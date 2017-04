Inför Djurgårdens IF - IFK Norrköping

Efter en mindre kris har nu IFK Norrköping kommit igång igen. Med två viktiga segrar i ryggen är det nu dags att besöka Telo2 Arena för en match mot Djurgårdens IF.

IFK Norrköping åker till Telo 2 arena. En plats som väcker en del goda minnen för en vitblå supporter. Peking var det första laget att göra mål och vinna på arenan. I övrigt har klubben ett gott facit på Stockholms näst största fotbollsstadion. Norrköping har fortfarande inte förlorat en allsvensk match, varken mot Hammarby eller mot Dif, på Telo 2. Sedan vann de ju den oerhört prestigefulla turneringen Stockholm Volkswagen Cup där i vintras.Djurgården dominerade verkligen på transfermarknaden. En karismatisk Bosse Andersson (sportchefen) har gett media mycket att skriva om i flera bemärkelser. Både i form av roliga citat och i form av stora ”bomber” på transfermarknaden. Han har värvat in stjärnor som Jonas Olsson, Gustav Engvall Aliou Badji och Felix Beijmo . Kronan på verket blev hemvändaren Kim Källström. Med dessa spelare har Djurgården en riktigt stark trupp, som på pappret är tillräckligt bra för en topplacering. Nu är det upp till bevis på fotbollsplanen också.Om det är svårt att veta var IFK Norrköping står just nu är det näst intill omöjligt att förstå sig på Djurgården. Spelet och resultaten varierar mycket. I premiären mot Sirius blev Djurgården utspelat stundtals, precis som IFK när de mötte uppsalalaget. Sedan spelade Dif oavgjort mot Häcken. I matchen efter verkade allting lossna när Dif vann mot Elfsborg med 3-0. Ett Elfsborg som fyra dagar senare besegrade Örebro med samma siffror. Trots det styrkebeskedet och trots bra spel mot Malmö FF blev det förlust efter en sen vändning från 1-2 till 3-2 för MFF. Kanske skulle dock Yotun, som avgjorde med ett vackert långskott, ha blivit utvisad innan segermålet. I förra matchen mot Halmstad gjorde kanske Djurgården en av sina sämsta prestationer spelmässigt hittills i Allsvenskan . Till exempel hade HBK 57-43 i bollinnehav och 13-6 i avslut. Ändå vann Djurgården efter en feldömd(?) straff i 85:e minuten. Sammanlagt har Djurgården tagit 7 poäng på de inledande 5 matcherna. Det får ändå ses som godkänt, med tanke på att de haft relativt tufft spelschema.- Känslan är bra, framför allt tack vare att vi fick den här segern senast. Det var en match som var tuff för vår del och vi kommer inte upp i prestation. Men det viktigaste var att vi vann och höll nollan så det är två grejer som vi kan ta med oss. Innan har vi ju gjort bra prestationer mot Häcken, Elfsborg och Malmö så det känns bra i laget och vi ser verkligen fram emot den här matchen mot Norrköping på hemmaplan, säger DIF-tränaren Özkan Melkemichel till Djurgårdens hemsida inför matchen.Såhär säger Özkan om IFK Norrköping:- Norrköping är i grund och botten ett väldigt bra lag. De hade en tuff period ett tag men nu så står de där med nio poäng och tre segrar på de fem första matcherna. Ett bollskickligt lag med många individuellt duktiga spelare så det blir en tuff match. Men vi är väl förberedda och är också ett väldigt bra lag. Som vanligt kommer det att krävas ett bra försvarsspel och sedan måste vi ha ordning på anfallsspelet. Vi har ändå gjort lite mål här på slutet och det känns skönt att våra anfallsspelare har kommit igång.Djurgården har i nuläget tre otillgägnliga spelare till måndagens match. Haris Radetinac har varit korsbandsskadad länge och lär inte vara tillbaka förrän i mitten av maj. Den viktiga mittbacken Jonas Olsson har haft ljumskproblem och när han gjorde comeback mot HBK slog han upp skadan. Därmed missar nyförvärvet mötet med IFK. Även Othman El Kabir är indisponibel på grund av att han fått tre gula kort och är avstängd. I övrigt är Kerim Mrabti och Tino Kadewere på väg tillbaka efter skadeproblem. Båda de kan vara tillbaka till på måndag.Mot Halmstad startade Djurgården med följande startelva i ett 4-4-1-1 med Mrabti som släpande anfallare:Andreas Isaksson – Felix Beijmo, Jacob Une Larsson , Jonas Olsson, Elliot Käck – Magnus Eriksson , Kevin Walker, Kim Källström, Othman El Kabir – Kerim Mrabti, Gustav Engvall.Mot Norrköping lär Niklas Gunnarsson gå in istället för Jonas Olsson. Sedan är min gissning att Mrabti går ner på El Kabirs plats och Badji in på topp. I övrigt tror jag det kommer vara samma lag.IFK Norrköping har nu, trots en mindre kris efter tre raka förluster, tagit sig upp på 9 poäng efter 5 matcher. Med det befann sig laget inför omgång 6 på en tredjeplats i tabellen. En seger mot Djurgården skulle betyda att IFK har två poäng/match i snitt. Poängsnittet det brukar sägas att ett lag ska ha för att kunna vara med om guldet. Tack vare att många andra lag hackat är Norrköping det förväntade topplag som lyckats bäst efter Malmö, som har 11 poäng.IFK visade mycket styrka när de vände 1-0-underläge till 2-1 mot BK Häcken förra söndagen. Sedan besegrades Jönköping Södra med 3-0 i torsdags, efter två mål av Kalle Holmberg och ett av Filip Dagerstål. En väl genomförd match som bådar gott inför mötet med Djurgården.Det finns inga nya skador att rapportera om i IFK:s trupp. Alla som var tillgängliga mot J-Södra kan spela även nu. Annars är Falk Olander, Mitov Nilsson, Skrabb, Blomqvist, Bazi och Castegren borta. Gudi Thorarinsson är redo för att starta, men Dagerståls fina insats senast talar för att det bara blir ett inhopp för islänningen.Trolig startelva:Langer – Wahlqvist, Johansson, Fjoluson, Telo – Bärkroth, Dagerstål, Sjölund, Eliasson – Andersson, Holmberg.Såvida det inte dyker upp några skador innan matchen är jag ganska säker på att det blir just de här spelarna som inleder matchen mot Djurgården.2016 möttes Djurgården och IFK Norrköping tre gånger. Först i en träningsmatch, som slutade 2-2, innan säsongen. Sedan i matchen på Telo2 Arena vann IFK med 1-0 efter mål av Sebastian Andersson , som tidigare spelade i DIF. I returmötet på Parken vann Djurgården med 3-1 efter en tafatt insats av hemmalaget.Jag tror att IFK Norrköping kommer ta tag i taktpinnen den här matchen. De kommer rulla boll och försöka spela sig igenom hemmaförsvaret, samtidigt som Djurgården får rikta in sig på kontringar. Förhoppningsvis blir det en fartfylld och målrik tillställning. Matcherna mellan Djurgården och IFK Norrköping brukar vara underhållande.En seger för IFK Norrköping skulle betyda väldigt mycket för att hänga på i toppen. Efter matchen på måndag har Peking ett på pappret enkelt spelschema, med Sundsvall hemma, AFC borta och Kalmar hemma. Efter det väntar Malmö, Göteborg och AIK inom fyra matcher. Det skulle vara fantastiskt att gå rent fram till den tuffa perioden.Det blir upp till 15 grader och sol i Stockholm på måndag. Enligt Djurgårdens hemsida var det mer än 15000 biljeter sålda i lördags, så det lär bli ganska mycket publik.Djurgården mot IFK Norrköping i Allsvenskan omgång 6Telo2 Arena, Stockholm17:30 måndag 1/5