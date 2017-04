En typisk dag på jobbet för Daniel brukar se ut så här.

Daniel Engström i Hammarby en brobyggare

Några timmar innan den allsvenska premiären mellan Norrköping och Hammarby kommer ett gäng glada ungar i nioårsåldern, från respektive lag mötas ute i Lindö på City Gross Arena. Mannen bakom denna idé är Daniel. Guldköping tog kontakt med honom för att höra efter lite mer och om vad han tror om matchen på Östgötaporten.

Berätta lite om din roll i Hammarby och vad som kommer hända ute i Lindö...

- Jag har arbetat som ungdomsansvarig och koordinator sedan 2001. Just nu arbetar jag intensivt med att sjösätta femårsverksamheten där ca 500 barn startar strax efter påsk. Till detta har vi ca 100 nya ledare. Totalt har klubben passerat 3.000 aktiva barn- och ungdomar, flickor och pojkar 5-19 år. Jag arbetar bl.a. som instruktör vid klubbens ledarutbildningar, projektansvarig för sommarfotbollsskolan och sköter logistiken med träningstider för klubbens 185 lag. Vid herrarnas a-lags matcher på Tele2 Arena arbetar jag som ansvarig för bollkallar, Player Escorts samt klubbens 50/50 lotteri. Nu på söndag kommer Hammarby Fotboll och IFK Norrköping träffas för gemensamma aktiviteter för klubbarnas nioåringar. Jag har tagit intiativet till "En dag med gemenskap" vilket IFK Norrköping gillade och nu har planeringen pågått ett tag och på söndag är det dags. Vi kommer inleda dagen tillsammans plus Lindö FF vid City Gross Arena för matchspel. Matchspelet pågår mellan kl 09.00-13.00. Därefter har vi gemensam lunch och lek för barnen. Här är även ett fint tillfälle för barnens föräldrar att stifta bekantskap med varandra oavsett klubbtillhörighet. Dagen avslutas på Östgötaporten med Allsvensk Fotbollspremiär.



Vad tror du om matchen på Östgötaporten och hur är läget i ert lag...

- Läget i vår trupp ser bra ut. Samtliga utöver de som varit på landslagsuppdrag, Isac L, Marcus D, Dusan J, Arnor S, Birkir S samt Ögmundur K, har tränat tillsammans under senaste veckan. Vi har haft en del sjukdomar . Men nu är alla tillbaka i träning igen. Det kommer bli en kul och härlig inramning vid matchen som jag tror slutar 1-1. Det är många Hammarbyare på plats i Norrköping på söndag där många längtat efter den Allsvenska fotbollen. Nu är den äntligen igång! Återigen vill jag tacka, inte minst Stefan Jonsson hos IFK Norrköping som genom ett bästa samarbete ordnat för "En dag med Gemenskap". Min ambition är att klubbens ungdomslag ska få vara med om upplevelsen i denna form vid fler Allsvenska matcher under säsongen. IFK Norrköpings nioåringar är inbjudna till Stockholm då klubbens A-lag besöker Tele2 Arena. Vi hoppas på en fin fotbollsdag nu på söndag!



0 KOMMENTARER 329 VISNINGAR 0 KOMMENTARER329 VISNINGAR GÖRAN MODEEN

goran.modeen@gmail.com

2017-04-01 08:08:00 goran.modeen@gmail.com2017-04-01 08:08:00

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Norrköping

IFK Norrköping

2017-04-01 08:08:00

IFK Norrköping

2017-04-01 08:00:00

IFK Norrköping

2017-03-31 22:31:34

IFK Norrköping

2017-03-31 08:09:00

IFK Norrköping

2017-03-29 18:56:28

IFK Norrköping

2017-03-26 19:01:00

IFK Norrköping

2017-03-25 20:48:58

IFK Norrköping

2017-03-24 12:13:00

IFK Norrköping

2017-03-23 10:00:00

IFK Norrköping

2017-03-20 14:27:00

ANNONS:

Några timmar innan den allsvenska premiären mellan Norrköping och Hammarby kommer ett gäng glada ungar i nioårsåldern, från respektive lag mötas ute i Lindö på City Gross Arena. Mannen bakom denna idé är Daniel. Guldköping tog kontakt med honom för att höra efter lite mer och om vad han tror om matchen på Östgötaporten.Uppladdningen inför Allsvenskan 2017 fulländas genom bland annat kommentarer om potentiella skyttekungar och andra spelare att hålla extra koll på. Vilka matcher kan tänkas bli mest underhållande och när blir det som svårast? Samt självklart tippas topplaceringarna. Allt detta och mycket mer i del 2 av redaktionens tankar.Nu är det klart vem som utifrån Guldköpings betyg i tävlingsmatcher blivit februari och mars månads spelare.Som uppladdning för premiären av Allsvenskan 2017 ställdes Guldköpings redaktion inför ett antal frågor om nyförvärven och tankar inför säsongen. Man skulle kunna diskutera IFK Norrköping i en evighet, men vi begränsar oss till två delar varav ni nu kommer få läsa del 1.IFK Norrköping förbereder för Europaspel med att kontraktera en etablerad målvakt. Otto Martler, förstemålvakt i Allsvenskan 2016, är klar för klubbenAtt IFK har en lång skadelista vet vi alla om. Man saknade Skrabb, Blomqvist, Thorarinsson, Bazi, Castegren och Mitov Nilsson i den här matchen. Dessutom var Linus Wahlqvist, David Moberg Karlsson, Alfons Sampsted och Filip Dagerstål på landslagsuppdrag. Däremot var Pontus Almqvist åter efter att ha varit på landslagsläger.Det har blivit något av en tradition att IFK Norrköping möter sin toppkonkurrent AIK i träningsmatch på försäsongen. Detta blir tredje året i rad lagen möts innan säsongen.Här kan ni följa allt som rör IFK Norrköpings Silly Season, från hetaste ryktet till klara nyförvärv. Vi på redaktionen kommer sammanfatta de mest trovärdigaste ryktena och bekräftade övergångarna under transferperioden i den här bloggen.IFK Norrköping ska spela cupfinal och nu kan de räkna med att supportrarna stannar hemma i Peking. Men till vilken nytta?Vid Allsvenskans upptaktsträff i Uppsala i dag lottades Östersunds FK fram som hemmalag i cupfinalen 2016/17. Det innebär att IFK får göra resan till Östersund två gånger inom loppet av fem dagar. Lagen möts också i Allsvenskans andra omgång på samma arena den 9 april.