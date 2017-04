IFK vann i premiären efter bra första halvlek

IFK Norrköping gjorde en bra första halvlek och ledde med 2-0 i paus. Sedan var de sämre i andra och det var inte långt i från att de tappade poängen.

Det var högljutt och bra stämning (bortsett från ett bråk i paus) på Parken när IFK Norrköping besegrade Hammarby i årets Allsvenska premiär. Båda lagens supportrar sjöng mycket och visade sitt stöd med tifon innan matchen. Arenan var i stort sett fullsatt. Det var en mäktig känsla när hela arenan, såväl hemma- som bortassupportrar hyllade den avlidne legendaren Bengt Julle Gustafsson innan avspark.Redan i matchinledningen, närmare bestämt efter en minut, fick Peking första målchansen. Kalle Holmberg fick med sig bollen in i straffområdet, men precis i skottögonblicket stoppades han av Richard Magyar . Även gästerna hade ett läge tidigt. Efter tre minuter sköt Björn Paulsen, anfallare för dagen, strax utanför med vänsterfoten. Båda lagen såg riktigt taggade ut redan från start.Ett väldigt fint kombinationsspel efter knappt tio minuter spelade ledde till ett skottläge för Eliasson. Han sköt, men Bajenförsvararen Joseph Aidoo stoppade bollen med handen precis utanför straffområdet. Aidoo varnades och IFK fick frispark. Den tog Nicklas Bärkroth hand om. Yttermittfältaren sköt hårt i målvaktens vänstra stolpe. På returen fick Bärkroth en ny chans, men Ögmundur Kristinsson räddade skottet. En superchans för Peking.IFK var överlag det hetare laget inledningsvis. De hade flest chanser och hade ofta boll långt in på Hammarbys planhalva. Bajen spelade ganska bra, men de missade den sista passningen allt för ofta. Dock fick de en chans med knappt en kvart spelad. Efter fint kombinationsspel passade Jiloan Hamad till Björn Paulsen som vände om och sköt. Ett bra skott, men några decimeter över ribban.IFK hade ett antal halvchanser innan ledningsmålet. De spelade lugnt och metodiskt, medan bortalaget gick mer på kontringar. Peking inkluderade alla i passningsspelet och många vågade ta egna initiativ. Ett exempel på det är när Nicklas Bärkroth fick bollen på mittplan, tog med sig bollen inåt och framåt i banan och sedan spelade fram till Filip Dagerstål, som hade en väldigt bra position en bit utanför Hammarbys straffområde.Matchinledningen var mycket underhållande med fartfyllt spel och chanser i båda riktningarna nästan hela tiden. I 20:e minuten drev gästernas mittfältare Arnor Smarason fram bollen och sköt från distans. Skottet gick rakt på Langer, men var hårt och Langer lyckades inte greppa bollen. I samma anfallssekvens fick Smarason ett nytt läge från distans. Detta långskott var en aning bättre och Langer tvingades styra ut till hörna. Jag tycker dock att målvakten borde ha kunnat greppa de två skotten.Kort efter Hammarbys dubbelchans kom hemmalagets ledningsmål. Efter ett fint anfallsspel fick IFK Norrköping hörna. Nicklas Bärkroth slog hörnan mot bortre delen av straffområdet. Där dök Sebastian Andersson upp. Pekings bästa målskytt 2016 placerade vackert in nicken lågt i målvaktens högra hörn. Målet var välförtjänt, även om Bajen också hade skapat chanser.Hemmalaget fortsatte trycka på efter 1-0-målet. Kort efter Sebbes fullträff, skapade Peking ännu en bra chans. Nicklas Bärkroth spelade in bollen till Filip Dagerstål, som avslutade på ett tillslag, varpå Kristinsson gjorde en fin parad. Det såg mycket stabilt och kontrollerat ut för IFK Norrköping efter 1-0. Hammarby kom inte till några farliga chanser på resten av halvleken. Bajen hade relativt mycket bollinnehav, jämfört med vad bortalag brukar ha på Parken, men de förvaltade det inte.Istället var det IFK Norrköping som gjorde ytterligare ett mål. Anfallet började med att Jon Gudni Fjoluson slog en långboll till Niclas Eliasson , som i en rörelse tog ned bollen samtidigt som han vände bort en Bajenförsvarare. Eliasson serverade sedan Filip Dagerstål, som lade upp bollen och sköt med vänsterfoten en bit utanför straffområdet. Skottet gick mycket vackert in i krysset. En riktig superträff av en spelare som kanske inte är känd för sin målfarlighet. 2-0 till IFK.Resultatet speglade matchbilden väl. IFK Norrköping spelade bäst och skapade flest chanser i första halvlek. Första tjugo minuterna bjöd på mycket underhållning med chanser åt båda hållen och två välspelande lag. Sedan avtog tempot lite, men det var fortfarande trevlig fotboll. Andreas Johansson bevakades starkt av bortalagets anfallare, men istället skötte Fjoluson uppspelen tillsammans med första halvlekens gigant, Daniel Sjölund. Även Wahlqvist var inblandad i passningsspelet. Yttrarna stod för varsin assist och skapade väldigt mycket även i övrigt. Kalle Holmberg såg pigg ut, men Sebastian Andersson var inte särskilt inblandad i spelet. Inte för att det spelade särskilt stor roll när han ändå gjorde det viktiga första målet. Dagerstål, som varit relativt ifrågasatt som innermittfältare gjorde en fin första halvlek och fick toppa det med ett mål. Han och Sjölund har fått igång samspelet.Under pausvilan utbröt ett supporterbråk på Curva Nordahl. Polisen gick upp på läktaren och sedan utbröt vad som såg ut att vara ett slagsmål mellan polis och en eller flera supportrar. Det var hätsk stämning uppe på läktaren. Jag vet inte om det var polisens eller supportrarnas fel, men extremt tråkigt att något som detta ska hända på en premiär som ska vara en fotbollsfest. Efter en stund såg det ut att lugna ner sig uppe på Curvan, men ändå synd att något som detta skulle ta uppmärksamhet från den underhållande match som spelades på planen. Senare tändes ett stort antal bengaler på Curva Nordahl. Jag vet inte om det var ett sätt att visa sitt missnöje mot polisen eller om det var tänkt från början. Hammarbyklacken tände också bengaler, samt sköt knallskott.Hammarby började andra halvlek något starkare, men det fanns chanser för båda lagen. Hammarby hade några farliga skott utanför och efter ett inspel från Nicklas Bärkroth var det ytterst nära att Hammarbys försvarare Joseph Aidoo gjorde självmål. Aidoo glidtacklade bollen i stolpen.I 60:e minuten fick Norrköping en bra chans att göra 3-0. Först visade Linus Wahlqvist upp fin teknik när han tog med sig bollen över en spelare. Sedan tunnlade Daniel Sjölund Bajens stjärna Jiloan Hamad och spelade fram till Niclas Eliasson, vars skott räddades. Kort senare hade Hammarby en ypperlig möjlighet att reducera. Kennedy Bakircioglu sköt utifrån. Bollen gick mot krysset, men Langer gjorde en fantastisk räddning. Efter en lite sömnig inledning på andra halvlek kom båda lagen igång och skapade chanser.I ett försök att få in de två nödvändiga målen gjorde Jakob Michelsen ett dubbelbyte i Hammarby. Pa Dibba och Kennedy Bakircioglu gick ut. Fredrik Torsteinbo och Romulo Cabral kom in. I 73:a minuten gjorde Jens Gustafsson sitt första byte, då David Moberg Karlsson ersatte Niclas Eliasson.I 76:e minuten fick Kalle Holmberg bollen i ett mycket bra läge. Han tog med sig den, men revs ned av bortalagets nyförvärv Serge-Junior Martinsson Ngouali. Martinsson tilldelades ett rött kort för förseelsen. Målchansutvisning. På efterföljande frispark sköt Nicklas Bärkroth över, men i och med utvisningen kändes segern klar.I 85:e minuten byttes Eric Smith in mot Nicklas Bärkroth. Hammarby gick fram med laget och fick till några chanser mot slutet. Bland annat en bra nick, som Michael Langer gjorde en bra räddning på. Sista IFK-bytet gjordes 89:e minuten. Det var Kalle Holmberg som ersattes av Andreas Hadenius I 90:e minuten fick Hammarby in sin efterlängtade reducering. Jiloan Hamad slog en djupledspassning till Romulo, som fick bli alldeles för fri. Anfallaren kunde enkelt rulla in 2-1 bredvid Michael Langer. Nu väntade en nervös avslutning för IFK Norrköping. I 92:a minuten fick bortalaget chansen som kanske borde lett till 2-2. Det var ett löst avslut som gick precis utanför stolpen efter ett inlägg. Det var en aning onödigt att det blev så pass nervöst på slutet, men IFK Norrköping lyckades hålla undan och vann med 2-1 i Allsvenska premiären.Andra halvlek var inte lika underhållande som första. Känslan var att båda lagen mest väntade på att matchen tog slut. Sedan blev det ändå spännande när Hammarby gjorde 2-1 och hade ett par chanser att kvittera. I det stora hela tycker jag att IFK Norrköping var det bättre laget och de vann rättvist, även om Hammarby hade fler avslut. Peking var mycket bättre i första, men lite sämre än Bajen i andra halvlek. Speciellt efter utvisningen föll Norrköping ihop.Bollinnehav: 56-44Avslut: 10-16Avslut på mål: 5-7Hörnor: 4-4Frisparkar 14-631. Michael Langer – 6. Linus Wahlqvist, 4. Andreas Johansson, 3. Jon Gudni Fjoluson, 11. Christopher Telo – 8. Nicklas Bärkroth, 25. Filip Dagerstål, 20. Daniel Sjölund, 23. Niclas Eliasson – 17. Kalle Holmberg, 19. Sebastian Andersson.