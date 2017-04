IFK Norrköping - Sirius: 0-2 Otroligt svagt IFK

IFK Norrköping stod för en otroligt svag insats och även om det fanns vissa goda intentioner så var man för dåliga. Förhoppningen var att IFK skulle kunna vända en negativ trend men besvikelsen blev stor på insatsen.

Efter två svaga insatser mot Östersund fanns det all anledning att tro att det här var helt rätt match för IFK att studsa tillbaka. Nykomlingen Sirius hade redan slagit storsatsande Djurgården, så det fanns inga direkta skäl för underskattning. Skadeläget hade även ljusnat så det fanns flera skäl till att tro att IFK skulle kunna vända den negativa trenden idag.Laget som skulle lösa uppgiften var samma som startade i finalförlusten av Svenska Cupen senast, men idag var det slut på experimenten och Jens formerade laget enligt 442 som vi är vana vid. Fjóluson och Moberg Karlsson var tillbaka från skador, men inte redo för 90 minuter och därför på bänken.IFK Norrköping satte fart direkt från start och inom loppet av knappt två minuter hade Sebbe Andersson varit väldigt nära att bryta igenom och Kalle Holmberg hade ett fint läge, men sköt över! Då, precis i inledningen, kändes det som att revanschlustan var stor. Men redan minuten därpå höll Smith på att ställa till det med en för löst slagen hemåtpass, men Langer räddade med nöd och näppe. Redan där kändes det som vändningen kom och IFK tappade allt, som man i alla fall trodde fanns där. Istället skapade Sirius bra chanser och spelade fin fotboll. IFK hade stora problem och det såg absolut inte ut som att det var hemmalaget som är det förväntade topplaget. Dels hade man stora problem med sitt eget spel då passningarna ofta saknade kvalitet och löpningarna kändes halvhjärtade. Men samtidigt hade även IFK väldigt stora problem med att plocka upp markeringen på sina motståndare. Att Sirius spelade 433 såg ut att vara något väldigt negativt för IFK och det såg inte ut att finnas någon plan för hur man skulle agera.Efter 20-25 minuter hade Sirius skapat en handfull chanser som med hade kunnat resultera i mål om de haft marginalerna på sin sida då. Samtidigt skapade Norrköping knappt någonting alls och såg otroligt håglösa ut!I slutet av halvleken skapade IFK ett par chanser genom Kalle Holmberg och Sebbe Andersson, men det blev aldrig riktigt nära. Istället fortsatte Sirius att skapade chanser, men tack vara dubbelparader av Langer så höll sig 0-0 halvleken ut. IFK kunde pusta ut medan publiken suckade efter att ha bevittnat den sämsta halvleken som spelats på hemmaplan på länge!Det fanns så mycket som var dåligt och det mesta är nog redan nämnt ovan. 6-9 i avslut säger en del, men av dessa avslut kom endast två av IFK:s avslut inifrån straffområdet jämfört med åtta för Sirius. Det var uppenbart att Jens måste agera och personligen hade jag gärna sett ett byte redan i halvtid. Fjóluson hade helt klart kunnat ersätta Smith och höja nivån på laget. Även Gudi Thórarinsson skulle kunna lyfta laget om han fick chansen.Några byten blev inte av i halvtid. Men laget såg mycket mer taggat ut och gick in i duellspelet på ett helt annat sätt! Sebbe Andersson var nära redan i första minuten av andra halvleken och därefter skapades bra chanser på löpande band. Det var ett helt annat lag på planen jämfört med första halvlek. Riktigt nära ledning var det i den 54:e minuten när Sjölund snappade upp en retur på Bärkroths skott, men Dajjas avslut tog i stolpe/ribba och ut! IFK hade tagit över matchen och pressade tillbaka gästerna samtidigt som man fortsatte att skapa chanser regelbundet.En lång period av bra spel resulterade dock inte i något mål för IFK, men däremot ett för Sirius. 0-1 kom till efter en vändning av spelet och ett svepande inlägg som nickades in. Tungt för IFK som verkligen hade ryckt upp sig, men fortfarande fanns det brister i spelet. Till exempel fuskade Bärkroth i jobbet och gick inte in i press tillräckligt snabbt för att stressa motståndare som fick god tid till att måtta inlägget som resulterade i målet.Direkt efter målet i 70:e minuten agerade Jens genom att byta in Thórarinsson istället för Dagerstål för att få in mer kreativitet och fart på mitten.Det skapades några chanser, men inget riktigt hårt tryck. Moberg Karlsson ersatte Eliasson med knappt tio minuter kvar att spela. Även Fjóluson kom in och fick agera anfallare med några minuters inhopp. Han lyckades komma till en bra chans, men nicken gick rakt på målvakten. IFK flyttade upp nästan hela laget och efter ett par kontringar släpptes även 0-2 in och matchen var över!Det blev alltså ingen vändning av denna negativa trend…IFK hade gjort en otroligt dålig första halvlek, ryckt upp sig och ologiskt nog var det då man tappade matchen. På ett sätt var IFK kanske värda mer, men det räcker verkligen inte att bara göra en bra halvlek. Det var samma sak förra matchen och IFK måste börja prestera från start till slut om man ska vara ett lag för övre halvan i år. Jag kan tycka att Jens har en stor del i det hela och ser man till dagens match så tycker jag att alla byten kommer på tok för sent! Visst såg IFK ut att spela bättre fram till att man släppte in 0-1, men det fanns stor anledning till att Jens borde ha agerat innan dess! Att man inte heller har en anfallare på bänken, utan istället fyra försvarare, gör att det finns små möjligheter att förändra en matchbild. Förhoppningsvis är Fjóluson redo för start till nästa match och kanske även Thórarinsson, för härnäst väntar en tuff match mot Häcken och det är inte direkt en lättare utmaning…