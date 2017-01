Inblick från insidan hos IFK dam

Igår publicerades en artikel om en avhoppad sponsor, som gick som ett jordskred på Svenska Fans. Nästan 7500 läsare första dygnet! Har herrsektionen begått en brottslig handling mot damerna? Verkar så enligt en före detta styrelseledamot som Guldköping pratat med!



Per Ivarsson heter personen som ger sin syn på tiden då han jobbade ideellt för damlaget. Det första jag tänker på när jag läser den här intervjun, är att Per har mycket stora likheter med en viss Janne Andersson. Ställ en öppningsfråga och intervjun blir som ett självspelande piano!Berätta lite om din tid i styrelsen och vad du gjorde där...- Jag satt i IFK Dams styrelse fram till för tre år sedan. Så jag har inte den senaste informationen om vad som hänt och händer. Jag gick in i styrelsen i samband med att flera före detta styrelsemedlemmar lämnade sina uppdrag, bland annat på grund av dålig ekonomi relaterat till ombyggnation av kansli och omklädningsrum.En snabb repetition så hade föreningen under 2011-13 gjort större renoveringar som det delvis saknades ekonomisk täckning och avtalsenliga kontrakt för. Omklädningsrummet ligger inne på Nya Parken, Östgötaportens område. Jag vill inte spekulera i vad som föregick de besluten och den processen, men kan konstatera att tjejerna inte hade haft en fungerande klubblokal, med toalett, dusch och omklädningsmöjligheter utan den insatsen. Alla som håller på med lagidrott vet hur viktig ett eget omklädningsrum är för lagkänslan och sammanhållningen. Innan lokalen var klar så fick tjejerna bytt om i dragiga, kalla lokaler och duschar saknades. Det var absolut inte ändamålsenliga!Mitt första uppdrag var att säkerställa att föreningen sakta men säkert skulle få tillbaka någon typ av ekonomisk balans tillsammans med mina styrelsekollegor och även förstärka förtroende hos våra sponsorer. Vi var ett engagerat team det året och allt fokus lades på att bygga upp föreningen, förbättra breddverksamheten och skapa förutsättningar för en elitsatsning.Rent fotbollsmässigt så var det ett fantastiskt år. Vi hade en stark trupp och riktiga talanger i laget. Jag minns bland annat Mathilda Johansson som petade in mer än 25 mål den säsongen. Tillika hade föreningen en riktig eldsjäl som huvudtränare. Robert hade kommit med i sammanslagningen till det nya IFK Norrköping DFK. Robert hade kommit tillsammans med spelare och ledare från Norrköping city några år tidigare och är genialisk enligt mig på att träna upp unga talanger. Det var också Robert som hade skött mycket av föreningens administration, vilket är vanligt bland eldsjälar. För att Robert skulle fokusera på sin huvuduppgift att vara A-lags tränare så strukturerade vi upp styrelsearbetet och Robert fick i uppdrag att fokusera på träningarna. Det gav resultat, 2013 vann vi serien och hamnade i kval mot Brommapojkarna. IFK vann borta och hade allt i sin hand inför hemmamatchen som tyvärr landade i förlust. Brommapojkarna tog klivet upp och IFK fick stanna kvar i sin division.Hur är din relation till IFK idag?- Min relation till IFK nu är den att jag tycker om både herr och damlaget. Jag har haft en systerdotter som spelat för föreningen men har i övrigt ingen personlig relation. Jag engagerade mig under en styrelseperioden i föreningen för att jag tror att jag är en duktig ledare och får saker att hända. Jag tyckte och tycker inte att tjejerna fått rätt förutsättningar. Det ville jag vara med och förändra.Det har tydligen varit många turer om vad som är sagt och inte sagt genom åren, upplevda löften. Vad har du att säga om det?- Där vet jag vad jag varit med och diskuterat om under min tid. Där vet jag att IFK herr under en period kört vad jag skulle vilja hävda är trolöshet mot huvudman. De har tecknat avtal som IFK Norrköping DFK inte varit med om att förhandla utan kommit in först i efterhand, när kontrakt är klara. I vissa lägen skulle det kunnat varit ok om det föregåtts av en överenskommelse. Men specifikt ett tillfälle satte en sådan diskussion vår förening i en riktig ekonomisk utmaning.Är det här känt för allmänheten?- Kanske inte för allmänheten men för klubbarna är det känt. När man tecknade ett nytt avtal med kläder så skrevs avtal att IFK Dam skulle ingå, utan att fråga om vi ville det och skulle klara av det. När vi skulle träffa sponsorer för kläder blev vi då indirekt intvingade i det avtal som vi inte kunde påverka. Det var ett dyrt avtal kan väl tilläggas då. Vi hade ett bättre avtal innan och hade heller inte ett behov av att byta klädmärke.Nu vill jag också poängtera att sponsorer och klädleverantören själva gick in och delvis stöttade upp för att hantera den knepiga situation som uppstått, men det var fortfarande en ekonomisk dåligt affär för damlaget och kostade pengar som vi absolut inte hade där och då. Efter flera samtal och möten landade det i alla fall i att vi blev en del av ett färdigt kontrakt. Vi fick sedan börja säsongen 2014 med vetskapen om att klädkontot skulle påverka oss negativt under hela året. Ett år som vi annars hade lagt på att stabilisera vår ekonomi och påbörja att beta av de andra skulderna. IFK herr jobbade ju igenom ett kontrakt som skulle vara gällande under flera år. Men IFK dam landade i ett årsavtal utan ytterligare bidrag för kommande år. Jag kan bara anta att de fortfarande sitter indirekt med utgifterna och inga intäkter kring detta.Vad var det som gjorde att du slutade i styrelsen?- Jag gjorde allt jobb ideellt och tog inte ut en enda krona i arvode. Då ska man komma ihåg att jag drog in över en miljon till föreningen. Jag tog till och med privat utgifter som direkt var relaterade för sponsring, exempelvis vissa lunchmöten etc. I denna veva fick jag även ett nytt jobb på annan ort vilket föranledde att tiden inte riktigt fanns för att göra det som krävdes. Men jag är oerhört tacksam över möjligheten jag fick den tid jag jobbade med dessa frågor.Jag har idag fått höra att man får ha möten på hotell istället för att låna befintliga lokaler?- Under min tid vet jag att IFK herr vid vissa tillfällen lånat ut sina lokaler. Vi hade årsmötet bland annat i deras restauranglokal. Det har inte varit envägskommunikation utan herr har ställt upp med vissa bitar. De har gett oss begagnade bollar till exempel. Men man skulle också kunna säga att det skett när det har passat IFK herr, då har det varit samarbete.Ta som exempel varumärket IFK Norrköping. Vi är alla stolta över det!! Våra sponsorer är ju stolta över att sponsra det största och bästa laget. Åker man till exempel och handlar ett Maxmål står det att kunden som köper sponsrar IFK Norrköping. Men av de pengarna tillfaller inte ett enda öre IFK Dam. Det är absolut inget fel på sponsorn, däremot borde kanske IFK herr tänka att en mindre del borde gå till IFK dam eftersom det är IFK Norrköping som är varumärket.- Jag minns att skulle vi göra en egen kampanj med sponsorer så var vi tvingade att skriva IFK Norrköping DFK. De fick alltså inte stå bara IFK Norrköping, det är inte logiskt om man säger så. Samma sak som du tidigare nämnt i förra artikeln, plastpåsarna i affärer med texten, sponsra IFK köp en plastkasse. Allt till herrarna är i IFK Norrköpings namn. Vi fick inte trycka upp egna plastpåsar, handdukar, kläder etc etc med samma förutsättning...Som jag ser det skulle behövas så otroligt lite pengar för att vi skulle ha ett allsvenska damlag. Jag skulle tippa tre miljoner så skulle vi kunna komma dit!Vilken grej det skulle vara, tänk vilka derbyn det skulle kunna bli mot Linköping!- Vi har ju mött dem i olika cuper och det har alltid varit uppskattade matcher. Jag tycker det här projektet med damerna är jättespännande bara man vågar lite och även prova lite nya vägar. Jag gav ett förslag till IFK herr när jag var marknadsansvarig för damerna. Vi konkurrerar delvis om samma sponsorer, men det finns en hel uppsjö av sponsorer som inte konkurrerar med herrsidan. Ta alla kvinnoprodukter som finns på marknaden som ett bra exempel.Att jaga specifika sponsorer skulle kunna vara ett sätt att lyfta ekonomin. Herrs marknadsavdelning skulle kunna hjälpa till där och självklart ta provision på det. Det hade varit en win win anser jag. Jag kom ihåg att jag till och med föreslog att de hade kunnat få 30-40 procent på de nya intäkterna från sponsorer som inte herr kan få utan dam. Men de nappade inte alls på det överhuvudtaget. Det måste säkert ha haft bättre marginal på den tid de lade ner i sin tur eftersom det inte var intressant att göra den insatsen!Jag ordnade också en föreläsning med en av Sveriges bästa spelaragenter som jag hade i mitt kontaktnät. Den agenten hade kontrakterade spelare hos IFK herr. Föreläsningen skulle handla om vikten av att föräldrar inte sätter sina barn i agentsamtal för tidigt. Det ville jag göra ihop med herr och dam, för att värna om barnen. Vi ställde frågan om vi fick ha föreläsningen i deras lokaler och hade tänkt ta lite inträde för det. Men fick helt nej på det. Tillika gick den dåvarande klubbchefen ut med information bland tränarna att de inte skulle gå och rekommendera andra att inte gå. Föreläsningen blev av i en annan lokal utanför Nya Parken, men tyvärr kom betydligt färre antal personer än tänkt, vilket blev tråkigt både för mig som anordnare och även för spelaragenten. Det hade med lite vilja kunnat bli mycket större som generat pengar och gynnat en god sak.Nu blir det inte mer på ett tag från min sida i den här frågan. Det finns likheter mellan mig och tjejerna som spelar i IFK. Vi är alla amatörer såtillvida att vi jobbar utan ersättning. Men vi försöker göra det så bra som möjligt ändå. Proffsen på Norrköpings Tidningar har nu tagit över. Sju timmar efter att VD för Åby Trä blev intervjuad här på sidan, gjorde NT samma sak. Något säger mig att en fortsättning kommer även från deras sida, i den här historien. Jag tänker också på Bamse den stora starka björnen som nästan alla barn känner till. Bamse säger kloka ord ett av de bästa är kanske:: ”Är man stark måste man också vara snäll...”Jag tänker också på att personerna som jag har pratat med, och hört talas om i helgen, har en sak gemensamt. Sponsorn på Åby Trä, Robert som tog Damlaget till kval uppåt i seriesystemet har båda en sak gemensamt. Båda hade döttrar i laget. Per som blev intervjuad idag, var morbror till en av tjejerna som spelade med den Blå Stjärnan på bröstet. Den gemensamma nämnaren kan säga något viktigt, att de vi står nära de kämpar vi för lite extra, precis som Bamse. Frågan man måste ställa sig är hur nära är Damlaget Herrlaget? På en skala från 0-10 där 0 är att man står helt exkluderad och 10 är man helt inkluderad. Vilken siffra ska man sätta och vilken siffra vill man ha?Ett annat faktum är att damfotbollen är Sveriges näst största lagidrott efter herrfotbollen. Fler damer spelar fotboll än det finns herrar som spelar hockey, handboll, basket eller innebandy. Vilken fråga ska vi ställa oss där? Kanske frågan är: ”Flickor och kvinnor som spelar fotboll och satsar allt de har utan ersättning, är de en tillgång eller en belastning?”Ett annat faktum är att hälften av Sveriges befolkning är kvinnor. Varenda man på den här planeten har också en kvinna att tacka för att han föddes till livet. En annan fråga man ska ställa: ” Borde inte vi män ge kvinnor det värde de förtjänar? Vilket värde känner kvinnorna i IFK:s damlag när de får ett bättre avtal hos en privat aktör, jämfört med sin storebror...” Jag tror att om man ställer rätt frågor kan man dra slutsatser som lättare leder till kloka beslut. Den kanske viktigaste frågan herrsektionen beslutsfattare ska ställa sig är: " Vilka signaler skickar vi med våra beslut och hur kan de uppfattas av alla som berörs. I det här fallet specifikt kvinnorna?" Här var bara några förslag från min sida på frågor man kan ställa. Hoppas innerligt att det blir kloka och respektfulla beslut mellan IFK dam och herr som är inplanerat.Vad gäller olika beslutsfattare på olika plan som läst de här artiklarna, om ni vill kommentera ert ställningstagande eller synpunkter. Skicka ett mail till undertecknad, så har ni mitt hedersord på att ni kommer bli ordagrannt citerade med ert namn längst ner på artikeln på den här sidan.Trolöshet mot huvudman är ett brott enligt svensk rätt, vilket regleras i brottsbalken 10 kap. 5 §. Brottet innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter, kvalificerad teknisk uppgift eller ska övervaka skötseln av sådan uppgift och detta missbruk innebär skada för huvudmannen. Källa:Wikipedia