Guldköpings tankar inför Allsvenskan 2017 del 2

Uppladdningen inför Allsvenskan 2017 fulländas genom bland annat kommentarer om potentiella skyttekungar och andra spelare att hålla extra koll på. Vilka matcher kan tänkas bli mest underhållande och när blir det som svårast? Samt självklart tippas topplaceringarna. Allt detta och mycket mer i del 2 av redaktionens tankar.



: Just nu är det svårt att svara något annat än att Holmberg ligger närmast. Som nämnts i ett tidigare är jag dock lite orolig för att truppen är lite väl tunn på den här positionen. Är, tillsammans med målvaktsproblematiken, IFKs största akilleshäl just nu enligt mig.: Det måste vi tro på! Är de med i skyttetoppen kommer IFK att vara med i guldstriden. Kalle har visserligen varit glödhet på försäsongen, men jag tror Sebbe vaknar till och blir vår bäste målskytt i år också. Men vinnaren av skytteligan tror jag återfinns i Häcken.: Sebastian var ju som sagt riktigt nära redan förra året och då var han ändå inte helt ordinarie till en början och ny i klubben. Så han borde inte ha sämre chanser i år! Men ser man till hur året startat så känns Kalle Holmberg, med sin målform, som den kanske hetaste anfallaren i Allsvenskan inför starten. Dock lär han inte få det omdömet i riksmedia, men det är ju en helt annan sak. Så båda två har stor chans att toppa skytteligan och i år känns det som Kalles år!: Kan mycket väl bli så att någon av dem blir skyttekungar. Men jag tror inte någon av dem kan bli topp tre. Tror dessvärre att det blir någon från AIK eller Malmö som antagligen kommer före i tabellen.: Just nu känns uppenbarligen Kalle Holmberg mycket hetare, men det beror mycket på skador också. Firma Kalle/Sebbe är ett bra anfallspar och har potential att bli det målfarligaste i hela Allsvenskan. Båda är duktiga anfallare och kan vinna skytteligan om de får vara skadefria och har en del flyt, samtidigt som lagets anfallsspel fungerar bra. Om jag ska gissa vem som vinner tror jag på Kalle.: Jag tror att både Kalle och Sebbe kommer att tävla med varandra om vem som tar hem årets skyttekung i allsvenskan. Goitom-Krpic är väl utmanarna. Jag tror övriga lagets egenskaper och kvalité talar till fördel för Peking.: Bärkroth: Borde bli Bärkroth som målpassar mest och bäst såvida han inte lämnar under sommaren. Niclas Eliasson . Med hans snabbhet och fina inlägg så kommer det skapas många målchanser från vänsterkanten!: Eliasson: Det lär bli någon av yttrarna. Nicklas Bärkroth har inte varit jättebra på försäsongen, men är en poängspelare av hög rang så jag får tippa på honom, även om Eliasson och DMK också är heta alternativ.: Säger Sjööölund för skoj skull! Men Wahlqvist ligger också i en så kallad zon för att kunna slå fram assister. Bärkroth vinner före alla ändå. Om han nu inte säljs..Fjoluson: Allt sedan Ante G flyttade ett steg bakåt i banan och inte längre behöver spela på gränsen är det givna svaret Daniel Sjölund. Om Blomman får spela många matcher skulle han nog kunna konkurrera om ”titeln” med Daniel som ändå blir mitt svar.: Daniel Sjölund. Motivering känns egentligen överflödig, men ska tilläggas att Daja får många billiga varningar.: Sjölund: Det finns inga busar, men Sjölund lär få flest kort som vanligt.: Daja Sjölund borde ta på sig gula och det kommer han. Men farbror Johansson tar huvudansvaret för den avdelningen i år. Åren talar, huvudet talar och kvalitén bekräftar. Pontus Almqvist . Stor potential i den killen!: En omöjlig fråga att svara på. De flesta i laget har väl sina ”genombrottsår” bakom sig, så någon av ynglingarna Pontus Almqvist eller Arnór Sigurdsson skulle det kunna bli. Jag tror ändå Eric Smith kan överraska efter ett tveksamt 2016.: Det skulle kunna bli Pontus Almqvist, men jag tror att konkurrensen på hans position gör att det kommer dröja ett år till. Så jag tippar istället på Alfons Sampsted, som får sin chans om Linus säljs. Svårt att avgöra vilka som redan haft sitt genombrott så jag fokuserar på de unga.: Eliasson: Kalle Holmberg. Eftersom jag tror att han kommer vinna skytteligan måste jag ju välja honom även i den här kategorin, även om han varit med ett tag.: Thorarinsson kommer bli Norrköpings stora genombrott. Han ser sin chans! Kalle Holmberg kommer också födas på nytt och tysta kritikerna.: Tråkigt svar, men det får bli Ante.: Daniel Sjölund betyder mycket för IFK:s spel, men så länge han är med i laget kommer vår kapare Andreas Johansson vara lagets absolut viktigaste spelare och att han blev utnämnd till förra årets MVP i Allsvenskan kom inte som någon överraskning.: Kapten Andreas Johansson är det vanliga svaret och jag tror det blir så även i år. Tätt följd av Sjölund som är en stor del i att IFK:s offensiva spel fungerar.: Tkalcic och Mitov när de är tillbaka på planen. Kommer lyfta resten av laget!: Detta är en fråga jag har väldigt svårt att få fram ett svar på. Det står definitivt mellan de två spelare som utgör stommen, Daniel Sjölund och Andreas Johansson. Båda är enormt viktiga på, men kanske framför allt vid sidan av planen. Det är extremt svårt att välja vem som är bäst.Jag väljer nog Daja ändå. Känslan är att det finns bättre ersättare till Ante, som till exempel Dagerstål med sin spelförståelse och Falk Olander med sin rutin och sina ledaregenskaper. Sjölund kan ingen i truppen ersätta. Jag tror det kommer märkas mer när Daja är borta, så därför väljer jag honom, utan att påstå att Ante är en sämre spelare. Förhoppningsvis kan Gudi Thorarinsson, Dagerstål eller Eric Smith växa in i den rollen på sikt, men just nu finns ingen självklar ersättare.: Andreas Johansson kommer bli IFK Norrköpings viktigaste spelare. Kommentar överflödig.: AIK den första juni. Brukar kunna bli sevärda och målglada matcher mot Gnaget.: Jag brukar svara den mot Djurgården, det blir samma svar i år. Det händer alltid mycket i de matcherna, tyvärr inte alltid till IFK:s fördel. Det är två lag som vill framåt hela tiden som möts den 13 augusti. Även matchen mot Östersund kan bli underhållande!: Det bör vara mot ett lag som inte bara backar hem, vilket utesluter en del. Valet står mellan en handfull lag, men något får mig att tippa Häcken.: Djurgården den kommer bli hypad med Källström, Isaksson och Jonas olsson. Bara nu inte Kujo skriver på innan veckan är slut. Vågar knappt tänka tanken!: Sista hemmamatchen är mot Örebro. Om Peking är med i guldstriden då lär det bli en riktig publikfest. Om man ser till mest underhållande fotboll tror jag matchen mot Östersund blir riktigt rolig. Förra året blev det 3-3 i den matchen och båda lagen är offensiva och målglada. Hammarby i hemmapremiären kommer nog sätta underhållningen på topp, men inget slår nog ett fulsatt Östgötaporten när Malmö kommer på besök. Toppstriden, klassmöte och mycket historia. Elfsborg . Av någon anledning verkar det praktiskt taget omöjligt för IFK att vinna borta mot de gulsvarta. Är rädd för att trenden håller i sig.: Här brukar jag svara Elfsborg på Borås Arena, IFK har aldrig vunnit där. Men med tappet av Viktor Claesson känns det som att den förbannelsen kan brytas. I stället säger jag AIK. De har en ruskig hemmastatistik, även mot oss, och vinner vi påFriends kan vi börja drömma om guld.: Elfsborg borta är alltid svår. Har tänkt så många gånger att någon gång måste det ändras, men riskerar att bli besviken även i år.: AIK: Elfsborg borta som vanligt. Nu är det sista matchen också, så det gäller att Peking säkrar guldet innan dess, för borta mot Elfsborg är det omöjligt att vinna.: J-Södra eller Malmö borde vara svåraste bortamatchen. Men jag sticker ut hakan och säger AIK på Friends - ALLTID TUFFT.1. Östersund2. Malmö3. Norrköping4. AIK5. Häcken: Som den optimist jag är måste jag även i år tippa ”vårat lag” även om det känns som att allt måste gå med oss för att det ska lyckas. Flera av huvudkonkurrenterna ser ju ut att ha lyckats med sina värvningar och jag tror toppen blir jämnare än på många år. Mitt tips IFK, AIK, MFF, Östersund, DIF. Då hamnar ändå tippade topplag som Elfsborg och IFK Gbg utanför mina topp 5. Bajen och Örebro är också kandidater till topp 5. Som sagt, oerhört svårtippat och det är inte många lag som inte skulle kunna hamna topp 5.1. Häcken2. AIK3. IFK Norrköping4. Malmö5. Djurgården1. AIK2. Malmö3. Djurgården4. Norrköping5. Häcken1. Norrköping2. Malmö3. AIK4. Häcken5. Göteborg1. Malmö2. AIK3. Göteborg4. Norrköping5. Häcken