Betyg: Djurgården - IFK

Det var många bra individuella prestationer när IFK Norrköping och Djurgården bjöd på en mycket underhållande match. Samtidigt stod många försvarsspelare för svagare insatser.

5 = Landslagsklass4 = Mycket bra3 = Bra2 = Godkänd1 = UnderkändTog det han skulle och gjorde inga större misstag. Få superräddningar idag och var inte helt felfri i spelet med fötterna, men var stabil och får därför godkänt.(ut i 16:e)Spelade för kort tid för att betygsättas, men var stabil under den tiden han var inne.Hade en väldigt jobbig kamp med Gustav Engvall . Hamnade inte sällan på efterkälken och blev bortgjort några gånger. Inte lika stabil som vanligt, men bra i uppspelen för det mesta. Hade en situation där han borde rensat, men försökte dribbla sig ur ett trångt läge. Det kunde blivit riktigt farligt. Annars många fina brytpassningar. Stark tvåa.Hängde inte heller riktigt med när Djurgården satte fart i djupled. Gick in lite halvhjärtat för att täcka skott vid Djurgårdens 2-2-mål. Jag tror att han hade kunnat gå närmare där och stoppa ett mål. Tappade markering några gånger också, till exempel vid Kadeweres nickläge. Sedan är det väldigt oturligt med självmålet. Det ska givetvis inte få hända, men jag tycker inte man kan lägga all skuld på Jon där. Bra med bollen och gjorde många bra brytningar i övrigt, men inte mer än godkänd.Hade en av sina bästa matcher på länge offensivt. Hela tiden kreativ och avig på kanten. Bra en mot en och fina inlägg. Toppar det med ett vackert mål och en fin aktion även i uppbyggnaden till målet. Oftast bra i försvarsspelet också. Vann ovanligt många dueller, även i luften. Kanske kunde täckt Magnus Eriksson s skott till 1-1 bättre, men finns inte mycket att klaga på egentligen.Det händer inte så mycket på Bärkroths kant idag. Han gör sin gubbe ett antal gånger, men efter det blir det sällan mer än en sidledspassning eller ett felriktat inlägg. Inte lika bra som han brukar i hemjobbet. Smith hade behövt mer hjälp av Nicklas på högerkanten. Okej, men måste upp ett snäpp om han vill ha kvar sin startplats. DMK knackar på dörren.Dagerstål börjar verkligen bli bekväm på mittfältet nu. Han och Daja samarbetar på ett bra sätt. Bra jobb defensivt och många fina passningar. Använder sin teknik när det behövs och skicklig i sitt beslutsfattande. Hade ett ypperligt läge att göra 2-0 precis innan Djurgårdens första kvittering. Den borde Filip ha gjort mål på, men annars gjorde han få misstag. Bra även som högerback, där hans fina uppspel kom till användning. Om Linus är skadad tycker jag definitivt att dagerstål ska spela högerback mot Sundsvall Löser situationer på ett bra sätt hela tiden ute på planen. Fördelar boll bra och hjälper Filip Dagerstål att glänsa. Idag var inte Daja lika hårt markerad som i några matcher tidigare och då syntes det verkligen hur skicklig han är. Mycket bra.Fantastisk såväl offensivt som defensivt. Underbar frispark och skapar mycket i övrigt. Rör sig fritt runt Djurgårdens straffområde och är jobbig för försvararna. Tar hela tiden löpningar, både för sig själv och för att öppna upp ytor åt andra. Är också helt matchavgörande då han två gånger om räddar IFK på mållinjen efter fasta situationer. IFK:s bästa spelare idag!(ut 80) 3Är smart när han sätter tillbaka bollen till en rättvänd Telo som kommer i fart innan Telos mål. Ser enkelt ut, men tycker ändå det var en bra assist. Hugger mycket i djupled, men får inte så många bra bollar att jobba med. Bra i passningsspelet och en mot en. Saknade det där lilla sista idag.Är inblandad i mycket, men får inte så mycket resultat av det idag. Skapar många lägen för sig själv, men missar allting. Avsluten måste bli bättre. Sebbe ska göra mål på någon av de chanserna. Jag tycker ändå han var pigg och bra idag. Jobbade hårt och bidrog med styrka. Bra insats.(in 16 ut 69) 1Jag tycker inte att Smith kom till sin rätt alls som högerback. Han borde kunna göra det mycket bättre, men samtidigt är det kanske ett felbeslut av Jens att ta in Smith som högerback. Blandade bra saker med horribla saker. Långsam och slarvig stundtals. Flera väldigt onödiga bolltapp. Vid Djurgårdens 2-2-mål tappar Eric först bollen i ett farligt läge. Sedan går han bort sig totalt när han försöker vinna tillbaka den. Samtidigt slog han dock många bra crossbollar och en del bra korta uppspel, men det hjälper inte för att höja betyget. Utbytt på grund av revbensskada.(in 69) 4Visar kvalitet och klass när han är på planen, men spelar med små marginaler. Kämpar mycket och visar hjärta, till exempel genom att alltid jobba stenhårt för att vinna tillbaka boll när han tappat den. Gör ett riktigt supermål. Under den korta tiden han var inne var han tillräckligt bra för att förtjäna en 4:a.(in 80)Spelade för kort tid för att betygsättas, men ville mycket och försökte skapa lägen.