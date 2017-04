Inför cupfinalen

IFK Norrköping förlorade i söndags mot Östersund. Nu får de chans att revanschera sig - och vinna en titel.

Det är dags för andra besöket i Östersund och Jämtkraft Arena på kort tid för IFK Norrköping. I söndags förlorade Peking tungt uppe i Jämtland, men nu har de hämtat kraft hemma för att åka upp och försöka besegra ÖFK och vinna Svenska Cupen.Svenska Cupen är en turnering som ofta hamnat i skymundan. Elitlagen har tidigare satsat på seriespelet i första hand och roterat i cupen. Sedan förbundet ändrade till ett gruppspel och flyttade matcherna till innan säsongen har Cupen ökat i popularitet och lagen verkar nu bry sig mer. Matcherna blir värdemätare inför säsongen och gör att lag får tävlingsmatcher tidigt. Samtidigt är det en aptitretare för supportrar som hela vintern väntat på säsongsstarten. Sedan får man ju kvala till Europa League om man vinner. Med bakgrunden att lag satsar på cupspelet är det en fin prestation att ta sig till cupfinal. Ändå skulle det vara helt bortkastad om IFK Norrköping inte vinner finalen.Detta är en enda match som kommer vara skillnaden mellan titel och nederlag. En seger i den här matchen skulle glädja i alla fall mig väldigt länge. Senast IFK Norrköping vann Svenska Cupen var 1994. De vann också cupen åren 1943, 1945, 1969, 1988 och 1991. En seger i finalen skulle förutom en titel och en pokal betyda at IFK Norrköping går in i Europa League-kvalet en omgång senare och därmed får en enklare väg till gruppspel.De två finallagen möttes i Allsvenskan i söndags. Vinnande ur matchen gick hemmalaget Östersunds FK efter en medioker insats av IFK Norrköping, som inte trivdes på det torra, ovattnade konstgräset. ÖFK gjorde 1–0 bara efter några minuter. Sedan bevakade de ledningen. IFK var aldrig riktigt nära att kvittera. Lyckligtvis för Peking får de en chans att revanschera sig mot Östersund redan fyra dagar senare. Nu är det dessutom en titel i potten.Sammanlagt har IFK Norrköping stött på Östersund fem gånger. Lagen möttes 2006 i Svenska Cupen. Då vann IFK med 2–0. Tio år senare, det vill säga förra säsongen, spelade de återigen mot varandra i Svenska Cupen. Den gången vann Peking med 4–0. Sedan möttes de två gånger om i Allsvenskan i fjol, med resultaten 3–3 i Norrköping och 2–0 till Peking på bortaplan. Nu är det dags för den sjätte drabbningen mellan ÖFK och IFK. Kanske är det också den här matchen som betyder mest.2-0 mot Malmö, 1-1 mot Halmstad, 4-0 mot Sirius , 2-1 mot Varberg, 5-1 mot Nyköping, 1-0 mot Hammarby , 4-1 mot Trelleborg och 3-1 mot Häcken. Fram till den Allsvenska premiären mot Halmstad BK var Östersund helt obesegrade under 2017. De vann alla matcher fram till finalen i Svenska Cupen och förlorade inte en enda träningsmatch innan 1-0-förlusten mot HBK.Östersund har Fouad Bachirou på skadelistan. I övrigt verkar det lugnt på den fronten. Graham Potter ställde upp med följande startelva mot IFK i söndags:Keita - Mensah, Papagiannopoulus, Pettersson, Widgren - Edwards, Bergqvist, Nouri, Sema - Ghoddos, Aiesh.Om ÖFK:s skadelista nästan är tom är Pekings densamma mycket längre. Förutom de långtidsskadade spelarna kan inte heller David Moberg Karlsson (hälproblem) och Jon Gudni Fjoluson (ljumskskada) spela i cupfinalen. Ett glädjeämne är dock att Gudmundur Thorarinsson är tillbaka efter sin knäskada och för första gången är med i matchtruppen.Jens Gustafsson startade i förra matchen mot ÖFK med samma elva som i premiären. Nu saknas Jon Gudni Fjoluson. En trolig ersättare till honom är Markus Falk-Olander. Annars kan Hadenius eller Smith gå in där, eller att Dagerstål går ner som mittback och någon annan kliver in på mitten. Det senaste känns dock inte särskilt troligt. Just nu har Jens spelat ihop Filip och Daja på mitten och verkar vilja ha det mittfältsparet, i alla fall fram till att ”Gudi” är i form.Trolig startelva:Langer – Wahlqvist, Ante, Falken, Telo – Bärkroth, Dagerstål, Sjölund, Eliasson – Andersson, Holmberg.Peking Fanz har bestämt sig för att bojka cupfinalen med bakgrund av den dåliga starttiden, 16:00 på en vardag, och väljer därför att inte resa till Östersund, men IFK Norrköping har hittat en bra lösning. Klubben bjuder alla supportrar till teknikhallen för aktiviteter och möjlighet att se matchen på storbildskärm. Läs mer om det här Matchen börjar 16:00 på skärtorsdagen den 13/4 och visas på Cmore för er som inte kan ta er till teknikhallen eller Jämtkraft Arena.