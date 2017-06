Delad pott mot AIK - sviten håller i sig

IFK Norrköping fortsätter att skugga Malmö FF om det allsvenska guldet.

Mot AIK prickade Bärkroth stolpen i en match som slutade 0-0.

Peking har nu åtta matcher utan förlust.

Två allsvenska titelkandidater gjorde upp om poängen på Ösgötaporten. Rättvist gick de av konstgräsplanen med en poäng var när domaren Stefan Johannesson blåste av matchen.IFK Norrköping startade piggast och det visade Nicklas Bärkroth när han via en AIK-spelare prickade stolpen kvarten in på matchen.Nog förväntade sig många ett högt tempo och stora målchanser. Istället var det taktikten och de smarta dragen som kom att spela en betydelsefull roll mellan lagen. Försiktigt, händelsefattigt och ett tempo som inte hette duga symboliserade kvällens drabbning mellan Norrköping och AIK.AIK fick lite matchen dit de ville med ett lågt och kompakt försvarsspel men offensivt uträttade 17-åringen Daniel Mushitu inget annat än offside.Gästerna hade inga målchanser i den första halvlek men i den andra öppnades IFK Norrköpings försvarspel upp. Kristoffer Olsson, Pekingsonen, fick mycker ytor och testade skott. I övrigt kändes det bara farligt när AIK spelade in bollen i straffområdet utan någon adress.IFK Norrköping hade det svårt att hitta sitt spel. Jens Gustavsson byte därför in David Moberg Karlsson och Gudmundur Thorarinsson i hopp att bryta dödläget i mitten på andra halvlek. Dessutom gjorde Nikola Tkalcic säsongsdebut när han hoppade in för en haltande Christopher Telo Amin Affande testade Micheal Langer och Moberg Karlsson missade mål. Småchanserna fanns där men de riktigt heta saknades. Tiden tickade och tickade, och tickade. De drygt 12 tusen åskådarna på Östgötaporten kände att matchen var på väg att sluta mållös.Det var lika spänt som i en cowboy-film och Norrköping försökte göra allt för att trä in bollarna till sina anfallare. Antingen inlägg och då togs bollen undan enkelt, eller hade Sebastian Andersson problem med att få ordning på bollen. Om Peking försökte via mitten? Japp, lika låst det också.Istället var det AIK som var nära på att avgöra i slutminuten när Denni Avdic skött på Langer och Daniel Sundgren missade returen till bortasupportrarnas förtvivlan.Men närmare än så kom varken IFK Norrköping eller AIK, och matchen slutade 0-0. Det innebär att Peking är uppe på samma poäng som serieledarna Malmö. AIK som förlorade senast mot Malmö, och nu fick en poäng i Norrköping ligger på en femteplats.På söndag tar IFK Norrköping emot IFK Göteborg på hemmaplan i ett intressant kamratmöte.