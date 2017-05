Inför AFC Eskilstuna-IFK Norrköping

Det blev ännu ett poängtapp när IFK inte lyckades få hål på Naurin i senaste matchen trots stort spelövertag. Ribban räddade keepern vid två tillfällen och stolpen en gång. Jämfört med det effektiva skyttet mot Djurgården blev den dåliga skärpan i avsluten mot Giffarna en stor besvikelse. Många av oss hade nog på förhand räknat med 9 poäng i matcherna mot Sundsvall, AFC och Kalmar FF. Nu sprack det redan i första försöket, så 3 poäng mot AFC är ett måste om inte MFF ska segla ifrån ännu mer.

Ännu har vi inte fått svar på om IFK är fågel eller fisk i årets Allsvenska. Tyvärr verkar det luta åt mitt emellan, vilket två kryssmatcher i rad kan vara ett tecken på. Tappad seger på övertid mot DIF trots en bra prestation som helhet följt av målsumpande och otur med tre skott i trävirket mot Sundsvall är inte bra nog om man tänker utmana om seriesegern. I nuläget ser MFF oslagbara ut och har också den tur som ett lag i medgång brukar få med sig.IFK är i dag alltför beroende av att Kalle och Sebbe levererar men deras krut verkar allt annat än torrt för dagen. Det är mest Sebastians kyla framför mål vi saknar. De chanser som han fått, inte minst efter utsökta inlägg från Telo och Eliasson, hade han gjort något bättre av i fjolårets form. Inte heller Kalle är på rätt plats när chanserna kommer och han ser ut att överarbeta lägena i stället för att skjuta direkt.Det känns som att det behövs några överraskande laguttagningar av Jens för att väcka laget. Att ställa ut samma startelva match efter match brukar visa på styrka, men uppenbarligen fattas något för att IFK ska kunna överraska sina motståndare. Nu känns man lättlästa, vilket matcherna mot Sirius och Sundsvall visar.Jag ser gärna Gudi från start i den här matchen, på vems bekostnad har väl mindre betydelse, men det känns som att Sjölund skulle må bra av att vila någon match. Dagerstål vågar mer och mer i matcherna och känns som ett mer offensivt hot än Sjölund just nu. Defensivt har han visat goda egenskaper redan.Även Bärkroth behöver nog en nytändning efter ojämna prestationer, kanske DMK äntligen får chansen från start den här gången?5 dagar före sin 18-årsdag fick Arnór Sigurdsson beskedet att FIFA har godkänt övergången till IFK Norrköping och han blev spelklar under onsdagen. På grund av att Arnór Sigurdsson ännu inte fyllt 18 år har övergången behandlats av FIFA som nu alltså har godkänt den. Han anslöt till IFK från IA Akranes i den isländska högstaligan i slutet av mars. Andreas Blomqvist s blir borta någon månad till efter sin korsbandsskada.– David Nilsson beräknas åter i slutet av maj efter sin långa konvalescens. Henrik Castegren s korsbandsskada håller honom borta från spel fram till början av januari 2018– Marwan Bazi har också en korsbandsskada och beräknas vara borta t o m slutet på juli 2017 Simon Skrabb s brott i en fot har läkts och han är i gång med träningen men inte riktigt klar för spel än, så vi får nog vänta några omgångar till på hans comeback.– Marcus Falk Olander har också varit utanför truppen några matcherLanger, Linus-Ante-Jon-Telo, Bärka-Dagerstål-Sjölund-Eliasson, Sebbe-HolmbergFör dagen skrivs inte så mycket om sportsliga prestationer när det gäller AFC. Det är större fokus på hur klubben styrs som väckt frågor. Vissa punkter i AFC Eskilstuna s stadgar har av Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson beskrivits som "väldigt märkliga". Då avser han exempelvis att Alex Ryssholm 2016 valdes till klubbens ordförande på 10 år, vilket inte är det normala i idrottssammanhang. Dessutom säger klubbens stadgar att val av ordförande kräver 4/5-delars majoritet, vilket skulle försvåra för andra kandidater att utmana Ryssholm som ordförande då han har en väldigt stark ställning bland de medlemmar som varit klubben trogna i ett antal år. Man har tappat från 150 medlemmar i fjol till cirka 40 medlemmar efter flytten till Eskilstuna.En annan sak som sticker ut är att medlemskap kostar 1000 kr/år, dubbelt så mycket som de klubbar i Allsvenskan som kommer därefter (AIK och JSödra) och att man måste varit medlem i minst ett år för att få rösträtt på klubbens stämma.Vidare kritiseras klubben för flytten till Eskilstuna som kritikerna menar visar att klubbens historia är tveksam. Faktum är att stadens damlag dragit mer publik än herrarna gjort i de två senaste hemmamatcherna, så det är lång väg att vandra för att bli folkkära i Eskilstuna.Senaste kritiken gäller att assisterande tränaren Anders Johansson fått sparken av Ryssholm på något vaga grunder.Johansson har liksom huvudtränaren Pelle Olsson ett förflutet i Djurgården.Alla negativa skriverier har fått till följd att vissa supportergrupper hos motståndarna fått bränsle till att häckla klubben med ramsor och banderoller, inte minst var det så vid AFC:s möte med Blåvitt på Gamla Ullevi. Det verkade inte bekomma spelarna i alla fall, det blev något överraskande 1–1 och lagets enda bortapoäng hittills.På hemmaplan saknar man också vinst efter 2–2 mot ÖSK, 0–0 mot HBK och 1–3 mot Östersund. Laget verkar således kryssbenäget, vi får verkligen hoppas att IFK inte förlänger sviten av oavgjorda matcher.Som vanligt har spelaromsättningen i klubben varit stor, något som klubben trots allt hanterade i fjol när man med Özkan Melkemichel som tränare tog klivet upp i fjol. Av de som lämnat klubben finns flera nu i andra allsvenska klubbarexemp elvis Dani el Jarl och mv Josh Wicks i Sirius, Filip Rogic i Örebro SK och Abdul Razak i IFK Göteborg. Nya för året är bl.a. målvakten Tim Erlandsson från Nottingham.Mot Jönköping borta senast fanns inte mycket positivt för AFC:s del. 70–30 i bollinnehav, 13–3 i avslut liksom 8–2 i hörnor med Södras siffror först säger väl en del om matchbilden. Dessutom missade Södra en straff.Ludvig Öhman fick rött kort efter två gula och är därmed avstängd mot IFK. Andra mittbacken Alexander Michel gick av skadad i andra halvlek och lär också vara borta i matchen mot Peking på fredag kväll. Raskaj och Turay är tillbaka efter avstängningar här.Startelvan mot J Södra:Tim Erlandsson - Jernade Meade - Ludvig Öhman Silverfeldt - Alexander Michel (51) - Daniel Björnkvist - Omar Eddahri (K) - Amadou Kalabane (69)- Thomas Pirmayr - Simon Alexandersson Ferid Ali (79) - Zourab Tsiskaridze.Ersättare: Cem Alpek (mv) - Gustav Jarl - Haris Cirak Sasa Matic (51) - Bun-Dawda Sowe (69) - Emmanauel Frimpong (79) - Mauricio Albornoz Med tanke på skadelista och avstängningar hos AFC, inte minst i försvaret, skulle det vara en stor besvikelse om inte IFK vinner matchen ganska bekvämt. Vi ser gärna en upprepning av spelet mot DIF, den matchen innehöll det mesta av vad man vill se på en fotbollsplan där iFK är ena parten, inte minst snygga mål. Så kom an Telo, Eliasson och Gudi, visa att målen mot DIF inte var en tillfällighet..Matchen visas på C MoreAFC Eskilstuna–IFK NorrköpingFredagen 12 maj 19.00 på Tunavallen(konstgräs)