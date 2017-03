IFK till cupfinal efter komfortabel seger

Stark IFK-insats resulterade i finalplats

IFK Norrköping är klara för final i Svenska cupen efter en övertygande seger mot Brommapojkarna på söndagskvällen. IFK gick upp i en 2-0-ledning i mitten av första halvlek och efter det var matchen egentligen aldrig spännande.

IFK Norrköping tog sin senaste titel i Svenska cupen 1994. Om några veckor har man chansen att ta en ny. I dagens insats mot BP visar man återigen att man blir att räkna med i Allsvenskan 2017. På hemmaplan är Peking förbannat svårslagna just nu.

Dagens publiksiffra, 2895, är lite av en besvikelse. Även om matchtiden var långt ifrån optimal och många säkert blev avskräckta av den inte allt för sommarljuva utetemperaturen är det för dåligt i en semifinal i Sveriges näst mest prestigefyllda fotbollstävling på herrsidan. Om finalen hamnar i Norrköping räknar jag med minst det fyrdubbla.

Det är svårt att inte säga något om Kalle Holmbergs hysteriska målform. Idag gjorde han mål nummer nio och tio i svenska cupen, vilket innebär ett målsnitt på smått otroliga 1,67 mål per match under 2016/2017 års upplaga av turneringen.

Trots en ny mållös match från Sebastian Anderssons sida vill jag passa på att plussa lite extra för Sebbe idag. Även om det är lite stolpe ut med avsluten just nu är han väldigt viktig för lagets anfallsspel. Springer, sliter och skapar lägen matchen igenom. Tror bara det är en tidsfråga innan ha börjar hitta målet igen.

Vill slutligen passa på att berömma Brommapojkarna för deras insats i Svenska cupen 2017. Även om de aldrig riktigt var när att vinna idag är det förbannat starkt att ta sig till en semifinal genom att besegra Elfsborg på bortaplan. Har svårt att se att BP inte skulle hamna på Superettans övre halva i år.

JOEL BERTILSSON

2017-03-19 22:20:03

IFK-managern Jens Gustafsson valde att mönstra samma elva som i senaste cupmatchen mot Göteborg. Detta innebar att U21-landslagsmannen David Moberg Karlsson , som sett pigg ut under försäsongen fick nöja sig med att starta på bänken. Konkurrensen på yttermittfältplatserna är minst sagt knivvass.Den första halvleken inleder relativt avvaktande. De som förväntar sig ett massivt IFK-tryck från start blir nog aningen besvikna över spelbilden första kvarten. Norrköping dominerar förvisso bollinnehavet, men det är BP som skapar matchens första vassa målchans. Ett inspel från kanten når BP-fötter i straffområdet och ett lite bättre avslut där och matchen hade kunnat få en helt annan utveckling.Istället är det Peking som hittar nätmaskorna först. Efter en period med stort IFK-tryck och ett par tilltrasslade situationer dimper bollen tillslut ner hos en omarkerad Fjoluson i straffområdet. Den aningen ovana målskytten gör inget misstag och placerar enkelt in bollen bredvid BP-keepern. Islänningen som första målskytt hade nog gett bra utdelning hos vilken internetbaserad oddsförmedlarfirma som helst.Dagens andra målskytt är en betydligt mindre överraskning. På ett liknande sätt som 1-0-målet sätter Kalle Holmberg bollen kyligt i nätet bakom Janosevic. 2-0 och ungefär här dör matchen spänningsmässigt.IFK fortsätter att dominera bollinnehavet resten av halvleken och är ett par gånger nära att utöka ledningen. BP sticker emellan med kontringar men det är få gånger de riktigt hotar Langer i IFK-målet. Resultatet efter matchens första halva summeras därmed till 2-0, vilket känns som ett ganska rättvist resultat så här långt.Andra halvlek börjar ungefär som den första slutade. Norrköping håller bollen inom laget och sågar sig lugnt och metodiskt genom ett mer och mer uppgivet BP-försvar.Matchens tredje mål blir också det snyggaste. Niclas Eliasson får bollen en bit utanför straffområdet, drar den med sig en bit åt höger och knorrar därefter upp den i sällsynt väl vald nätmaska i det vänstra krysset. Avslutet riktigt skriker klass och Eliasson får välförtjänta applåder när han byts ut några minuter senare.Matchen avslutas målmässigt av stekhete Holmberg som enkelt rullar in 4-0 bakom Janosevic på ett inspel från Dagerstål. Kalles smått otroliga tionde mål i 2016/2017 års upplaga av Svenska cupen. Fansens hyllningssång ”Kalle är för bra för Örebro” känns redan som en klassiker.Matchens sista 20 minuter känns mest som en transportsträcka och Gustafsson passar därför på att lufta bänken lite. Moberg-Karlsson, Sampstedt och Smith får alla chansen att känna på hur det är att spela semifinal i Svenska cupen en kylig afton i mars.När visslan för slutsignalen ljuder har matchen sedan länge varit avgjord efter ett gott dagsverk av IFK Norrköping. Nu väntar final mot Östersund på skärtorsdagen. 