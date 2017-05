Eliasson bakom Peking-seger

IFK Norrköping hemmaslog Kalmar med 2-0.

Niclas Eliasson stod i centrum när han spelade fram både Nicklas Bärkroth och mittbacken Jon Gudni Fjoluson.

– Det var en ganska tuff match men vi spelade bra och vi gör två mål, så det är skönt, säger Niclas Eliasson till Cmore efter matchen.

Inför matchen kom David Moberg Karlsson till start före Karl Holmberg och islänningen GudiThorarinsson fick nytt förtroende i elvan.



Kalmar chockstartade matchen på Östgötaporten med ett skott i stolpen från brasilianaren Romario.



Islänningen slog till

Hemmalaget IFK Norrköping kom dock att stå för det mesta i den första halvleken. Visst fanns inte presspelet där och laget satsade mycket på att ställa om när de väl fick bollen. Kvarten in i matchen visade Sebastian Andersson prov på styrka när han nickskarvade bollen i målvaktens famn efter ett inlägg från Nicklas Bärkroth från högerkanten.



Denna högerkant och Nicklas Bärkroth kom att bli återkommande i första halvleken. Först tiki-takade Bärkroth med Linus Wahlqvist och Moberg Karlsson innan den sistnämnde skruvade bollen utanför. Andra gången slog IFK Norrköping en kort hörnvariant på högerkanten, innan Niclas Eliason hittade in ett inlägg till mittbacken Jon Gudni Fjoluson som nickskarvade in 1-0 i den 35:e matchminuten.



I andra halvlek fortsatte Peking som den första. Moberg Karlsson tog sig snabbt förbi två försvarsspelare, friställde sig själv och avslutade på en räddade målvakt i fågelburen. Då var Kalmar nästan uträkande kändes det som, trots att gästerna hade ett par halvchanser de första 45 minuterna.



"Jag såg honom"

När timmen var färdigspelad kom 2-0 för Peking efter ett nytt inlägg från Niclas Eliasson som den här gången hittade Nicklas Bärkroth som på direktvolley i mål.

– Jag såg att han (Bärkroth) var fri på bortre så det var bara att spela in den, berättade assistenten Eliasson till Cmore efter matchen.



Bara någon minut efter målet var det bud på ännu ett när Sebastian Andersson missade ett friläge. Den gången stod ännu en gång Kalmar-målvakten Lukas Hagg Johansson ivägen.



Mot slutet av matchen bytes både Karl Holmberg och Eric Smith in istället för David Moberg Karlsson respektive Gudi Thorarinsson. Även unga islänningen Alfons Sampsted fick hoppa in i de sista minuterna.



Sebastian Andersson hade flera lägen att både nicka in bollen och skjuta bollen i mål. Dessutom hade Christopher Telo en raket i slutsekunderna som Lukas Hagg Johansson räddade.



Går upp på fjärdeplats

Istället stod sig resultatet 2-0 matchen ut och det innebär att IFK Norrköping fortsätter att vinna fotbollsmatcher.

– Det kändes bra och jag fick många en mot en-situationer. Just nu är det roligt att spela fotboll. Jag tycker att vi börjar komma igång. Vi hade en period där vi var lite ojämna under 90 minuter, men nu börjar vi bli allt mer jämnare och vi börjar sätta vårt offensiva spel på ett bättre sätt, säger Niclas Eliasson.



Laget är nu obesegrade i de senaste sex matcherna och i taballen hittar vi Peking på en fjärdeplats. På söndag väntar bortamatch mot Malmö FF.

– Det väntar roliga och tuffa matcher här framöver. Nu gäller det bara att återhämta sig imorgon, träna bra under veckan och sedan åka ner till Malmö.



