Fick priset som bäst på plan

Drömfotboll av IFK Norrköping – i en halvlek

Det började i dur och slutade i moll när IFK Norrköping mötte finska HJK Helsinki i en träningsmatch ingående i en miniturnering där Hammarby IF är tredje laget. Man körde totalt över motståndarna i första halvlek inte bara på grund av bra, eget spel. HJK:s mittförsvar gjorde horribla misstag vid några av de 4 målen i halvleken. Andra halvlek var rollerna totalt ombytta. IFK-försvaret stod på hälarna och det aggressiva försvarsspelet var som bortblåst





IFK lät



På läktaren satt förbundskapten Janne Andersson och verkade trivas åtminstone med det IFK visade upp i första halvlek.



Målen:

1-0 Nicklas Bärkroth utnyttjade att en finsk försvarare blev passiv på en genomskärare och smet förbi denne och överlistade den tyske målvakten Thomas Dähne.

2-0 Bärkroth inblandad igen. Nicklas fick en passning av

3-0 Ny finsk bjudning.

4-0 Bra aktion av Niclas Eliasson som skaffade skottläge och sköt, bollen ändrade riktning på en försvarare, och målvakten som var på väg åt fel hörn var maktlös.



– Vi får ge oss själva godkänt efter första även om det finns saker att slipa på, sa Nicklas Bärkroth till Cmore i pausen.

– Både vårt försvarsspel och anfallsspel var bra och det vi tränat på fungerade.



Vi gör många dumma saker på planen, sa HJK:s Akseli Pelvas till Cmore i pausen.

Vi måste glömma första halvlek och börja spela vårt spel så kanske vi kan göra några mål i andra, menade Pelvas.



Han blev verkligen sannspådd. Tre snabba finländska mål senare var det match igen.

Sebastian Dahlström sköt 1–4 och 2–4 på distansskott när IFK rensade dåligt och aggressiviteten från första 45 minuterna inte fanns längre. I 70:e nickade dessutom Juha Pirinen in 3–4 bakom Michael Langer, tämligen ostörd av IFK-försvaret på en hörna. Det kan bli ett problem under säsongen om vi inte har en målvakt som tar för sig i höjdspelet och utespelare som inte tar fajten i straffområdet. Vi har tillräckligt långa spelare för att inte hamna i bryderi!

Helsingfors skapade flera heta möjligheter till kvittering på slutet, men med tur och skicklighet lyckades IFK hålls undan.



IFK Norrköping–HJK Helsingfors 4–3 (4–0)

Målen: 0-1 (3) Nicklas Bärkroth, 0-2 (8) Sebastian Andersson, 0-3 (19) Kalle Holmberg, 0–4 (37) Niclas Eliasson, 1-4 (53) Sebastian Dahlström, 2-4 (57) Sebastian Dahlström, 3-4 (70) Juha Pirinen.

IFK: Michael Langer – Linus Wahlqvist,

Inhoppare: Simon Skrabb (46),



Bärkroth lämnade planen med en blomsterkvast som priset till bästa IFK-spelaren.

Formen närmar sig, planen att vara på topp när



HJK gjorde 3 mål i andra halvlek precis som när laget mötte

Med den intensitet som IFK spelade första halvlek är det inte förvånande att det blev en hel del trötta ben i andra.



Finländarna spelade mycket mer fysiskt i andra halvlek och flera IFK-spelare hade småskavanker efter matchen. Niclas Eliasson, Jón Gudni Fjóluson och Nicklas Bärkroth var bland de drabbade.

– Jag har lite ont nu men det går nog över till på lördag, sa Fjóluson om smällen han fick mot ljumsken.

Vi som håller på IFK gillade definitivt det fotbollsgodis vi bjöds på i 45 minuter, resten av matchen får laget ta med sig som en hemläxa inför resten av säsongen.



Vi på Guldköping börjar vår betygsättning i och med första tävlingsmatchen, mot Örgryte i cupen, men här är lite fritt tyckande om prestationerna för kvällen.



-Langer i målet blandade och gav. Gjorde en del kvalificerade räddningar, men spelet med fötterna måste förbättras, det blev många missriktade sparkar.

-Trebackslinjen fullt godkända i första, sedan blev man passiva och hamnade i knät på Langer långa stunder. Fjoluson är lugnet själv, Linus var godkänd men har mera att ge offensivt. Castegren var osäker i passningsspelet och får nog svårt att ta en ordinarie plats.

-På mittfältet arbetade Niclas och Bärka som galärslavar, pådrivna av Jens från sidlinjen. De fick stopp på flera finska kontringar genom osjälviskt hemspring. Telo kändes tempostark men fick tyvärr inga skottlägen för kvällen. Sjölund gör mycket bra saker, men orken tröt mot tuffa motståndare på slutet. Daniel är något av en slow starter, vi litar på att tempot finns där senast till premiärmatchen i Allsvenskan mot Bajen. Jag hävdar att Dagerståls bästa position är mittback, vilket han visade även i U21-landslaget under 2016. Har ju normalt en bra passningsfot men känns lite sävlig som central mittfältare

-Sebastian har blivit en pålitlig målleverantör men verkade sakna lite i tempo, där överglänstes han för kvällen av Kalle, som kändes löpstark och han hittar målet allt oftare. En tuff konkurrens väntar med Simon Skrabb, som visade upp en del bra saker när han kom in efter 45 minuter i stället för Kalle. Några härliga crossbollar och skarvvrickningar hann han åstadkomma för kvällen.



En tuff konkurrens väntar med Simon Skrabb, som visade upp en del bra saker när han kom in efter 45 minuter i stället för Kalle. Några härliga crossbollar och skarvvrickningar hann han åstadkomma för kvällen.På lördag 12.00 spelar IFK sin nästa match, då väntar ett revanschsuget Hammarby på Tele 2. Guldköping är givetvis på plats.

