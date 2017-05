IFK vände underläge till seger i seriefinalen

IFK Norrköping blev det första laget att besegra Malmö FF och är bara en poäng bakom laget efter att ha vänt underläge till 2-1.





Fartfylld inledning

IFK inledde med ett piggt, offensivt spel och hög press. Den första stora chansen fick dock Malmö FF. Berget fick ett friläge efter att



IFK hade också ett bra kontringsläge. Filip Dagerstål slog en fin passning till



I 16:e minuten fick Markus Rosenberg en riktigt bra chans att göra 1-0. Efter en frisparksvariant studsade bollen framför Langer och Rosenberg fick chansen att sätta dit bollen, men Langer fick undan den till slut.



Bärkroths superläge

I 22:a minuten skapade IFK Norrköping matchens kanske dittills bästa m¨ålchans.



Peking fortsatte anfalla bra och 5 minuter efter Bärkroths chans fick Niclas Eliasson ett bra skottläge utifrån efter fint kombinationsspel. Skottet gick en liten bit över. Första halvtimmen var mycket underhållande. IFK spelade offensivt och hade ett bra passningsspel. Samtidigt pressade de högt och var aggressiva i försvarsspelet. MFF var snabba i anfallsspelet och skickliga i passningsspelet. Båda lagen var giftiga både med snabba kontringar och längre anfall. Det var tufft spel och mycket kamp, men samtidigt mycket fint spel och tekniska aktioner.



MFF kom igång

Efter hand i halvleken började hemmalaget ta över spelet mer och mer. IFK började få svårt att etablera anfallsspel på grund av att Malmö började lyckas bättre i presspelet. Kanske var det lite ovant med fembackslinje/trebackslinje första 35 minuterna. Kontringsspelet var också framgångsrikt och med 40 minuter spelade fick Nicklas Bärkroth en bra chans efter en djupledspassning av Daniel Sjölund. Bärkroth sköt över. Kort senare fick Malmö en tveksam frispark i ett farligt läge. Yotun sköt, men DMK täckte skottet ut till en hörna.



Första halvlek var kvalitetsmässigt den bästa jag har sett i Allsvenskan hittills. Två mycket skickliga lag och fint spel. Båda gjorde en bra insats båda i försvarsspelet och anfallsspelet. Malmö hade kanske snäppet fler målchanser, men det var i stort en väldigt jämn halvlek.



Slarvigt IFK i andra

I andra hade Markus Rosenberg två farliga långskott, som båda gick över. IFK fick inte riktigt igång sitt spel. Efter drygt fem minuter i andra halvlek fick Linus Wahlqvist bollen i ett bra läge precis utanför straffområdet. Han gick igenom två försvarare och blev nedriven, men domaren gav ingen frispark. Domaren gav ett stort antal frispark till MFF, samtidigt som Peking inte fick någonting med sig. Det kändes som domaren hela tiden ”favoriserade” Malmö.



Malmö var giftiga och skapade många lägen. Känslan var att Jens Gustafsson behövde hitta på något nu för att få igång passningsspelet. Thorarinsson och



Spelet fortsatte hacka för gästerna. Andra halvlek var inte alls bra. Det var slarvigt passningsspel och de såg ofta alldeles för stressat ut. Ett exempel är när



Käftsmällen

I 76:e minuten hände det som inte fick hända. Yotun slog ett inlägg precis över



Fasta situationerna räddade gästerna

IFK spelade inte bra efter målet, men efter en stund fick de ett fint anfall. Bra passningsspel gav hörna. Niclas Eliasson tog den och slog bollen lång mot bortre stolpen. Kalle Holmberg störde målvakten så den gick över honom. Vid bortre stolpen dök Daniel Sjölund upp och stötte in den i mål. Ett extremt skönt mål.



Kort senare fick IFK Norrköping ännu en hörna. Den här gången slog Nicklas Bärkroth hörnan. Det var ett lågt, hårt inlägg som Jon Gudni Fjoluson skarvade vidare till en helt fristående Kalle Holmberg. Kalle lade in bollen vackert bakom Johan Wiland. Helt plötsligt hade IFK Norrköping övertag igen. 2-1.



Jens Gustafsson bytte in



2017-05-21 19:40:06

