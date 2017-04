Efterlängtad seger mot Häcken

Efter en sevärd och välspelad match på Bravida Arena var det tillslut Norrköping som drog det längsta strået. Detta efter en stark vändning i andra halvlek där 0-1 blev 2-1.

Det var nog fler IFKare än jag som drog en lättnadens suck efter matchen idag. Inte bara för de tre nya poängen men också för att Norrköpings spel idag såg betydligt bättre ut än under de senaste tre matcherna. Nu får Jens och laget lite arbetsro och förhoppningsvis en självförtroendeinjektion inför matchen mot J-Södra på torsdag.

Det känns fantastiskt bra att Fjoluson är tillbaka efter en tid av skadefrånvaro. Backlinjen får en helt annan dimension av trygghet med Jon på planen. Att han dessutom står för det viktiga 1-1-målet förminskar ju inte hans betydelse i laget. Under den senaste matchen mot Sirius nämner skribentkollega Jonathan att Fjoluson är en av Allsvenskans bästa mittbackar. Efter en sådan här match är det svårt att inte hålla med.

Senast fick de en hel del kritik, men idag var det centrala mittfältet i Norrköping riktigt bra. Sjölund spelade så där självklart enkelt som bara en skallig ålänning med skägg kan göra och Filip tog det fysiska spelet på ett föredömligt sätt. Stor bidragande orsak till Norrköpings framgång idag.

Sex poäng på de inledande fyra matcherna i Allsvenskan får ändå ses som ett godkänt facit. Självklart var förlusten mot Sirius en missräkning men man har faktiskt inlett säsongen bättre än under guldåret 2015.

Det var i stort sätt en oförändrad startuppställning Jens valde att ställa upp med denna blåsiga dag på västkusten. Enda skillnaden var att Fjoluson, som äntligen var helt tillbaka från skada, återtog sin givna plats i försvarslinjen på bekostnad av Eric Smith . Både Moberg Karlsson och Thorarinsson, som närmar sig fysisk maxkapacitet, alltså fortsatt på bänken.Redan från start är det IFK som tar tag i spelet. Bärkroth är framgångsrik på sin kant vid ett par tillfällen och man kan ana en helt annan aggressivitet och beslutsamhet i IFK-laget jämfört med de tre senaste matcherna. Dock är det Häcken som skapar den första ordentliga målchansen, men en felträff från Alexander Farnerud hjälper IFK den gången.Norrköping skapar sin första farliga chans dryga tio minuter in i matchen. Kalle Holmberg blir serverad en fin boll av inledningsvis stekhete Bärkroth men avslutet seglar någon meter över målet.Efter IFKs fina inledning blir matchens första mål lite av en kalldusch. Kamara får bollen i trängt läge i IFKs straffområde men lyckas ändå få iväg ett välplacerat skott i den bortre burgaveln. Starkt av Kamara, svagt av IFK-förvaret och inte alls rättvist så här långt in i matchen.Efter målet tar Häcken över matchen mer och mer. Man skapar även ett par lägen varav det farligaste sånär slutar med att Kalle Holmberg styr in bollen i eget mål. En stark räddning av Langer förhindrar dock ytterligare påhälsning i IFK-målet.Halvtidsresultatet skrivs till 1-0, efter en jämn och intensiv halvlek. IFK har en hel del fina kombinationer men kommer sällan till de där allra vassaste lägena. Många IFKare gör det bra men vill framförallt plussa för Bärkroth och Sjölund. Även Fjoluson gör det riktigt bra och bidrar till en helt annan trygghet i backlinjen än tidigare undre den allsvenska säsongen.Andra halvlek börjar på liknande sätt som den första. Med en stor IFK-dominans. Skillnaden mot första halvlek är dock att det den här gången även ger utdelning i målprotokollet. Det dröjer bara sju minuter in i halvleken innan Fjoluson lyckas nicka in kvitteringen, framspelad av Wahlqvist. Islänningen agerar med pondus och nicken är sådär lagom hård så att Källqvist inte kan hålla den under ribban.IFK nöjer sig dock inte med att kvittera utan fortsätter att trumma på efter målet. Det dröjer inte många minuter innan det ger utdelning på nytt. Anfallet startar med att Fjoluson bryter ett uppspel på mittplan. Bollen går sedan, via flertalet IFK-spelare, till Linus Wahlqvist som smugit sig upp på högerkanten. Med precisionen av en hjärnkirurg slår han sedan att inlägg till en framåtrusande Sebastian Andersson i straffområdet. Sebbe möter perfekt och gör inget misstag i avslutet. 2-1 och Norrköping har vänt matchen.Inte helt otippat ebbar IFKs anfallslust ut en aning efter ledningsmålet. Man fortsätter dock att dominera spelet och kommer även till en hel del halvchanser. Häcken ser i det här läget ut som ett slaget lag och det ska dröja en bit över 80 minuter innan det blir ordentlig fart på Hisingsgänget.När den offensiva anstormningen mot IFK-målet väl kommer igång blir den desto kraftigare. Vid ett flertal tillfällen är det bara centimeter från att Häckenspelare kan peta in bollen och Norrköping får rensa i panik. När Al Hakim slutligen blåser av matchen står det dock fortfarande 1-2 på resultattavlan och Peking kan därmed inkassera sin andra vinst i Allsvenskan 2017.