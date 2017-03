Guldköpings tankar inför Allsvenskan 2017 del 1

Som uppladdning för premiären av Allsvenskan 2017 ställdes Guldköpings redaktion inför ett antal frågor om nyförvärven och tankar inför säsongen. Man skulle kunna diskutera IFK Norrköping i en evighet, men vi begränsar oss till två delar varav ni nu kommer få läsa del 1.

: Eliassons kvaliteter har vi sett bevis på vid flertalet tillfällen under föregående (och pågående) säsong. Har redan idag en viktig roll som kreatör och tror inte hans betydelse kommer minska på sikt. Sen är jag också väldigt nyfiken på Thorarinsson. Om han håller sig hel ska det bli fantastiskt intressant att se honom ihop med Sjölund på mitten.: Det var ingen lätt fråga! Det blir nog den som får mest speltid, så jag tror det står mellan Thórarinsson och Eliasson. Känns som att Niclas kommer att blomma ut i år efter en trevande start under 2016, så han får min röst.: Gudmundur Thórarinsson är antagligen den som på pappret är bäst av nyförvärven, men på grund av skador har vi inte fått se honom spela i IFK än. Men att han kommer spela på det centrala mittfältet, där konkurrensen inte direkt är mördande, gör att han med största sannolikhet kommer få mycket speltid när han väl är frisk. På de andra nyförvärvens positioner är det större konkurrens för tillfället. Så lite av nyfikenhet och optimism tippar jag Thórarinsson, tätt följd av Eliasson som vi redan vet håller god klass.: Det enkla svaret på den frågan, men som också kan vara fel är Eliasson. Enkla svaret för att han redan gjort det bra varit med ett tag och kommit in i laget och spelet. Men jag tror det är rätt svar så det får bli så…: Eliasson har redan kommit in i laget och jag är övertygad om att han kommer bidra en hel del den här säsongen, men om jag ska välja en av de nya spelarna tror jag Gudmundur Thorarinsson. ”Gudi” bör vara redo för spel snart och han blir ett välkommet inslag på mittfältet med sina offensiva kvaliteter. Jag tror Thorarinsson är en spelare som passar perfekt in i IFK:s spelsätt så när han är tillbaka kommer han säkert prestera bra och bidra mycket.Samtidigt är Simon Skrabb skadad och frågan är om han kommer upp i fin form innan sommaruppehållet. Det kommer nog dröja innan vi får se Skrabb prestera på topp. Sampsted och Sigurdsson är mest tänkta för framtiden men är spännande spelare och kommer säkert få sina chanser. Sigurdsson kan säkert bli en toppspelare i Allsvenskan inom ett par säsonger och Sampsted kan förhoppningsvis ersätta Wahlqvist om han blir såld.: Gudi kommer vara spelaren som kommer sätta störst prägel av nyförvärven. Mina förväntningar är skyhöga på islänningen som bör vara komplett och gå rakt in i en allsvensk elva i Norrköping. Eliasson ser jag inte som ett direkt nyförvärv, men han kommer också utvecklas och prestera med all förmodan.: Kan tänka mig att IFK, genom tidigare islänningar i klubben, har ett gott rykte på den lilla vulkanön. Tror spelare gör en hel del research, speciellt genom att fråga landsmän, innan de väljer att krita på för en ny klubb.: Islänningar verkar ha lätt att anpassa sig till nya miljöer och svenska språket är ju närbesläktat så det brukar de lära sig ganska snabbt. Dessutom är de som söker sig till Sverige bra skolade redan i hemlandet och kan gå direkt in i startelvan hos nästan vilket allsvenskt lag som helst.: Utan att generalisera för mycket och istället utgå från de islänningar som varit i klubben så är det spelare som sliter hårt för laget och dessutom har spetsegenskaper även i själva spelet. Vad man presterar på planen är viktigare än att synas utanför. Den typen av spelare passar verkligen in i dagens IFK! Samtidigt tror jag att både klubben och staden passar bra för spelare med den karaktären. Isländsk fotboll har ju gjort stora framsteg och man får vara glad att Allsvenskan håller en högre nivå än den isländska ligan och därmed kunna locka till sig dessa duktiga spelare.: För att Stefan Thordarsson är en kultspelare i IFK Norrköping. Det tror jag hans landsmän vet om som kommer till laget. Sen är ju Norrköping en het fotbollsstad som gör att islänningar kan känna sig hemma. Vulkaner och gejsrar är ju också heta!: Som du säger har Norrköping en fin historia med islänningar med Thordarsson och senare spelare som Gunnlaugsson, Thorvaldsson och Traustason. Jag vet inte om det finns någon ”isländsk mentalitet”, men de har på senare år haft en fin talangutveckling och fått fram många bra spelare. Samtidigt är det billigt att värva från isländska ligan och Peking är en bra utvecklingsmiljö för unga spelare, oavsett om de kommer från Island eller Kimstad.: Jag tror den isländska mentaliteten går i riktlinje med IFK Norrköpings tänk. De proffesionella träningarna blandat med ett beteende som passar gör att islänningarna har det lätt att komma in, anpassa sig och utveckla sig själva i en miljö som IFK:s: En forward! Truppen är på tok för tunn på den positionen. En stark, snabb och explosiv striker som kan kastas in och förändra en matchbild vore ett kanontillskott. Idag finns inte den kompetensen i truppen.: Det är inte OK med bara 2 forwards med tillräcklig kapacitet. En skada eller försäljning på någon av Kalle eller Sebbe skulle vara förödande. Det kanske finns någon islänning ledig därute?: En renodlad anfallare skulle jag vilja ha in. Det behöver inte vara en spelare som petar Kalle och Sebbe, men någon som kan komma in sista kvarten eller starta vid behov. Jag vill ogärna se nödlösningar med spelare som får spela på ovana positioner och hade gärna sett att en egen talang fick speltid men det verkar inte vara någon som ligger nära. Men just nu är det för sårbart med bara Kalle och Sebbe, då Simon Skrabb är skadad. En ny ”Kamara”?: Absolut inte nöjd, anfallssidan är väldigt sårbar. Skador där så står Jens med skägget i brevlådan och måste använda spelare som ska skolas in där. Å andra sidan finns spelare som skulle klara det, men optimalt är det inte!: Mitov Nilsson är tillbaka snart, men fram till dess får vi nöja oss med Michael Langer. En helt okej målvakt, men som aldrig gör det där extra. Givetvis hade det varit trevligt med en målvakt, men också lite onödigt med tanke på att Mitov är tillbaka snart. Dock tycker jag att det vore bra med en anfallare till. I och med att Skrabb är skadad vill jag gärna ha in en ung anfallare som kan agera ”supersub”. Gärna en snabb forward som löper i djupled mycket. Annars ser det ganska bra ut.: Jag skulle vilja se en anfallare till. Gärna att man kanske satsar fullt ut på Adin Bukva eller ta in någon prospect. Lite för tunt med Sebbe och Kalle nu.: Låga odds på att det blir Wahlqvist. Känns som att han är den med mest potential sett till ålder och som drar till sig mest intresse internationellt. Får han mycket speltid i U21-EM i sommar lär intresset (eller värdet) knappast minska.: Det blir Linus om inte Kalle eller Sebbe öser in mål i varje match! Linus Wahlqvist tror jag inte blir kvar längre än till sommaren. En fin vår och ett U21-mästerskap, sedan står ännu fler stora klubbar på rad att vilja värva Linus!: Minst 90 procent säkert att Linus försvinner i sommar om han får spela och är skadefri. U-21 i Polen kommer bli ett skyltfönster som gör att vi får säga tack och hej för den här tiden. 80 procent att Kalle Holmberg försvinner om han fortsätter som han gjort på försäsongen!: Linus Wahlqvist känns just nu troligast. Sebastian Andersson och Nicklas Bärkroth var heta för en flytt innan säsongen, men känns inte lika heta just nu. Dock kan mycket hända under säsongen. Kalle Holmberg och David Moberg Karlsson kan också bli aktuella, men de har inte varit i Peking särskilt länge och jag tror inte de försvinner i sommar.: Linus Wahlqvist var riktigt nära Serie A i vintras och han är nog ett namn som kommer att säljas snart. Han väntar och IFK väntar. Rätt bud kommer att komma och det vore väl nästan en skräll om han är kvar säsongen ut. Andra namm: Bärkroth, Eliasson och Andersson.Håller ni läsare med eller har ni andra åsikter? Skriv gärna era tankar på vårt forum.Del 2 kommer inom kort!