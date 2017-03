Holmbergs superform räckte till semifinalplats för Peking

Göteborg och Norrköping spelade under lördagkvällen kvartsfinal i Svenska Cupen. Peking gick segrande ur bataljen efter att stekhete Kalle Holmberg gjort två mål.

IFK Norrköping kom från en 7-0-seger mot en nykomling och Göteborg kom från 2-2 mot en annan. Göteborg hade fördel av hemmaplan och hade tagit fler poäng i gruppspelet.Göteborg:Dahlberg – Smedberg-Dalence, Bjärsmyr, Rogne, Salomonsson – Eriksson, Razak – Omarsson, Albaek, Rieks – Boman.Norrköping:Langer – Wahlqvist, Johansson, Fjoluson, Telo – Bärkroth, Dagerstål, Sjölund, Eliasson – Andersson, Holmberg.Det var en något trevande inledning på matchen. Inget av laget fick tag i spelet ordentligt och det var mycket kamp de första tio minuterna. Peking slog ganska mycket långbollar och hade svårt att få igång sitt kortpassningsspel. Samtidigt var hemmalaget mest inriktat på snabba kontringar.I nionde minuten kommer första stora läget. Göteborg får in bollen i straffområdet och det blir riktigt rörigt där innan Langer plockar upp bollen. Bara några minuter senare får Nicklas Bärkroth tag i bollen på mittfältet och sköt från långt håll. Det blev en hård träff, men bollen gick över. 16 minuter in sköt Abdul Razak från långt håll efter en hörna. Han fick till ett stenhårt skott som gick precis utanför stolpen.Efter hand började Norrköping ta över matchbilden mer. Det verkade ta en stund för båda lagen att vänja sig vid naturgräset efter en vinter spenderad på konstgräs. Det var inget skönspel, men IFK försökte spela längs marken så gott det gick. 22 minuter in var Langer nära att göra bort sig. Göteborg slog ett inlägg mot bortre stolpen och Michael Langer halkade på sin mållinje. Lyckligtvis vann Christopher Telo nickduellen mot 188 centimeter långe Mikael Boman och kunde rensa bort bollen. 5 minuter senare blev Mads Albaek helt ensam i straffområdet efter ett inlägg, men han nickade utanför.Trots att Peking såg ut att ta över matchen var det IFK Göteborg som skapade flest chanser första halvtimmen. Hemmaspelaren Sebastian Eriksson fick bollen på mittplan och tog sig till ett skottläge precis utanför straffområdet. Skottet gick precis utanför Langers högra stolpe.Göteborg täckte ytor på ett skickligt sätt när Peking hade bollen och det gjorde att bortalaget hade svårt att ta fram bollen. Daniel Sjölund blev ganska isolerad på mitten eftersom motståndarna jobbade mycket med att markera just honom. Tyvärr gick inte Dagerstål ner och hämtade boll istället när Daja blev punktmarkerad. Istället var det oftast Eliasson som mötte boll.Peking fick en farlig chans i 35:e minuten efter att Eliasson passade till Kalle Holmberg , som sköt utanför straffområdet. Skottet blev dock lite för löst och Dahlberg i målet kunde rädda. Kort efter det läget fick Norrköping ytterliggare en bra målchans. Efter ett vackert anfall spelade Nicklas Bärkroth in bollen snett inåt bakåt till Sebastian Andersson , som från kort avstånd fick en dålig träff. Bollen gick över.Återigen verkade IFK ta tag i matchen. Dagerstål visade att han inte bara kunde försvara och låg bakom en del anfall. Från Kalle Holmbergs chans ungefär fram till halvtidsvilan spelade Peking bra och visade goda intentioner inför andra halvlek.För att sammanfatta första halvlek kan man säga att den var svårsummerad. Först var det mycket långbollar och ganska händelsefattigt. Efter ungefär tio minuter tog Peking över, bara för att fem minuter senare se Göteborg börja rada upp chanser. En ganska lång stund var det hemmalaget som hade flest chanser och mest spel i sista tredjedelen. Sedan skapade Peking några chanser och tog över igen. Det var som fem olika matchbilder i första halvlek.Det kändes ändå som att naturgräset var svårspelat och båda lagen gjorde mycket misstag som kunde straffat sig. Enligt vad Nicklas Bärkroth sade i pausintervjun med Cmore var gräsmattan bra för att vara så tidigt på året, men ändå inte lika enkel som en konstgräsplan att spela på. Ovant helt enkelt.Jag tycker inte att IFK Norrköping ska vara jättenöjda med sin första halvlek. Det var godkänt, men inte mycket mer.Redan efter drygt tre minuter i andra halvlek fick Göteborg ett farligt läge. Elias Omarsson tog sig förbi Telo lite för enkelt och sköt från snäv vinkel. Langer styrde ut bollen till hörna. Andra inledde ungefär som första halvlek. Göteborg skapade fler lägen, men hade inget farligt. Matchbilden bestod fortsatt av mycket duellspel.I 56:e minuten fick Norrköping sin första chans i andra halvlek. Eliasson fick en bra boll av Sjölund och blev ganska ensam på kanten. Han slog sedan in bollen mot mål, men Rogne spelade undan. Bollen kom inte längre än till Sebastian Andersson som med en tåfjutt sköt på mål. Pontus Dahlberg räddade, men släppte en retur som Kalle Holmberg (vem annars?) snappade upp. Kalle stötte in bollen i högre krysset. 1-0 till gästerna!Det hände inte mycket fram till 67:e minuten då Peking gjorde 2-0. Det var återigen Niclas Eliasson som låg bakom målet och Kalle Holmberg som gjorde det. Eliasson tog sig enkelt förbi Smedberg Dalence och slog in bollen snett inåt bakåt till Kalle Holmberg som hade tagit en finurlig löpning. Kalle stötte in bollen perfekt i nättaket med en volleyträff. Hans sjunde (!) mål på fyra matcher i Svenska Cupen. Ett väldigt vackert anfall och skönt att få in 2-0.Norrköping spelade väldigt bra efter målen. De hade många fina anfall och efter just ett sådant fick de en hörna. På andravågen efter hörnan fick Telo bollen och drog till från 30 meter. Skottet var farligt, men Pontus Dahlberg gjorde en fin räddning.Det såg väldigt kontrollerat ut för Peking och de rullade runt bollen bra. Känslan var att det skulle bli en seger. Tyvärr var det inte så stabilt som det såg ut. Emil Salomonsson slog ett inlägg från höger, som Mikael Boman nådde högst på. Anfallaren placerade nicken fint i högra hörnet. Langer var på bollen men kunde inte rädda.Efter IFK Göteborgs reducering ställde gästerna in sig på att försvara sin ledning. Andreas Hadenius , som var dagens enda inhoppare, fick komma in till förmån för stekhete Kalle Holmberg. Nu gällde det bara att göra allt för att hålla 2-1. I 86:e minuten var det som inte fick hända nära att ske. Efter en hörna blev det flipperspel i Langers straffområde och det såg farligt ut innan Peking kunde rensa undan. Det dröjde inte länge innan Göteborg återigen fick in bollen farligt i straffområdet. Norrköping lyckades ändå freda sitt mål och det såg ut att bli seger trots allt.Bortalaget var till och med nära att göra 3-1 i slutminuterna. Nicklas Bärkroth fick en fin djupledsboll av Sebastian Andersson och slog sedan ett långt inlägg till Niclas Eliasson som stod helt ensam till vänster i straffområdet. Eliasson tog ned bollen och sköt, men över. Inte långt efter blåste domaren Mohamed Al Hakim i pipan. Slutresultatet blev 2-1 till IFK Norrköping i kamratmötet.Sveriges bästa IFK är alltså i semifinal i Svenska Cupen efter en insats som var godkänd men inte mer. Peking var effektiva och höll sin ledning trots hemmalagets reducering. Norrköping visar att de kan vinna trots att de inte gör sin bästa match och att de kan vinna på ett halvdassigt naturgräs. Oerhört skön seger och kul med semifinal! I semifinalen kommer Peking få möta vinnaren i mötet mellan Elfsborg och Brommapojkarna på hemmaplan.