecket

Lennart Hedstigen, aka Uefaranken, ger på nytt Himmelrikets läsare en uppdatering.

Seedningsracet när det gäller omgång 3 i Champions League -kvalet är stekhett just nu ( äntligen på rätt sida strecket! ), men innan Malmö FF kommer så långt gäller det att överleva andra kvalomgången. De två senaste CL-kvalen har det varit lite darrigt i premiäromgången med 0-0-matcher hemma och 0-1-segrar borta mot högst mediokert baltiskt motstånd.Trots att det återstår några veckor tills alla ligor är avgjorda kan vi redan nu peka ut tre lag som med stor säkerhet kommer att kunna lottas mot Malmö.I lottningen delas klubbarna upp i tre olika geografiska zoner med sex seedade och sex oseedade i varje zon (en zon har bara fem av varje). Med sina två gruppspel i CL i bagaget kommer Malmö FF naturligtvis att tillhöra de seedade lagen.Om Uefa kör samma zonindelning som de brukar blir det nordiska, baltiska och brittisk/irländska lag som finns i den oseedade skålen när lottningen sker den 19 juni. Alla de ligorna är avgjorda, men det är bara tre lag vi kan säga (i stort sett) säkert hamnar i Malmös zon. Det är mästarna i Lettland, Finland och Irland. Litauiska Zalgiris Vilnius kan mycket väl bli ett fjärde lag i MFF:s skål – de balanserar på seedningsstrecket och ligger just nu precis ovanför det.De övriga klubbarna från regionen är antingen så bra att de blir seedade i omgång 2, eller kommer från länder som är så dåliga att de måste starta i kvalomgång 1 - blåbärsomgången. Där startar till exempel mästarlagen från Färöarna, Estland, Nordirland och Wales. Vinnarna från blåbärsomgången slängs bara in i de lottningszoner där det behövs utfyllnad, utan geografisk hänsyn. I fjor hamnade till exempel Gibraltar och Maltas mästare i den nordisk-brittiska zonen i kvalomgång 2.Av någon anledning väntar Uefa gärna till lottningsdagen med att offentliggöra zonindelningen. Men fortsätter det som tidigare ligger dessa tre klubbar i Malmös lottskål:IFK Mariehamn, Finland. Behaglig resa och orutinerat motstånd som ännu inte vunnit en match i Europakvalet. Inter Baku blev för svåra 2013 och Odds BK 2016. Gais aren Bobbie Friberg da Cruz har en nyckelroll i laget som spelar på en arena som får Vångavallen att se internationell ut. Enda faran för MFF:s del är underskattning. En mycket trevlig lott!Spartaks Jürmala, Lettland. En riktigt bra lottning det här också, men något längre resa. Jürmala är en förort till huvudstaden Riga så kommunikationerna är inget problem. Precis som för Mariehamn är det första gången Spartaks vunnit ligan och därmed får chansen i CL. Det har dock gått bättre för Jürmala i Europa League -kvalet än det gjort för Mariehamn. 2015 tog de sig vidare till andra omgången efter seger mot ett montenegrinskt lag. I Europa League har de spelat på sin pyttearena Slokas Stadion. 2.500 åskådare går in där - det ger 250 biljetter till bortaklacken. Även här är det bara underskattning som skulle kunna fälla MFF.Dundalk, Nordirland. MFF har plusstatistik på Dundalk sedan Uefacupen 1995 där det blev 2-0 i båda mötena. Trots det vill jag utfärda en kraftig varning för de tre senaste årens nordirländska mästare. De var den största sensationen i fjorårets Europaspel och tog sig till Europa Leagues gruppspel genom att besegra Bate Borisov med 3-0 hemma (förlust 1-0 i Vitryssland) i CL-kval 3. I playoff blev Legia Warszawa för svåra, men 1-1 borta inger respekt. I gruppspelet skämdes Dundalk inte för sig. Det blev fyra poäng efter seger mot Maccabi Tel-Aviv och oavgjort mot holländska AZ. De övriga fyra matcherna förlorade Dundalk med uddamålet, däribland båda mötena med ryska Zenit . Även om Malmö FF borde besegra Dundalk så är det absolut ett motstånd att undvika så tidigt i turneringen.Zalgiris Vilnius, Litauen. MFF-bekantingarna Zalgiris ligger just nu på den sist seedade platsen i CL-kvalets andra omgång. Om Lech Poznan eller (hemska tanke) Legia Warszawa tar hem polska ligan hamnar de under strecket och kan lottas mot Malmö. Zalgiris har startat i Europakval 21 gånger men bara utmärkt sig en gång: 1989 när de slog ut IFK Göteborg ur Uefacupen. Senast de tog sig vidare från sin premiäromgång var 2013 då de överlevde tre rundor och slog ut Lech Poznan. 2015 var det MFF som var för svåra. 0-0 i Malmö och förlust i Vilnius blev det då. Visst ska MFF klara av Zalgiris igen, men det finns enklare lag och resan till östra Litauen är inte den roligaste.Kvalomgång 1-klubbar. Om Malmö FF istället ställs mot en vinnare från första kvalomgången ska inte motståndet vara något problem. The New Saints från Wales har visserligen aldrig missat ett Europakval under 2000-talet, men har å andra sidan bara överlevt andra omgången vid ett tillfälle. Det största problemet med att möta ett lag från blåbärsomgången är att det kan bli långa resor till Europas ytterområden, som Armenien, Färöarna och Gibraltar. Den 19 juni vet vi vem det blir.----------------------