Inför Blåvitt-IFK Norrköping i Svenska Cupen

Ett pånyttfött IFK visade helt andra takter i ”gruppfinalen” mot Halmstad än i de föregående gruppspelsmatcherna mot ÖIS och Vänersborg. Halmstad var dock mer än bleka, på lördag väntar helt annat motstånd. Ändå är Änglarna ingen mardrömsmotståndare. Peking har faktiskt inte förlorat mot Blåvitt sedan i november 2013(0-2 på Gamla Ullevi). Av 7 inbördes möten därefter har IFK vunnit 3 och 4 således slutat oavgjort. 14 gjorda mål för Peking, 6 för göteborgarna.

Lagen har presterat ganska likvärdigt i cupen sedan den startade 1941. IFK Göteborg har 7 titlar, Peking 6. Dock får man gå tillbaka till 1994 för att hitta IFK Norrköpings senaste cupseger medan Änglarna har 3 titlar under 2000-talet (2008, 2013 och 2015). Alltför ofta har Peking åkt ut i kvartsfinal, det är dags att bryta den dåliga vanan mot ett Göteborg som med nöd och näppe fick oavgjort mot Sirius senast i en avgörande match för att nå kvartsfinal.Daniel Sjölund spelade 60 minuter i matchen mot Linköping i måndags och har lämnat klartecken till spel. Vrickningen i knäet som han ådrog sig i träningsmatchen mot Hammarby besvärar honom inte längre.Statusen för de andra skadade spelarna är att de jobbar på med sin rehab. David Mitov Nilsson är tillbaka i träning, åtminstone i spelet med fötterna sedan han blivit av med gipset efter handledsskadan. Blomqvists rehab kan leda till comeback i sommar medan Nikola Tkalcic som också fick speltid mot Linköping så sakta är på väg tillbaka, förhoppningsvis i den form han visade upp innan skadan. Marwan Bazi missar troligtvis hela säsongen tack vare en korsbandsskada, kan möjligtvis vara tillbaka under sen höst.Sjölund är given om han startar, Smith lär få fortsätta på inre mittfältet så länge Blomqvist inte är spelklar. Vi hoppas få se hur Almqvist klarar sig mot tuffare motstånd, inhopp lär det säkert bli i alla fall. Ursäkta tjatet, men ge Dagerstål chansen som mittback, han har sagt till Guldköping att det är den position han trivs bäst i och mot Bajen i höstas var han bäst på planen i den positionen.IFK:s nye isländske mittfältare Gudmundur Thorarinsson hade sitt första ordentliga träningspass med laget under onsdagen efter rehabträningen för ett skadat ledband i vänstra knät. Det höll i ungefär en halvtimme. Sedan föll han ihop på gräset i smärtor.Till IFK:s hemsida torsdag meddelar Jens Gustafsson status för islänningen:– Gudmundur har fått en liten retning på den tidigare skadan som inte innebär någon speciellt mycket längre konvalescens än tidigare planerat.Naturligtvis är detta ändå ett stort avbräck när man redan tappat Tesfaldet Tekie inför säsongen och med Andreas Blomqvist borta under våren samt Nikola Tkalcic nyss återkommen efter skada och inte på topp än. Daja har ju också längre startsträcka efter sin skada mot Hammarby. Inte konstigt om det enligt rapporter var oroligt i och runt truppen efter den nya skadan på en mittfältare.Skadan på David Moberg Karlsson sägs vara godartad, han kommer troligen åka med till Göteborg och börja på bänken.En som inte åker med är Simon Skrabb vars fotskada ska magnetröntgas.Langer – Wahlqvist, Ante, Fjoluson, Telo – Bärkroth, Smith, Sjölund, Eliasson – Holmberg, AnderssonSom vanligt stor turbulens i truppen så här års, vad sägs om John Alvbåge till Minnesota United på lån, Jakob Ankersen till Zulte Waregem, Tom Pettersson till Östersunds FK, Billy Nordström till Varbergs BoIS på lån och Alexander Leksell till Gais . Hjalmar Jonsson, Patrick Dyrestam och Adam Johansson är klubblösa just nu.Det ryktas dessutom om försäljning av mittfältarna Martin Smedberg Dalence och Sebastian Eriksson Ex-Pekingspelaren ‎ David Boo Wiklander var som pånyttfödd när han spelade i Hammarby förra säsongen och vill nog om han får spela i denna match visa IFK Norrköping att man gjorde fel som ratade honom. ‎ Abdul Razak är ny från AFC Eskilstuna och islänningen ‎Elias Már Omarsson som var på lån fjol har man skrivit kontrakt med.I dagarna har IFK Göteborg gjort klart med mittfältaren Henrik Björdal på lån utan option att köpa. 20-årige norrmannen Björdal har kontrakt med Brighton i Championship Näste man in verkar bli norsk-amerikanen Mikkel Diskerud från New York City I MSL Han har ett 40-tal landskamper för USA på meritlistan och har redan tränat med laget.Omöjligt att förutse, inget av lagen har imponerat spelmässigt under försäsongen utom möjligen Pekings första halvlek mot HJK och krossen mot HBK. Att göteborgarna tillät Sirius hota ända till slutet i gruppspelet borde oroa Jörgen Lennartsson och om man börjar se konturerna av en startelva i Allsvenskan för IFK Norrköpings del är det desto ovissare hos Blåvitt med flera sent inkomna spelare.Det hade säkert varit sämre att få möta IFK-spöket Elfsborg , svårspelade Häcken eller ett spelskickligt Östersund på bortaplan i kvartsfinalen. Vinner vårt kära IFK den här matchen väntar segraren i mötet Elfsborg/BP i semifinal på hemmaplan.Vädret på matchdagen enligt SMHI: Halvklart, temp +6 grader, vind syd 3 m/s.Till slut: Undertecknad har sett fotbollsmatcher i mer än ett halvt sekel, undrar om inte matchtiden är den sämst tajmade jag upplevt. Köerna till vändkorsen blir knappast mer än 2 meter långa. Tipset blir Pekingvinst efter förlängning.Svenska Cupen, kvartsfinalIFK Göteborg-IFK NorrköpingLördag 11 mars 18.30Ullevi(naturgräs)Matchen visas på CMore