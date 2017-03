Mittfältsmotorn är på gång

AIK-IFK Norrköping 2-0 IFK utan udd i genrepet

Att IFK har en lång skadelista vet vi alla om. Man saknade Skrabb, Blomqvist, Thorarinsson, Bazi, Castegren och Mitov Nilsson i den här matchen. Dessutom var Linus Wahlqvist, David Moberg Karlsson, Alfons Sampsted och Filip Dagerstål på landslagsuppdrag. Däremot var Pontus Almqvist åter efter att ha varit på landslagsläger.

2017-03-26 19:01:00 2017-03-26 19:01:00

Något oväntat spelade Smith högerback i Linus´och Sampsteds frånvaro och Hadenius på mittfältet.Inledningsvis böljade spelet fram och tillbaka och båda lagen hade chanser att ta ledningen. IFK stressade AIK-försvaret till flera enkla misstag och vid ett tillfälle nar AIK-målvakten var ute och simmade fick Kalle Holmberg chansen från långt håll men han lyfte bollen över målet. Hadenius glorde dry bra i starten och visade musklerna i närkamps-och huvudspelet.Eliasson hade ett friläge men lyckades inte få bollen i mål ensam med AIK-keepern. IFK spelade piggt och den piggaste av dom alla var Niclas Eliasson som verkade trivas på sin tidigare hemmaplan. AIK hade också några skott inledningsvis men Langer visade upp ett säkert grepp så långt och lämnade inga returer. I 12:e minuten kommer ett AIK-inlägg från högerkanten som Krpic nickar ned till Goitom som avslutar behärskat trots att han får bollen lite långt ifrån sig. Distinkt av Goitom och en chanslös Langer. Passivt försvarsspel av IFK som agerade bolltittare.Thern var skottvilligaste AIK-aren men närmast ett mål var ändå en friställd Krpic med ett skott i stolpen. IFK rullade boll snyggt med Sjölund som pådrivare men hade svårt att skapa riktigt vassa chanser. Forwardsparet Andersson/Holmberg hade svårt att komma loss mot ett aggressivt AIK-försvar, piggast hela halvleken var yttrarna Eliasson och Bärkroth. IFK Norrköping hade svårt att komma in i straffområdet och höjdduellerna vann AIK nästan alla i målområdet.Kroaten Krpic och Goitom var vassa och svårstoppade i ett AIK som spelade med tålamod och inte lät sig överrumplas av några kontringar.Inga byten för IFK inför andra halvlek. IFK hade fortsatt svårt att komma in i boxen trots att man hade väl lika mycket boll som AIK. Sjölund var navet i IFK-spelet och kommer säkert att bli den kanske viktigaste spelaren i laget, men ändå intressant att få se vad Blomman och nye Thorarinsson kommer att tilföra IFK:s mittfält när de är tillbaka efter skador.Falken blev ytterback när han ersätter Fjoluson och Eric Smith klev jn som mittback.Hadenius flyttades upp på topp, och nye 17-årige Arnor in centralt bredvid Daniel SjölundI slutminuterna gjorde AIK sedan 2-0 på en variant då hörnan går in i boxen, bollen nickas mot bortre stolpen där Nisse Johansson kommer flygande. Offsiden hävs av Marcus Falk Olander som står vid stolpen. IFK gjorde ett dubbelbyte alldeles innan målet, kanske det störde koncentrationen"Inte alltid vi får möta den här typen av lag, på så sätt var det en lärorik match. Men vi är väl förberedda inför premiären kommande helg. Vi har kommit över den här matchen redan", sa Jens Gustafsson till Cmore efter matchen. Matchen kändes ganska avslagen, inget av lagen ville riskera flera skador, det märktes tydligt att det var en vänskapsmatch. Mot Bajen i premiären efterlyser vi mera offervilja och skapande av målchanser.Målen: 1-0 (12) Henok Goitom . 2-0 (88) Nils-Eric Johansson IFK Norrköping: Mi.Langer – Smith, A.Johansson, Fjoluson(ut 70, in Marcus Falk-Olander ), Telo(ut 76, in Nikola Tkalcic - Bärkroth (ut 84, in Pontus Almqvist ),, Hadenius, Sjölund, Eliasson - (ut 70, in Arnor Sigurdsson, in), Kalle Holmberg (ut 84, in Adin Bukva ).Guldköping betygsätter endast tävlingsmatcher men om man går in på individuella prestationer i den här matchen konstaterar vi att Niclas Eliasson såg oerhört pigg ut liksom Bärkroth, rörlig som alltid, men verkade ändå sakna Linus bredvid sig i denna match. Langer stod bra placerad för det me men var chanslös på målen. Mittlåset Johansson/Fjoluson väntar vi på ska komma upp till fjolårets nivå, kanske de liksom Teleo taggar till i premiären mot Bajen? Daja är vi inte oroliga för, han kommer alltmer och löpsteget och vändningarna i mittplan satte sin prägel på de stunder i matcher då IFK hadebollinnehav. Forwardsduon var ovanligt tama, men motståndet var också bättre än i de närmast föregående matcherna. Smith gjorde inte bort sig i en ovan position och är allround och kan liksom Hadenius användas på fler positioner.Vad som oroar är ändå spelet sista tredjedelen, det saknades precision i den sista leveransen till våra forwards från flankspelarna.Lördag 2 april 17.30 ÖstgötaportenIFK Norrköping – Hammarby IF Allsvenskan s 1:a omgång Däremot var Pontus Almqvist åter efter att ha varit på landslagsläger.Det har blivit något av en tradition att IFK Norrköping möter sin toppkonkurrent AIK i träningsmatch på försäsongen. Detta blir tredje året i rad lagen möts innan säsongen.Här kan ni följa allt som rör IFK Norrköpings Silly Season, från hetaste ryktet till klara nyförvärv. Vi på redaktionen kommer sammanfatta de mest trovärdigaste ryktena och bekräftade övergångarna under transferperioden i den här bloggen.IFK Norrköping ska spela cupfinal och nu kan de räkna med att supportrarna stannar hemma i Peking. Men till vilken nytta?Vid Allsvenskans upptaktsträff i Uppsala i dag lottades Östersunds FK fram som hemmalag i cupfinalen 2016/17. Det innebär att IFK får göra resan till Östersund två gånger inom loppet av fem dagar. Lagen möts också i Allsvenskans andra omgång på samma arena den 9 april.Det blir både höga och låga individuella betyg efter en laginsats i semifinalen mot BP som vi ger en 5:a.Trots allt utklassade IFK ett lag från Superettan som vunnit sin grupp och slagit ut Djurgården och Elfsborg i Svenska Cupen 2116/2117. Nu väntar Östersunds FK i finalen. Vilket lag som får hemmaplan lottas vid det Allsvenska upptaktsmötet i Uppsala på måndag vid lunchtid.IFK Norrköping är klara för final i Svenska cupen efter en övertygande seger mot Brommapojkarna på söndagskvällen. IFK gick upp i en 2-0-ledning i mitten av första halvlek och efter det var matchen egentligen aldrig spännande.Idag uppmanas alla som inte är på plats i Norrköping utan kvar vi i Stockholm, att komma till Exilsnokarnas klubblokal.Eftersom undertecknad känt Erik sedan han var 14 år kändes det som min plikt, att göra en intervju med honom inför dagens match. Figge som han kallas, håller IFK Norrköping väldigt högt och ser fram mot matchen!IFK Norrköping har inte förlorat sedan Algarvelägret och är nu bara en match från final i Svenska Cupen. Motståndet i semifinalen står nykomlingen i Superettan, Brommapojkarna, för.