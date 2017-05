IFK Norrköping - Halmstad: 3-2 Upp i serieledning

IFK Norrköping klättrade upp i toppen av den haltande tabellen efter seger mot Halmstad.

Delar av matchen stod IFK för riktigt fin fotboll, men långa stunder var det inte mycket att hurra för. Trots det tog man tre poäng och det i sig är en styrka.

IFK har tre matcher inom en vecka där dagens match mot Halmstad kändes som den enklaste på pappret. Därför var det inte förvånande att IFK kunde tänkas vila några spelare. Det blev Daniel Sjölund och Sebastian Andersson som fick flytta på sig från senaste startelvan för första gången den här säsongen. Sjölund vill man antagligen inte riskera att få avstängd pga gula kort medan Kalle Holmberg och David Moberg Karlsson sett hetare ut än Sebbe.Laget som startade var alltså:LangerWahlqvist - Johansson - Fjoluson - TeloBärkroth - Dagerstål - Thórarinsson - EliassonMoberg Karlsson – HolmbergFörutsättningarna för en härlig match var goda med strålande väder och mycket folk på läktarna. Men IFK:s spel började inte lika strålande, det såg faktiskt inte speciellt bra ut alls. Kalle Holmberg hade fått ta över Sebastian Anderssons roll som uppspelspunkt och bollmottagare. Inledningsvis slog IFK många långa bollar mot honom och han vann inte en enda av dessa nickdueller där han fick stångas mot Halmstads mittbackar. Där kändes det direkt att det var fel spelidé!Det skapades inte speciellt mycket i början, men så i den 12:e minuten tog det fart!Där såg det ut som att IFK skulle börja få igång maskineriet och ta över matchen och några minuter senare kom David Moberg Karlsson till en fin chans på hörna, men nicken räddades relativt enkelt.Men i mitten av den första halvleken började HBK ta över mer och mer, samtidigt som flera spelare i IFK inte höll speciellt hög nivå. Det var framförallt IFK:s högerkant som hade stora problem, vilket ledde fram till frispark och två efterföljande hörnor. På dessa fasta situationer satte HBK verkligen press på IFK och på den andra av dessa hörnor kunde IFK inte längre stå emot och det stod 1-1. Just hörnor har IFK varit direkt svaga på att försvara sig mot hela säsongen och där finns det mycket att jobba på!Halmstad skapade kort därpå fler farliga chanser och det var inte långt ifrån att IFK hamnade i underläge. Mot den första halvlekens slut hade IFK jobbat sig tillbaka in i matchen och på tilläggstid fick Moberg Karlsson ett bra läge men hans tunga avslut stoppades av en fin räddning.Känslan i paus var att Daniel Sjölund saknades väldigt mycket och det var tydligt hur viktig han fortfarande är för IFK. Dels för att han ofta är navet i spelet, men även för att han vinner så mycket dueller såväl längs marken som i luften. Just duellerna i luften hade IFK väldigt stora problem med och det var ingen som riktigt klev fram när det behövdes. En uppryckning från i princip hela laget skulle krävas, för den första halvleken hade varit rätt dålig rent ut sagt.Sagt och gjort så var det ett helt annat IFK Norrköping som kom ut till den andra halvleken. De kändes mycket hetare och gick högre upp i pressen för att vinna boll, vilket gav utdelning direkt.Sekvensen var väldigt lik Bärkroths mål mot Kalmar förra hemmamatchen då Eliasson också assisterade, men då avslutade Bärkroth med ett skott.Det var som sagt ett helt annat IFK som hade kommit ut till den andra halvleken och man krigade om exakt alla bollar. Redan i den 51:e minuten gav det utdelning igen!Fint och snabbt mål!Där kändes det som att matchen var vunnen trots att det var cirka 40 minuter kvar att spela. Tempot gick ner och IFK såg ut att mest bara vilja spela av tiden som var kvar. Sebbe Andersson och Daniel Sjölund byttes in mot Moberg Karlsson och ”Gudi” Thórarinsson. Tiden tickade på och det kändes som att IFK snart kunde inkassera tre poäng och gå upp i serieledning. Men med sju minuter kvar att spela blev det ändå nerv i matchen. Detta efter att ett väldigt långt inlägg letat sig direkt i mål (eller var det en touch på Fjóluson?) och helt plötsligt stod det 3-2!Halmstad jagade en kvittering och det var inte alls långt borta! Även IFK kunde gjort fler mål, då Sebbe var nära med en ribbträff, men IFK fick slå ifrån sig och tog till slut segern med nöd och näppe.IFK stod alltså som segrare och klättrade upp som serieledare i och med detta.Även positivt var att Eliasson fortsätter att levererade och med dagens två assist så har han nu gjort 8 totalt, vilket är bäst i Allsvenskan . Detta med U21-landslagets förbundskapten Håkan Ericsson på läktaren! Mycket positivt även att Kalle Holmberg har hittat tillbaka till målformen och därmed gjort 6 mål så här långt. Kalle delar därmed skytteligaledningen.I övrigt finns det mycket som måste förbättras till de lite tuffare matcherna som väntar. En spelare som måste börja höja sig snart är Linus Wahlqvist som knappt har gått att känna igen vissa matcher. Tankarna verkar vara långt borta många gånger…I övrigt kan jag tycka att Jens Gustafsson hade kunnat lufta truppen på ett bättre sätt när man ledde matchen med 3-1. Var det inte läge att ge Tkalcic några minuter, eller kanske Hadenius?Nog med negativt, IFK vann ju trots allt och är som sagt serieledare!