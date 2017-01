IFK överkört av storklubb

Norrköping låg under med 1-0 mot Shakhtar Donetsk i paus. I andra halvlek tappade Peking all stabilitet och rasade samman totalt.

Försvarsspelet. I den här matchen var det inte bara detaljer som inte var bra försvarsmässigt. Hela det kollektiva defensiva spelet fungerade dåligt. IFK försökte sig på ett lågt försvar med femmannamittfält men det visade sig att det inte alls fungerade. Nu tycker jag de måste tillbaka till grunderna och högt presspel mot Mattersburg. Annars om de ska testa det här igen måste Jens och laget jobba stenhårt för att få det att fungera betydligt bättre än såhär. Det här håller inte! Även de individuella prestationerna var för dåliga. Andreas Johansson var inte sig själv, Fjoluson höll inte alls, Dagerstål fungerade inte som högerback och Sjölund gjorde ingen bra match på mitten. Spelarna måste höja sig markant defensivt. Dock tycker jag att Christopher Telo gjorde en godkänd insats även om man kan kräva mer även av honom.

Nyförvärv? Uppenbarligen fungerade inte Henrik Castegren särskilt bra som den offensiva av två innermittfältare, även om han inte gjorde bort sig, och exprimentet med tre centralt när vi försvarar var inte särskilt lyckat. Peking behöver både bredda och spetsa truppen. Wahlqvist var inte med idag och det tyder på att han är påväg bort. Dagerstål är inte lika bra till höger som han är centralt i backlinjen och därefter kommer Alfons Sampsted i rangordningen. Om IFK ska släppa Wahlqvist måste en fullgod ersättare in. Sedan har de fortfarande inte värvat in en ersättare till Tess Tekie ännu. Det behövs ännu en forward och ersättare om Sebastian Andersson och Bärkroth försvinner. Som Langer såg ut idag behöver vi egentligen en ny målvakt också. Det är kanske inte så troligt, men Langer måste verkligen komma upp i nivå! IFK är inte klara på transfermarknaden.

Varför har Peking så lätt för att rasa ihop när något går i mot? Säsongen 2015 var en av de utmärkande sakerna med IFK att de aldrig gav upp. Ett exempel på detta är vändningen mot Helsingborg på Parken. 2016 råkade de dock ut för några riktiga käftsmällar. De förlorade klart mot Djurgården hemma under hösten. Matchen efter bara lade de sig ner och dog mot AIK. 6-0 blev det där och guldhoppet försvann där och då. Sedan förlorade de även matchen efter. Nu var känslan att Norrköping gav upp efter 2-0 och inte brydde sig om att försvara sin heder. Snälla, lös det här innan det blir ett riktigt stort problem. Vi får inte rasa ihop på det här sättet!

IFK Norrköping förlorade med 6-1 i årets första träningsmatch. De spelade under lördageftermiddagen mot Shakhtar Donetsk från Ukraina. Det vi fick se var ett trögt Peking som föll ihop och blev helt krossat.IFK rullade igång matchen och gick ut hårt direkt. Det är svårt att avgöra hur första tio minuterna såg ut eftersom kameramannen inledningsvis tycktes ha glömt bort hur man filmar en fotbollsmatch. Känslan var dock att IFK inledde piggt och pressade högt de första minuterna, men relativt snabbt tog Shakhtar över och började trycka ner IFK lågt.Kameramannen vaknade till och det gick att se vad som hände på planen igen. Då kom Norrköpings jätteläge att göra 1-0. Trots att IFK tappade spelet skapade de i 10:e minuten matchens dittills bästa anfall. Efter bra spel kom Eliasson in i straffområdet. Han slog ett inlägg till Bärkroth som nästan hade öppet mål. Nicklas avslutade, men en Shakhtarspelare slängde sig ner och täckte skottet.I 16:e minuten fick Shakhtar Donetsk sin första chans. Efter en hörna tvingades Langer rädda ut en nick till ny hörna. Det var också på nick målet kom. I andravågen efter hörnan slog Shakhtar in bollen i boxen och efter att Fjoluson nickat bort bollen på mållinjen hoppade Oleksandr Kucher upp högre än Kalle Holmberg och nickade in bollen bakom Langer.Efter den pigga inledningen tappade IFK matchen rejält. De efterföljande 20 minuterna var inte alls på den nivå man borde kunna förvänta sig och de släppte även in ett mål. Visserligen är Shakhtar ett mycket bra lag, men IFK klarade inte av att hålla i bollen och de lät Shakhtar komma igenom alldeles för enkelt. Motsåndarlaget vann uppskattningsvis 90 % av duellerna inledningsvis. Man kan inte förvänta sig seger och dominans i den här matchen men första 25 minuterna var försvarsspelet alldeles för skakigt och de lyckades inte få fast bollen.Peking valde aktivt att backa hem med större delen av laget och Kalle Holmberg föll ofta ner som en extra innermittfältare. Uppställningen i försvarsspelet blev alltså 4-5-1 med Holmberg, Castegren och Sjölund i mitten. Sebastian Andersson fick oftast jaga runt helt själv längst fram.Efter hand började Peking rulla lite mer boll inom laget och Shakhtars intensiva presspel lugnade ner sig lite. IFK lät inte Shakhtar komma till fler chanser och hotade lite grann i djupled. När domaren blåste till halvtid hade Peking ryckt upp sig efter en svag inledning.Första halvlek var godkänd men inte så mycket mer än så för Peking. Efter att Shakhtar gjort mål och tryckt ner IFK ordentligt i plan, lyckades kamraterna komma igen genom att hålla i mer boll och oroa ukrainarna i djupled. IFK gjorde inga byten i paus.Norrköping inledde andra halvlek lovande. De spelade bättre och det såg stabilt ut. Dock kom det en stenhård smäll på laget i 51:a minuten. Den kroatiska landslagskaptenen Darijo Srna. som byttes in på högerbacksplatsen i paus, tog en lurig löpning in bakom Pekings backlinje och fick en fin passning i djupled. Srna avslutade rakt på Langer, men målvakten gjorde en riktig prakttavla. Ett av de sämsta ingripanden jag någonsin har sett av en målvakt. Han satte ner knäna och skulle bara plocka upp bollen, men släppte in bollen mellan benen och såg den rulla in bakom sig.Efter målvaktstabben tappade IFK koncentrationen och de såg lite chockade ut. Spelarna tappade bort sig totalt och tittade boll. Bara två minuter efter 2-0 gjorde Shakhtar ytterligare ett. Oleksandr Subkov blev helt ensam framför målvakten och sköt mot bortre stolpen. Där kom Filip Dagerstål rusande och försökte rensa bort bollen. Istället stötte han in den i eget mål.IFK bytte efter två insläppta mål på lika många minuter in Simon Skrabb istället för Henrik Castegren . Skrabb klev in som vänstermittfältare istället för Eliasson, som tog Henriks plats i mitten. Dock blev det inte bättre av bytet. Tio minuter senare i 63:e minuten gjorde nämligen Shakhtar sitt fjärde mål för dagen. Målskytten var brasilianaren Taison som efter ett inlägg blev helt ensam nära IFK:s mål. Fjoluson tappade helt bort honom och när han försökte täcka skottet studsade bollen istället in i mål bakom Langer.IFK fick efter den här katastrofala sekvensen äntligen något att jubla över. I den 68:e minuten gjorde IFK 4-1. Det var ett fint mål signerat Niclas Eliasson. Han vek in från höger och avslutade snyggt med vänsterfoten i krysset. Efter målet ryckte IFK upp sig en kort stund. Man skapade några chanser till, bland annat hade Kalle Holmberg ett stolpskott, men trots detta var det Shakhtar som fick nästa mål.Argentinaren Blanco Leschuk gjorde i minut 71 5-1 för det ukrainska laget efter en kontring där IFK lät de komma igenom väldigt enkelt. Sedan när Shakhtarspelarna väl var igenom spelades bollen in till just Leschuk som fick öppet mål och kunde rulla in den enkelt.IFK gjorde två byten för att försöka förbättra spelet. Provspelande 17-åringen Arnor Sigurdsson kom in istället för Bärkroth och nyförvärvet Sampsted kom in istället för Fjoluson.Bytena gjorde inte särskilt stor skillnad, utan Shakhtar Donetsk lyckades fortsätta spela ut Peking och i 83:e minuten fick de frispark i bra läge. Langer, som för övrigt gjorde en extremt svag insats hela matchen igenom och var en stor säkerhetsrisk, ställde upp en mur och ställde sig intill sin högra stolpe. Han lämnade hela vänstra hörnet öppet och det straffade sig. Fred skruvade vackert upp bollen över muren och in ribba in. Langer var chanslös, mycket beroende på att han stod felplacerad från början.Efter 6-1 spelade båda lagen bara av matchen och IFK ville så snabbt som möjligt bara få slut på förödmjukelsen och gå ut från planen. Så var känslan i alla fall. När domaren blåste kändes det som att Norrköping-spelarna var lite lättade att matchen var slut.Detta var en 6-1-förlust med allt vad det innebär. Siffrorna talar helt enkelt för sig själva och Jens Gustafsson har verkligen fått något att tänka på. Man hade inte kunnat förvänta sig seger och kanske inte heller oavgjort, men det är fortfarande helt underkänt att släppa in så många mål och rasa ihop på det sätt IFK gör i andra halvlek. Shakhtar Donetsk är bra, men de är inte Real Madrid. IFK ska spela jämnt mot det här laget för att vi ska kunna tro att de är på rätt väg. Prestationer som denna håller inte om vi ska vara med och slåss i toppen i år. Förhoppningsvis var det bara en engångshändesle och lyckligtvis var det bara en träningsmatch.Så. Nu har jag fått ur mig lite ilska och frustration. IFK gjorde det mesta ganska dåligt idag, men som Janne brukar säga ”tänker vi bara på nästa match” från och med nu. Vi får ge laget en chans att göra om och göra rätt mot österrikiska SV Mattesburg på tisdag. Gå för revansch nu Peking!