Silly Season 16/17: Två nyförvärv presenterade!

Här ska vi förhoppningsvis hjälpa dig att hålla reda på vilka spelare som tillkommer och vilka som går under årets silly season. Naturligtvis blir det också en hel del rykten så ta det med ett antal nypor salt.

Årets silly season är redan igång. Håller du på MAIF? Då följer du den bäst här!



Klara in:



Markus Nikkanen, b, AFK Linköping

Det blev AFK Linköpings 23-årige vänsterback Markus Nikkanen som blir säsongens första nyförvärv. Beskrivs som en hårt arbetande back med goda defensiva kvaliteter. Har tidigare spelat Div. 2 med AFK Linköping men kommer närmast från Div. 3. Sägs ha varit en av AFK:s bästa spelare under de senaste säsongerna. Välkommen!



Grace Tanda, fw, Östersunds FK

Talangfull forward som beskrivs som en boxspelare med näsa för mål. Sätter även lagkramrater i lägen och ska vara väldigt snabb sina 189 cm till trots. Var förra året utlånad till Skellefteå FF i Div.2 där han gjorde 11 mål och stod för 14 assist. Låter onekligen som en spännande spelare. Välkommen!



Fabrice Junus, mf, AFK Linköping

Talangfull offensiv ytter med snabba fötter och god teknik. Har gjort det bra i AFK Linköping och tidigare provtränat med lag som Degerfors, IFK Göteborg och IFK Norrköping. Såhär säger MAIF:s sportchef Mikael Larsson om nyförvärvet: Det ska bli mycket spännande att följa Fabrice utvecklingskurva i MAIF. Med sin hunger på att bli en ännu bättre fotbollsspelare så finns det alla möjligheter för Fabrice till att ta nästa steg ihop med MAIF. Välkommen säger vi!



Ismael Diawara, mv, Landskrona BOIS

En målvakt är funnen! Örebrokillen Ismael har testat på spel högra upp i seriesystemen med BK Forward, en sejour i norska andraligan och nu senast Landskrona BOIS. Såhär säger MAIF:s sportcheg Mikael Larsson om nyförvärvet: Ismael är en väldigt duktig och trots sin unga ålder en väldigt erfaren målvakt som vi har jagat ett tag. Vi är mycket glada över att ha lyckas knyta till oss Ismael. Låter onekligen som att målvaktjakten är över då vi nu har både Ismael och Robin, samt lovande ungdomar som jagar där bakom. Välkommen!