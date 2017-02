Inför HJK Helsinki - IFK Norrköping på Telo2

1–6 mot Sjachtar Donetsk och 1–3 i baken mot bottenlaget i österriska ligan Mattersburg under träningslägret i Portugal. I söndags studsade ändå laget snabbt tillbaka med en övertygande 6-1 viktoria mot Superettanlaget Frej från Täby på ÖP.

Så ser starten ut på det digra matchandet under försäsongen för ett IFK som hittills nöjt sig med att teckna kontrakt med 2 nya spelare. Inte helt oväntat värvade man finländske landslagsmannen Simon Skrabb och sedan även den unge isländske försvararen Alfons Sampsted. Skrabb har enligt Jens värvats som anfallare men trivs enligt egen utsago bäst i en roll som offensiv mittfältare med möjlighet att röra sig över stora delar av planen.Guldköping ringde upp Simon för att eventuellt få lite info om HJK ur ett finlandssvenskt perspektiv. Det visade sig att Simon inte hade superkoll på helsingforslaget efter sina år i Sverige . Laget har heller inga givna spelare i A-landslaget som man hade under sin storhetstid.Simon hade i alla fall koll på att de under kvalmatcherna till EL mot IFK Göteborg i fjol hade valt en defensiv taktik som inte höll hela vägen för avancemang. Det man visade upp i matchen mot Hammarby senast var nog mera det spel man brukar tillämpa med en 4-2-3-1- uppställning och strävan efter ett eget spel enligt tränaren. Det har blivit ett mantra bland tränarna, Janne nämnde det inför nästan varje match. Återstår att se om det kommer att ingå i Jens´ vokabulär säsongen 2017.David i målet har inte haft någon trevlig resa 2016/17. På väg mot en comeback efter skenbensfrakturen mot Falkenberg förra våren bröt han en handled under träning och kan i bästa fall vara på banan igen i början av Allsvenskan 2017.Nikola Tkalcic är i träning och är spelklar inom någon månad medan Andreas Blomqvist s korsbandsskada väntas hindra honom från spel under våren 2017 med trolig comeback under juni. Marwan Bazi har också en korsbandskada och väntas åter i juli/aug. På skadelistan finns också Falk Olander, prognos okänd.Trolig startelva:Langer, Linus-Ante-Jon-Telo, Bärkroth – Smith – Sjölund - Moberg Karlsson, Sebbe - HolmbergKommentar: Det diskuteras mycket nu på sociala media om inte yttermittfältarna skulle skifta plats, dvs Bärka till vänster och DMK till höger. Största anledningen till det eventuella bytet är att Davids distansskott med vänstern visat sig vara som mest effektiva om han bryter in från höger och skjuter mot bortre målhörnet. Han gjorde ett sådant mål under landslagets vinterturné och 2 snygga mål mot Frej ur samma position.Målen mot Frej ser du här:Ett annat val som ska göras är vem som ska spela bredvid Daja på mittfältet när Tess flyttat och Blomman är skadad. Det har spekulerats kring flera spelare, men ledningen är uppenbarligen inte beredda att lägga alltför mycket pengar på nyförvärv. I truppen finns flera kompetenta mittfältare förutom skadade Blomman. Kan någon av exempelvis Smith, Hadenius eller Castengren ta ett extra kliv i utvecklingen som komplement till Daja? Kanske borde Daniel med sin spelintelligens bli den offensive på mittfältet och någon av de nämnda ta hand om defensiven.Min personliga favorit är Hadenius, som när han väl fick chansen under guldåret 2015 var sensationellt bra i ett antal matcher. Unnar honom framgång efter att lojalt varit bänknötare då han inte ansetts passa in i IFK:s spelmodell under Jannes sista år och inte heller under Jens.Vi som såg Filip som mittback mot Hammarby i höstas undrar nog varför han inte får flera chanser i den positionen. Guldköping delade ut en 5:a och utsåg honom till matchens IFK-are. Hans kapacitet som mittback var ju också något som U21-landslagets Håkan Ericson lovordade efter EM-kvalspelet.I samtalet med Simon framgick att det definitivt är högre tempo och kvalitet på träningarna jämfört med hur det var i ÅFF och Gefle . Det är mindre kladd med bollen, passningsprocenten högre och man har intensivare press vid återerövring av förlorad boll än i hans tidigare svenska lag. Simon har stora förhoppningar om ett bra år för sin nya klubb. Måldebuten är avklarad, återstår att se i vilken roll Jens kommer att använda honom.Helsingin Jalkapalloklubi (på svenska Helsingfors Fotbollsklubb) står för motståndet på torsdag kväll då IFK fortsätter att träningsspela inför den allsvenska premiären. Laget är Finlands mesta mästare med hela 27 finska ligatitlar på meritlistan.2016 överraskade Helsingforslaget i Europa League -kvalet med att vinna på bortaplan mot IFK Göteborg. Under tisdagskvällen mötte man Hammarby på Tele 2 Arena i miniturneringen och efter en övertygande andra halvlek kunde man vända halvtidsresultatet 0-2 till seger med 3-2. Spelet i andra halvlek mot Hammarby imponerade och IFK får nog ta fram spelet som ledde till lilla silvret 2016 för att vinna.Laget är tämligen anonymt för oss men några profiler med anknytning till Sverige kan nämnas.Akseli Pelvas, målskytt mot Bajen, spelade 2016 för Falkenberg.Hannu Patronen spelade för Helsingborg s IF 2008-2011Det är fortsatt bra tryck på årskortsförsäljningen på Östgötaporten.Man har drygt 6 000 innehavare i dagsläget och Mårten Jacobsson har en förhoppning om att man ska ha ett hemmasnitt på över 10 000 för tredje året i rad. Årskortet ger också fri entré på matcherna i Svenska Cupen, där IFK har två hemmamatcher i gruppspelet, samt på IF Sylvias och IFK Dams matcher på Östgötaporten.Tele 2 ArenaTorsdag 9 febr 19:00Västra läktaren öppen för IFK-supportrar. Ingång entré D. Entrén öppnar 18.00Matchen visas på C More