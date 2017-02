Bäste spelare på Telo2

IFK Norrköping-Hammarby 2-0 IFK övertygade en hel match

I en tidvis något avslagen träningsmatch var det aldrig någon tvekan om vilket lag som var bäst. IFK vinner Volkswagen Stockholm Cup efter ett mål i varje halvlek mot ett Bajen som inte övertygade på något sätt. Det gick inte att upptäcka någon spelidé i det södergänget presterade, nye tränaren Jacob Michelsen har mycket att jobba med framöver.





IFK hade ett kraftigt spelövertag inledningsvis och



Bajen fick bara till några hörnor medan IFK flera gånger var på väg igenom, det var genombrottsförsök av Moberg Karlsson och några inlägg från Skrabb som skapade oro i Bajenförsvaret.

IFK spelade sig enkelt ur svåra situationer genom snabbt passningsspel och kunde gå till attack.



Hammarbys anfallsspel lyste med sin frånvaro, inte ens spelare som Hamad och Kennedy kunde hitta några luckor i IFK-försvaret. Bakåt kändes laget trögfotat.

Andra halvlek var den första lik och trots att IFK bytte in hela bänken kändes aldrig Hammarby som något hot. IFK fortsatte att dominera bollinnehavet, Hammarby fortsatte vara uddlöst.



Matchsummering

Trots flera avbräck hade IFK full kontroll på den här matchen och kunde åka hem med ännu en pokal i bagaget. Kan mycket väl bli fler titlar den här säsongen, varför inte Svenska Cupen nu när MFF är utslaget av



IFK Norrköping–Hammarby IF 2-0 (1-0)

Målen: 1-0(23)



IFK: Michael Langer – Linus Wahlqvist(75),

Inhoppare



Varningar Simon Skrabb, Andreas Johansson, Pontus Almqvist

Publik: 5 028



Domare Hamlin hittade konstigt nog flest anledningar att varna IFK:are trots att det ofta var Hammarby som spelade på gränsen och fick billiga frisparkar med sig dessutom.



Matchsummering

Tränare Gustafsson var mycket nöjd med lagets prestation och lyfte särskilt fram unga mittfältarna Smith och Dagerstål. De första skaderapporterna efter match säger att Sjölund blir borta ett par dagar efter en lätt vridning i knäet. Sebastian fick en lårkaka och kommer att få behandling.



Lagdel för lagdel kan vi konstatera att Langer i målet hade en lugn match, det blev mest att sparka ut långt efter säkerhetsspel med bakåtpassningar i backlinjen.

Backlinjen skötte sig felfritt när säsongens första hållna nolla kunde räknas in. En skadefri och frisk Smith gjorde sin bästa match på länge, först som back, när Fjoluson kom in i stället för Sebbe flyttades han upp centralt på mittfältet. Linus var bergsäker som straffskytt efter att Saevarson fått bollen på armen i straffområdet.



Castegren var också bra, känns som att han till och med skulle kunna stå i mål utan att göra bort sig.

Satsningen på Dagerstål som central mittfältare kan bli ett lyckokast, för dagen var han en av de bättre i laget, och när backlinjen ser ut att vara permanentad vore det slöseri med resurser att inte ha honom med på planen i någon annan position.



Bäst i laget var ändå David Moberg Karlsson, alltid svårfångad för motståndarna med sin kvickhet och vändningar i steget, oftast efter en överstegsfint. Låg bakom de flesta chanser IFK skapade och blev mycket rättvist utsedd till Matchens lirare.



En som ser ut att få en bra säsong är Kalle Holmberg, påpasslig målskytt igen och jobbade stenhårt för att störa Bajens uppspel. Simon Skrabb fick 90 minuter för andra matchen i rad, tanken från Jens´ håll är nog att Simon ska få chansen att lära känna rörelsemönstret hos lagkamraterna. Det lär nog bli en hel del inhopp till att börja med när någon av Bärka, David, Kalle och Sebbe sprungit sig trötta. Simon sa själv till Guldköping efter matchen att man slipar på att han och lagkamraterna ska lära sig varandras rörelsemönster på banan.



