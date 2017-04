Betyg efter Östersund-IFK Norrköping Medioker insats av IFK

Största möjliga tyssssstnad…..



Det tycker Guldköping att laginsatsen mot Östersund är värd. Ingen i redaktionen har känt sig manad att analysera matchen, vi nöjer oss med att sätta individuella betyg.



Det känns ganska meningslöst att gå in i detalj i recensionen av en match som var något av ett lågvattenmärke och bör vara en tankeställare inför cupfinalen mot samma lag och på samma arena på torsdag.5 = Landslagsklass4 = Mycket bra3 = Bra2 = Godkänd1 = Inte godkändDen ende i laget som spelade över sin förmåga. Gjorde flera kvalificerade räddningar och hade Peking lyckats få in något slumpmål hade Michael tveklöst utnämnts till matchhjälte. Hans definitivt bästa insats i klubben hittills. Inte svårt att utnämna honom till matchens IFK-are.Kom helt snett in i det när han kom på mellanhand mot Sema redan efter 4 min vid Östersunds 1-0 mål. Fick inte mycket att stämma under resten av matchen heller, otajmade löpningar och slarviga inlägg avlöste varandra. Om några uppköpare fanns på plats den här matchen måste de ha undrat om det här är spelaren som ”alla vill ha”?Tyvärr har det blivt en ovana för den gode Ante G att varva högt och lågt. Bra brytningar och vändningar blandades med flera ”indianare”. Såg inte ut som den MVP han valdes till i Allsvenskan 2016.Känns säkrare i sitt spel än Andreas för närvarande. Bra huvudspel och har minimerat de enkla misstagen. Nära att kvittera i slutminuten.Bidrog inte ofta i offensiven, kanske beroende på att IFK inte hade någon i den här matchen? Det tidigare så framgångsrika samspelet med Eliasson på vänsterkanten existerade knappt. Utgick skadad och tveksam till start i nästa match.Ovanligt initiativlös, hade inte heller mycket hjälp av Linus att försöka skapa något på högerkanten. Många passningar i sidled och misslyckade inlägg. Medskyldig till dåligt försvarsarbete vid baklängesmålet, annars godkänd defensivt. Hade en bra frispark i andra halvlek, men Nicklas kan oerhört mycket mer än så här.Helt anonym och initiativlös. Spelet gick i sidled och Filip var ett dåligt komplement till Daja för dagen.Näst bäst i laget efter Langer. Jobbade bra i båda riktningarna och kändes som den ende konstruktive bland mittfältarna för dagen med flera utsökta passningar som tyvärr förvaltades dåligt av medspelarna.Ska hedras för att han åtminstone försökte, men mattades allt mer när han fick spela back, och försvann ur matchbilden. Hade definitivt behövts offensivt.Blev alldeles för stillastående och hade därför svårt att komma loss från sina bevakare. Försäsongsformen verkar vara som bortblåst, mållös efter 2 matcher.Något bättre arbetsinsats än anfallskollegan. Har fortfarande en bit kvar till fjolårets nivå, kommer sällan rätt in i situationerna. Behöver bättre understöd än han fick i den här matchen.(in 67) och(in 85) spelade för kort tid för att betygsättas.